Darts sezona sākusies

Pēc neliela pārtraukuma sākusies jaunā Vecpiebalgas čempionāta šautriņu mešanā sezona. Pauze bija neliela, jo iepriekšējo sezonu izdevās noslēgt vien jūlijā, kad izspēlēja pēdējo kārtu. Tiesa, punktu iepriekšējai sezonai pielika vien jaunās sākumā, kad notika 2019./ 2020.gada čempionāta uzvarētāju apbalvošana.

Atgādināsim, ka par Vecpiebalgas čempionu pirmo reizi kļuva Evalds Zommers, vicečempiona tituls Jānim Zommeram, bet absolūtajā vērtējumā trešā šoreiz Avelīna Lāce. Dāmu konkurencē otro gadu pēc kārtas labākā Avelīna Lāce, otro vietu ieguva Marija Ružāne bet trešā – Alise Medne.

Uz jaunā čempionāta pirmo kārtu ieradās 29 dalībnieki (4 dāmas un 25 kungi). Dalībnieku ģeogrāfija atkal plaša, tostarp no Kārsavas, Līgatnes, Rīgas, Rēzeknes, Salacgrīvas, Smiltenes, Viļāniem un citām vietā, protams, arī mājnieki no Vecpiebalgas novada. Čempionātā pirmo reizi startēja Edvīns Vizbelis no Salacgrīvas un Vitolds Karels no Rēzeknes.

Kā jau Vecpiebalgas čempi­onātā ierasts, vispirms notika spēles astoņās grupās, no kurām izslēgšanas spēlēs iekļuva trīs labākie, bet grupu ceturto vietu ieguvēji izspēlēja “Gandarījuma turnīru”, noskaidrojot galīgo vietu sadalījumu. Šajā turnīrā labākais bija Viesturs Ābele.

Izslēgšanas spēles norisinājās pēc divmīnus sistēmas. Čempions E. Zommers šo kārtu izlaida. Gluži kā iepriekšējās sezonas pirmajā kārtā uzvarēja mājnieks Oskars Kuzmans. Jāteic, ka pērn Vecpiebalgas čempionātā viņš piedalījās četros posmos, visos svinot uzvaru. Tiesa, kopvērtējumā tas deva vien 11.vietu.

Otrajā vietā šoreiz Laimonis Naglis, trešais – debitants Vitolds Karels. Labāko sešniekā arī Aivars Šutka, Nikolajs Anpilovs un Gunārs Ozoliņš.

Nākamā kārta sestdien, 24. oktobrī.