Dāvanas no Cēsu novada

Zāļu tēja un sveces no Vecpiebalgas puses un garšvielu sāls un māla trauki no Līgatnes būs pirmās īpašās jaunā, apvienotā Cēsu novada dāvanas, ko pašvaldība pasniegs gan Latvijas, gan ārvalstu sadarbības partneriem un viesiem.

Gada sākumā Cēsu novada pašvaldība aicināja atsaukties uzņēmējus, amatniekus un mājražotājus no visa novada, lai meklētu dāvanas, kuras pasniegt ciemiņiem un sadarbības partneriem.Uzsaukumā tika norādīts, ka suvenīram jāraksturo Cēsu novads un jāatklāj tā vērtības, piemēram, zero waste, ilgt­spēja, dažādība un radošums.

Pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vecākā komunikācijas speciāliste Ance Saulīte stāsta, ka atsaucība bijusi pietiekami liela, saņemts vairāk nekā 30 dažādu piedāvājumu: “Bija aicinājums pieteikties no visa Cēsu novada, un prieks, ka piedāvājumi nāca no daudziem pagastiem. Tā kā nebijām konkrēti noteikuši, tieši kādus suvenīrus, dāvaniņas meklējam, dodot amatniekiem, mājražotājiem brīvu izvēli, piedāvājums bija ļoti plašs. Medus, dabīgās ziepes, trauki, virtuves priekšmeti (karotes, dēlīši), sveces, interjera dekori, plānotāji, grāmatas, auduma, ādas izstrādājumi, keramikas, porcelāna izstrādājumi, ēdamas un dzeramas lietas, tai skaitā arī kūpinātas zivis un gaļa. Var teikt, bija, no kā izvēlēties.”

Iepazīstoties ar piedāvājumu, izvērtējot to, izvēlēti piemērotākie. A. Saulīte stāsta, ka pašvaldība jau veikusi pasūtījumus, šobrīd notiekot gatavošanas process un jau drīz dāvanas būšot pašvaldības rīcībā, lai nonāktu pie adresātiem: “Izvēloties suvenīrus, skatījāmies, lai izstrādājums būtu darināts no dabīgiem materiāliem, viegli transportējams, unikāls, atbilstošs vairākām cenu kategorijām. Proti, gan mazi suvenīri, gan lielākas un dārgākas reprezentācijas veltes īpašiem novada viesiem.”

Vairāki piedāvājumi “nolikti” rezervē, lai izmantotu turpmāk. “Ja kaut ko nepaņemam tagad, tas nenozīmē, ka tas nav vajadzīgs. Nē, šī datu bāze paliek, un varbūt pēc kāda laika sazināsimies ar amatnieku, mājražotāju, lai vienotos par sadarbību, kad vajadzēs ko jaunu vai ko kādam īpašam gadījumam. Var teikt, ka šis aicinājums deva cerēto rezultātu, paši guvām noderīgu informāciju par to, ko gatavo mūsu novadā,” norāda A. Saulīte.