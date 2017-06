Darbu piešķir rindas kārtībā

Darbu dara atbildīgi. Lorita Zolte-Valce programmas “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādē palīdz uzturēt kārtību kā iekštelpās, tā bērnudārza pagalmā. Foto: Marta Martinsone - Kaša Lorita Zolte-Valce programmas “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādē palīdz uzturēt kārtību kā iekštelpās, tā bērnudārza pagalmā.

Tā dēvētās “simtlatnieku” programmas vietā nācis projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”. To kā nozīmīgu sociālo atbalstu vērtē ne viens vien programmā iesaistītais bezdarbnieks. Pēc ilgstošiem un neveiksmīgiem darba meklējumiem tā ir iespēja atkal no rītiem doties uz darbu, saņemt oficiālus ienākumus un, kas zina, varbūt arī atrast pastāvīgu darbu.

Programmas “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” koordinatore Cēsu novada pašvaldībā Gita Šneidere stāsta, ka šogad par Nodarbinātības valsts aģentūras piešķirto finansējumu Cēsu novadā vienlaicīgi nodarbināti tiek astoņi cilvēki. “Programmas ilgums vienam cilvēkam ir četri mēneši. Ja vēlas, bezdarbnieks var atkārtoti pieteikties programmai. Ne­re­ti šajos darbos strādā cilvēki, ku­ri diemžēl pēc algas saņemšanas mēdz norauties un uz darbu vairs nenāk. Bet ir arī tādi, kuri gadu no gada rotē un pieņem visus darbiņus, kuri tiek piedāvāti,” atzīst G. Šneidere. Tāpat Nodar­bi­nātības valsts aģentūras Cēsu filiāles nodarbinātības organizatore Iveta Purmale stāsta, ka situācija par to, cik daudz bezdarbnieku pretendē uz darbavietu programmas ietvaros, ir mainīga, bet patlaban to skaits Cēsu novadā sasniedzis 11: “Tā kā Vaives pagastā šogad darba vietas pagaidu algotajos darbos nav, tad četri no šiem 11 cilvēkiem ir Vaives pagasta iedzīvotāji. Potenciālajiem darbiniekiem zvanām un uzrunājam viņus rindas kārtībā.”

Šobrīd programmas “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” iesaistītie tiek nodarbināti pašvaldības iestādēs: Cēsu pilsētas 4. pirms­skolas izglītības iestādē, Tūrisma un informācijas centrā, Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā, Sociālajā dienestā, pansionātā, Cēsu 1. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādē un Meža kapos.

Cēsniece Lorita Zolte-Valce programmas ietvaros strādā jau trešo reizi, ar darbu ir apmierināta un ir priecīga par doto iespēju nopelnīt: “Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādē sāku strādāt maija beigās un turpināšu līdz pat septembra beigām. Man šeit ir jādara dažādi palīgdarbi gan telpās, gan ārā. Esmu ļoti apmierināta, jo darbs ir ļoti tuvu mājām un varu būt droša, ka katru mēnesi saņemšu savus nopelnītos 150 eiro.

Tā kā man ir trīs meitas, no kurām divas vēl ir skolnieces, tad novērtēju, ka šovasar varu pastrādāt un nopelnīt.” Lai arī Lorita ir ieguvusi sakaru operatora izglītību, veselības dēļ pastāvīgu darbu atrast esot grūti. Tomēr trīs meitu mamma un vienas mazmeitiņas vecmāmiņa galvu nenokar un ir pārliecināta, ka agrāk vai vēlāk viss sakārtosies.

Programma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ir valsts finansēts pasākums, kura mērķis ir nodrošināt bezdarbniekiem iespēju gūt darba iemaņas, veicot sabiedriska labuma darbus pašvaldību izveidotajās sabiedriskajās darbavietās.