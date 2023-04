Dāvana ar slīpajiem kokiem

Mainīgais vides objekts. “Labie koki” īpašnieks Edgars Neilands skaidro ideju par slīpajiem kokiem, uzsverot, ka kokiem ar to netiek pāri nodarīts. Foto: Jānis Gabrāns “Labie koki” īpašnieks Edgars Neilands skaidro ideju par slīpajiem kokiem, uzsverot, ka kokiem ar to netiek pāri nodarīts.

Cēsīs, Uzvaras bulvāra un Dzintara ielas stūrī, atdzimis skvērs, kam dots nosaukums “Cēsis pievelk!”. Skvēra iekārtojums ir uzņēmuma “Draugiem Group” dāvinājums pilsētai.

Uzņēmuma runasvīrs Jānis Palkavnieks stāsta, ka sākums sadarbībai meklējams pirms vairākiem gadiem, kad “Draugiem Group” radusies ideja izveidot mārketinga kampaņu, ka Cēsīs dzīvot ir forši: “Drīz vien sapratām, ka neviena kampaņa nevar dot to, ko reāls darbs pilsētā – uzstādīt dzeramā ūdens krānus, sakopt kādu vietu, vēsturiskus namus. Lai nevis runājam, ka Cēsīs ir forši, ka pilsēta pievelk, bet lai par to runātu reāli darbi.”

Iecere sakopt pilsētā vienu skvēru realizēta kopā ar ilggadēju sadarbības partneri uzņēmumu “Labie koki”. Neparastākais šajā skvērā, ka septiņi tajā esošie koki – sešas liepas un viens sarka- nais ozols – iestādīti slīpi virziena uz centrā esošo vides objektu – burtu C.

“Labie koki” īpašnieks Ed­gars Neilands atklāj, ka īpašais stādījums ir kā emocionāls stāsts no uzņēmuma komandas: “Kad saņēmām piedāvājumu no “Drau­giem Group” uzzīmēt skvē­ra konceptu, kas aizrautu, būtu ar kaut kādu īpašu magnētu, domāju, ar ko man Cēsis asociējas. Ar to, ka brālis pārcēlies uz šo pilsētu, arī komandas cilvēki pārceļas, strādā šajā pusē. Tātad kaut kas te pievelk. It kā iemeslu daudz: vecpilsēta, vēsture, kultūrvēsture, skaista daba. Un tad radās doma, ka Cēsis ir magnēts, kas pievelk visu, patīkamus cilvēkus, arī dabu un kokus. Arī manī dzīvo mākslinieks, jau sen gribējies savienot zināšanas par kokiem ar tēlniecību, ar vides objektu radīšanu. Kas var būt jaukāks par vides objekta veidošanu no kokiem, kas turpina augt. Tā tiek paspilg­tināta doma, ka Cēsis pievelk.”

E.Neilands arī uzsver, ka publiskā sektorā nekur nav šādu slīpi augošu koku, vismaz viņš tādus neesot redzējis.

“Šī ir nedaudz provokācija,” saka E. Neilands. “Visi zina, ka kokiem jāaug taisni, tā ir viena no lietām, par ko visiem ir skaidrs, kā ir jābūt. Tagad Cēsīs ir vieta, kur katrs var uzdot sev jautājumu, vai viss ir tik vienkārši.”

Jautāts, vai kokiem tas nekaitē, viņš saka: “Gribu nomierināt cilvēkus, kokiem pāri nekādā veidā netiek darīts. Bieži cilvēki, stādot kokus, neievēro ne pusi no tā, ko tiem vajag, un daļa koku aiziet bojā tuvākajā gadā. Taču cilvēki apmierināti, jo visu izdarījuši pareizi, iestādījuši taisni, tātad ir dabas draugi. Mūsu skvērā kokiem ir nodrošināts viss vajadzīgais, bet tie iestādīti slīpi, un kāds droši vien teiks, ka tas nav pareizi.”

Publiskajā sektorā šis ir pirmais mēģinājums, bet ar slīpajiem kokiem uzņēmums eksperimentējis jau vairākus gadus. Stāstot par koku turpmāko attīstību, E.Neilands aicina cēsniekus un pilsētas viesus vērot, kas notiks ar kokiem, gadiem ejot: “Šis ir vides objekts, kas dinamiski mainīsies. Man daudzi saka – koki iztaisnosies, arī manos pētījumos koki tiešām taisnojas, taču ir svarīgi, kādā leņķī tos iestāda. Šī ir tā robeža, kad varbūt kāds zars pārņems dominantes, galotnes funkcijas, tāpēc būs interesanti vērot, kā viss attīstīsies.”

Atjaunotajā skvērā ierīkota arī velonovietne, soliņi, ūdens brīvkrāns. “Draugiem Group” apmaksājis visus skvēra labiekārtošanas izdevumus, bet turpmāk par šo vietu jārūpējas pašvaldībai.

Uzņēmums arvien aktīvāk piedalās pilsētas attīstīšanā. Jau rakstīts par iecerēm Rožu laukuma apkārtnes apbūvē, kur iecerēta Konrāda nama un vēl divu ēku atjaunošana. Šonedēļ “Drau­giem Group” pārstāvji un Konrāda namu arhitekts Pēteris Bajārs tikās ar interesentiem, lai vēlreiz pārrunātu projektu. J. Palkavnieks aicināja cēsniekus iesaistīties Kon­rāda namu padomē, lai palīdzētu saprast, kas šajā vietā vajadzīgs.

“Uzbūvēt, atjaunot namus ir viena lieta, daudz svarīgāk, kas tajos notiks, ko tur varētu darīt,” teica J. Palkavnieks. “Konrāda namā būs vieta pasākumiem, kopā ar iedzīvotājiem gribam saprast, kā nams var kalpot par satikšanās vietu jauniešiem, senioriem, jebkuras paaudzes cilvēkiem, jebkuriem domubiedriem.”

Uz “Druvas” jautājumu, vai citas pilsētas nav greizsirdīgas, ka “Draugiem Group” Cēsīm velta tik lielu uzmanību, J. Palkavnieks teica: “Varbūt, bet “Draugiem Group” Cēsīm ir parādā, jo tieši te dzima “Draugiem.lv”. Pilsētas ielās satikās trīs draugi – Agris Tamanis, Lauris Liberts un Mārtiņš Pikšens -, kuri vienojās par portāla izveidi, un no tā ir izaudzis viss lielais “Draugiem Group”. Tajā ir Latvijas pirmais vienradzis jeb jaunuzņēmums “Printful”, kura tirgus vērtība sasniegusi miljardu ASV dolāru . Un savulaik secinājām, ka apmēram 40 procenti “Draugiem Group” darbinieku ir kaut kādā veidā saistīti ar šo pilsētu. Tāpēc uzskatām, ka esam Cēsīm parādā par tiem cilvēkiem, kuri te izskoloti.”