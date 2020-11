“Covid-19” pozitīvs gadījums Cēsu 1. pamatskolā

Lai gan vakar “Covid-19” statistikā Latvijā sasniegts jauns rekords – 313 saslimšanas gadījumi-, analizējot “Covid-19” izplatību vēsturiskajā Cēsu rajonā, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja vērtē, ka tie uzskatāmi kā atsevišķi saslimšanas gadījumi, inficēšanās konstatēta arī ģimenēs. Tāpat viņa vērsa uzmanību, ka pēdējās dienās jauna inficēšanās konstatēta vienā no Cēsu izglītības iestādēm, kurā līdz šim nebija neviena “Covid-19” pozitīva gadījuma, tāpēc šajā skolā viena klase strādā attālināti. Sa­slimšana konstatēta Cēsu 1. pamatskolā. Inficēto skaits pieaudzis Amatas novada kokap­strādes uzņēmumā “Ekju”, kur oficiāli reģistrēti 14 saslimušie.

Cēsu 1. pamatskolas direktore Antra Avena “Druvai” apstiprina, ka skolā nedēļas sākumā atklāta jaunā koronavīrusa infekcija. Klasē, kurā skolēnam un skolotājai konstatēta saslimšana, veikta papildu testēšana. Sazinoties trešdienas pēcpusdienā ar direktori, “Druva” uzzināja, ka vēl par četriem skolēniem tiek gaidītas atbildes, bet tiem, kuri atbildes saņēmuši, testi ir negatīvi. “Covid-19” konstatēts vēl vienam 1.pamatskolas audzēknim, kas nav saistīts ar iepriekšminēto klasi. A.Avena kuru katru brīdi gatavojās saņemt informāciju no SPKC par nepieciešamo rīcību: “Šodien zināšu, kā tālāk rīkoties. Uztveram situāciju mierīgi, skolā regulāri notiek dezinfekcija, arī skolēniem pieejami dezinfekcijas līdzekļi, tāpat attālināti joprojām mācās 7.-9. klašu skolēni, tāpēc skolā audzēkņu ir mazāk.”

Valdība otrdien lēma, ka vecāko klašu skolēniem attālinātās mācības turpināsies līdz 13. novembrim, un noteica, ka skolotājiem un arī skolēniem, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, ārpus stundām skolas telpās jānēsā sejas maskas, izņemot ēšanas laikā. Tāpat līdz 13. novembrim lemts pagarināt aizliegumu rīkot sporta pasākumus un grupu treniņus iekštelpās.

Kopumā analizējot koronavīrusa izplatību vēsturiskajā Cēsu rajonā, Ilze Arāja teic: “Lielākoties jaunie saslimšanas gadījumi ir sekundāri, cilvēks inficējies no cita “Covid-19” saslimušā, visbiežāk tā notiek ģimenē. Savukārt situācijās, kad, atkārtoti testējot, jauni inficēšanās gadījumi atklājas uzņēmumos, tiek izvērtēts, vai laikā, kamēr saslimušie darbinieki un kontaktpersonas neatrodas darbā, uzņēmums, ievērojot visus drošības un piesardzības pasākumus, var turpināt darbību. Ja tas iespējams, darbību turpina.”

SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja arī uzsver, ka vidēji 30% gadījumos nav iespējams noteikt inficēšanās avotu, tāpēc jārēķinās, ka vīruss sabiedrībā izplatās un ne vienmēr iespējams zināt, vai bijis kontakts ar “Covid-19” pozitīvu cilvēku, kā arī, vai pats neesi inficējies: “Tāpēc svarīgi lietot maskas, ievērot distanci un izvērtēt, vai nepieciešama cilvēku satikšana ārpus regulāro kontaktu loka, izvērtēt ikdienu, paradumus. Tāpat vienmēr der atcerēties, ka, atrodoties svaigā gaisā, inficēšanās riski ir mazāki. Ja cilvēkam ir augšējo elpceļu saslimšanas pazīmes, nekādā gadījumā nevajag doties uz darbu vai skolu.”

Analizējot situāciju Vecpiebalgas novadā, kur ar “Covid-19” saslimušo skaits strauji mazinājies, Ilze Arāja vērtē: “Tas parāda, ka, atklājot saslimušos, veicot mērķtiecīgu testēšanu, kā arī nosakot kontaktpersonas, ieviešot citus ierobežojošos pasākumus, kad nenotiek pulciņu, amatiermākslas kolektīvu nodarbības, divu līdz četru nedēļu laikā ir iespējams sasniegt pozitīvu rezultātu.”

Pēc SPKC datiem visstraujākais “Covid-19”slimnieku skaita pieaugums ir Rīgā, kur konstatē lielāko daļu no visiem gadījumiem, tomēr arī novados, kuros kopš pavasara “Covid-19” nebija reģistrēts, atkal parādās inficēšanās. Tomēr vēsturiskajā Cēsu rajonā šonedēļ kopumā situācija uzlabojusies. “Druva” jau rakstīja, ka vienīgi Cēsu novadā vērojams vīrusa inficēto skaita pieaugums, līdz 4. novembrim tas bija sasniedzis 42 cilvēkus, savukārt Vecpiebalgas novadā no 99 inficētajiem saslimušo skaits sarucis līdz 31, Amatas novadā ir septiņi saslimušie, Pārgaujas novadā – seši, nemainīgs saslimušo skaits no viens līdz pieci robežās ir Līgatnes un Priekuļu novados, Raunas novadā saslimušo skaits ir svārstīgs, tagad atgriežoties 1-5 saslimušo robežās. Joprojām neviens saslimšanas gadījums nav reģistrēts Jaunpiebalgas novadā.

Šodien valdība pieņēma lēmumu par jauniem ierobežojumiem. Piektdien valdība lems, vai ir nepieciešams no pirmdienas izsludināt valstī ārkārtējo situāciju, lai ierobežotu vīrusa izplatību un atslogotu veselī-bas sistēmas cīņu ar “Covid-19”.