Darbiņš labs, kas padarīts

Ir teiciens: ja vīrs apsolīja, ka palabos pilošo krānu, tad viņš to izdarīs, nevajag ik pēc trim mēnešiem atgādināt. To var pateikt arī šādi: ja vīrs solīja, ka pieliks notekcauruli, tad arī pieliks, un nav svarīgi, vai tā pildīs savu uzdevumu. Jo pielikta taču ir, turklāt nevar jau teikt, ka tā nemaz nepilda savu funkciju, kāda pile, lietum līstot, taču tur iekrīt un caur to nonāk līdz ietvei.