Datu analīze ne vairs nākotne, bet šodiena

Laboratorija. Datu tehnoloģiju uzņēmuma "Squalio" datu laboratorijā Cēsīs jauniem izaicinājumiem gatavi: datu analītikas projektu vadītājs Edgars Puķītis (priekšplānā), datu analītikas speciālisti Toms Vesperis, Unda Paula Lauberga un klientu attiecību vadītāja Guna Kaņepe. Foto: Jānis Gabrāns

Kustības “Valsts#196” ietvaros Cēsu novada pašvaldība, datu tehnoloģijas uzņēmums “Squalio” un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) šogad uzsāka datu analītikas mācības cilvēkiem bez iepriekšējām zināšanām.

Jau rakstījām, ka šo iespēju izmantot vēlējās ļoti daudzi, uz 14 vietām pieteicās 135 pretendenti, iesaistītās puses nolēma uzņemt divus kursus. Nu jau 28 cēsnieki saņēmuši diplomu par zināšanu apguvi. Cits tās izmanto savā uzņēmumā vai darbavietā -pašvaldībā-, bet pieciem kursantiem piedāvāts darba līgums uzņēmuma “Squalio” Datu laboratorijā Cēsīs.

Uzņēmuma klientu attiecību vadītāja Guna Kaņepe stāsta, ka divi datu analītiķi jau sākuši darbu, viens pievienosies nākamajā nedēļā, pēc tam vēl divi. Viņa norāda, ka datu analīze, tehnoloģiju sniegto iespēju izmantošana vairs nav rītdiena, bet šodiena un arvien vairāk arī uzņēmēju to saprot.

“Squalio” vadītājs un kustības “Valsts #196” iniciators Sandis Kolomenskis aģentūrai “LETA” norādījis, ka tehnoloģijas mūsdienās vai nu padara konkurētspējīgu, vai tieši pretēji – attālina no konkurētspējas. Tādēļ “Valsts#196” galvenais mērķis ir sniegt digitālās zināšanas neatkarīgi no tā, kādā nozarē vai speci­alitātē cilvēks strādā, tā vairojot vienādu konkurētspēju visiem iedzīvotājiem.

“Cilvēki iepērkas, apmaksā pirkumus, veic rezervācijas ar savu digitālo identitāti, nevis ar savu pasi vai ID. Līdz ar to tie, kuriem ir prasmes izmantot zināšanas un tehnoloģijas, ir daļa no šī brīža ekonomikas un notikumiem, viņi var piedalīties un baudīt šo procesu,” norāda S. Kolomenskis.

Uzņēmums “Squalio” jau ilgi strādā datu analīzes jomā, ar Datu laboratorijas izveidi tas ienācis arī Cēsīs. G. Kaņepe stāsta, ka datu analīze vairs nav kas jauns un nesaprotams, tas novērots, strādājot ar potenciālajiem klientiem: “Īpaši finanšu jomā strādājošie labi saprot tās nozīmi, arī citi uzrunātie zina, kas tas ir, bet viens ir zināt, otrs – profesionāli veikt datu analīzi, lai iegūtu derīgu rezultātu. Tam vajag speciālistus, un mēs varam tādus piedāvāt.”

Cēsu novada pašvaldība izvirzījusi mērķi: divos gados datu analīzē apmācīt vienu procentu iedzīvotāju, aptuveni 150 cilvēkus. S. Kolomenskis norāda, ka izveidota laika līnija, kurā šie cilvēki tiek apmācīti datu analīzē un citās mūsdienīgās informāciju tehnoloģiju prasmēs. Viņš arī akcentē vairākus ieguvumus, ko tas nesīs pilsētai: “Pirmais un praktiskākais ieguvums, ka apmācīti datu analītiķi saņem lielāku atalgojumu. Jebkura pašvaldība tajā ieinteresēta, jo saņem daļu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, tādējādi iegūstot lielāku rocību, piemēram, infrastruktūras un labklājības projektu īstenošanai.”

Pētījumi liecina, ka, investējot vienu eiro datu analītiķa algā, ieguvums no darba, ko viņš veic, var sasniegt pat 14 eiro papildu peļņu. Ir skaidri pierādījumi tam, ka tieši šīs konkrētās zināšanas ir ļoti nozīmīgas, turklāt tās var apgūt samērā ātri, un šo darbinieku pienesums ir tūlītējs un acīmredzams. Katrs datu analītiķis ar savu ienākumu spēj radīt vēl papildu piecas darbavietas.

“Otrkārt, šādi projekti piesaista pilsētai iedzīvotājus, cilvēki pārceļas dzīvot uz šādām vietām. Sagaidām, ka pilsētai šis virziens izveidosies kā eksportspējīgs pakalpojums. Cēsis vairākkārtīgi paziņojušas, ka veidos biznesa centru – vietu, kur ar datu pētniecību saistīti uzņēmumi varētu strādāt. Tas piesaistītu gan jaunas kompānijas, gan cilvēkus strādāt tieši Cēsīs. Tas būtu magnēts, kas pievelk cilvēkus pilsētai, kā arī veicinātu atpazīstamību Latvijas un arī globālā vidē,” norāda S. Kolomenskis.

“Squalio” vadītājs atzīst, ka lielākais izaicinājums ir apziņas celšana uzņēmumu vadītājiem, lai veicinātu sapratni, cik svarīgi pieņemt datos balstītus lēmumus, lai uzņēmumam būtu skaidrs mērķis, ko vēlas sasniegt. Ar digitālo prasmju izmantošanu un tehnoloģiju attīstību ļoti daudz ko var panākt, taču, ja pamatā nav mērķa, vēlmes vai sapratnes, visi resursi un apmācības būs veltīgas. Cilvēki tiks apmācīti, bet tad, visticamāk, dosies strādāt citur, pat ārpus Latvijas, kur viņu zināšanas novērtēs un varēs izmantot.

“Tāpēc ļoti labi, ja mācības par nākotnes tehnoloģijām, kas vairo konkurētspēju un dod jaunās iespējas, būtu sasaistītas ar uzņēmumu, uzņēmumu vadītāju un pašvaldību vēlmi radīt konkurētspējīgu vidi un atbalstīt mūsdienu un nākotnes biznesa virzienu attīstību. Tas ir lielākais izaicinājums, ar kuru saskaramies. Pēdējā gadā tieši ar to nodarbojamies, lai pārliecinātos, ka cilvēkiem, kurus apmācām, pēc tam būs darbs savā uzņēmumā un viņi varēs reāli pielietot jaunās zināšanas. Rīkojām seminārus uzņēmējiem, lai veidotu sapratni, kādēļ tas vajadzīgs un ko tas var sniegt uzņēmumam. Milzīgs darbs izdarīts, un šobrīd jau redzam daudz uzņēmumu un pašvaldības vadītāju, kas ļoti ieinteresēti tieši datu analītikā,” stāsta S. Kolomenskis.