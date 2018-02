Daudz redzošās videokameru acis

Viss redzams. Pašvaldības policijas dežurants Zigfrīds Bitainis uzmanīgi seko līdzi notiekošajam pilsētā, ko fiksē videonovērošanas kameras, vajadzības gadījumā viņš par redzēto ziņo patruļai. Foto: Marta Martinsone - Kaša Pašvaldības policijas dežurants Zigfrīds Bitainis uzmanīgi seko līdzi notiekošajam pilsētā, ko fiksē videonovērošanas kameras, vajadzības gadījumā viņš par redzēto ziņo patruļai.

Viesojoties pašvaldības policijā, interesanti bija ielūkoties telpā, kurā pie videonovērošanas monitoriem sēž dežurants. Liela daļa pilsētas ir kā uz delnas.

Pašvaldības policijā skaidro, ka šobrīd Cēsīs izvietotas vairāk nekā 60 videonovērošanas kameras, sākot no dzelzceļa stacijas līdz Līvu laukumam. Labi pārskatāmi abi parki, Vienības laukums, stacijas laukums un perons, Rožu laukums, Līvu laukums, Raunas, Rīgas iela, Pastariņa sākumskolas un Cēsu 2.pamatskolas stadions, citas pilsētas teritorijas. Lielākoties izvietotas stacionārās kameras, bet svarīgākajos punktos uzstādītas kameras, kas ļauj novērot apkārtni 360 grādu rādiusā, un šādu kameru skaits palielinās. Tiklīdz dežurants redz kaut ko aizdomīgu, kādu pārkāpumu, viņš ziņo patruļai, un tā dodas uz notikuma vietu.

Pašvaldības policijas priekšnieks stāsta, ka kameras pamazām tiek nomainītas pret modernākām ar augstāku izšķirtspēju un labāku redzamību nakts apstākļos: “Šādai maiņai atvēlēti budžeta līdzekļi, un tas ir nepieciešams. Pirmās kameras pilsētā parādījās pirms gadiem desmit, tās jau savu laiku nokalpojušas, vairs neatbilst mūsdienu prasībām, tehnoloģijas ļoti attīstījušās, tāpēc notiek maiņa. Šobrīd prioritāra ir kameru maiņa Maija parkā, kas ir cēsnieku un viesu iecienīts, īpaši gada siltajā laikā. Tāpēc tur svarīgi rūpēties par drošību, un moderna videonovērošana ir liels ieguldījums tās nodrošināšanā.”

Ar katru jaunu objektu palielinās videokameru skaits. Tās uzstādītas gan stadionā, gan tam apkārt, veiksmīgi darbojas kamera auto stāvlaukumā, agrāk sauktajā smilšu laukumā, tur uzstādīta viena no modernākajām iekārtām.

Kameras palīdz fiksēt noziedzīgus nodarījumus – pat ceļu satiksmes negadījumus, zādzības, tīšu mantas bojāšanu, arī smagākus noziegumus – izsekot vainīgos, to visu saglabājot ierakstā. Un Valsts policija bieži pieprasot kameru ierakstus izmeklēšanas procedūrās, jo ieraksti kalpojot kā pierādījums.

Pateicoties videokamerām, ne tikai fiksēti noziegumi, atrasti arī vainīgie, to esamība palīdzējusi publiskās vietas atbrīvot no degradējušamies personām. Savulaik netrūka to, kuri mīlēja iedzert uz soliņiem pie Uzvaras pieminekļa, Maija parkā, arī bērnu rotaļu laukumā. Kad uzstādīja kameras, dežurants, redzot, ka tur notiek iedzeršana, ziņoja patruļai, tā ieradās, samērā īsā laikā stiprāku dzērienu cienītāji šīs vietas pameta. Sākumā viņi pārcēlās uz soliņiem Pils parkā, bet tad arī tur izvietoja kameras, un kārtības pārkāpēji tika izdzīvoti arī no parka.

Pašvaldības policijā atzīst, ka ar to nevar cilvēkus atradināt no dzeršanas, viņi pārceļas uz klusākām vietām, kur kameras acis nesniedzas. Pēc kameru uzstādīšanas uzlabojusies kārtība pie “Fo­no kluba”, arī citās vietās.

Iespējams, ne visi iedzīvotāji ir apmierināti, ka ikdiena paiet kameru uzraudzībā, tomēr ieguvums ir tā vērts, un drošības situācija pilsētā uzlabojas tieši plašās videonovērošanas dēļ.