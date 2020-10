“Covid-19” izpleties mūspuses skolās

Vēsturiskajā Cēsu rajonā pagājušajā nedēļā ģeometriskā progresijā palielinājies ar “Covid-19” inficēto personu skaits. Ja 12.oktobra rītā oficiāli tika ziņots burtiski tikai par pāris saslimušajiem Cēsu un Pārgaujas novadā, tad šo pirmdien bija zināms par vismaz 79 infekcijas gadījumiem.

Vislielākais ar jauno koronavīrusu saslimušo skaits ir Vecpie­balgas novadā. 19.oktobra agrā pēcpusdienā bija zināms jau par 68 konstatētajiem infekcijas gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā pieejamie dati. Kopš ceturtdienas, 15.oktobra, apmeklētājiem ir slēgtas visas Vecpiebalgas pašvaldības iestādes visos novada pagastos. Šādā režīmā iestādes darbosies līdz 30.oktobrim, lasāms pašvaldības mājaslapā publicētajā paziņojumā.

Pirms nedaudz vairāk kā nedēļas līdz novada ļaudīm nonāca ziņa, ka vietējā mākslinieciskās pašdarbības kolektīvā, Taurenes korī “Pie Gaujas”, atklājies viens saslimšanas gadījums. Tiesa, konkrētā persona nav novadnieks un pat ne vēsturiskā Cēsu rajona iedzīvotājs. Tomēr, ņemot vērā nesen notikušo kora mēģinājumu, kolektīva dalībniekiem tika noteikti piesardzības pasākumi – pašizolēšanās un arīdzan brīvprātīga analīžu veikšana. Kora vecākā Mārīte Ozolante “Druvai” pastāstīja, ka līdzšinējās testēšanas rezultātā infekcija noteikta septiņām dāmām un vienam kungam. Vēl divi kora dziedātāji plāno drīzumā veikt šo pārbaudi. “Par laimi, neesam aplipinājuši pirms­skolu,” teic M.Ozolante, paskaidrojot, ka korī ir divas skolotājas no vietējā bērnudārza, tomēr tieši viņām tests bijis negatīvs. Kora pārstāve arī apliecināja, ka no inficētajiem dziesmu draugiem nevienam nav smagu simptomu. Pastiprinātā uzmanība un pret koristiem vērstās aizdomas gan esot grūti pārdzīvojamas.

Nedaudz vēlāk – nedēļas vidū – tapa zināms arī par saslimšanas gadījumu Vecpiebalgas pamatskolas kolektīvā. Pāris dienu laikā, veicot intensīvu iespējamo kontaktpersonu pārbaudi ar siekalu testiem (kopumā 300) skolā, mūzikas skolā un pamatskolas bērnudārza grupās gan Dzērbenē, gan Taurenē, tika konstatēti vairāk nekā pussimts saslimušo gan pedagogu, gan audzēkņu vidū. Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš “Druvai” gan norādīja, ka pašvaldībai oficiāli netiek sniegti dati – cik tieši no novadā reģistrētajiem infekcijas gadījumiem bijuši no izglītības iestādes. Tomēr viņš atzina, ka pagaidām arī privāti nav dzirdējis par kādu saslimšanas gadījumu otrā novada izglītības iestādē – Vecpiebalgas vidusskolā. Lai nu kā, Vecpiebalgas novada pašvaldība nolēmusi ar uzviju pildīt SPKC rekomendācijas un pieprasījusi siekalu testus vidusskolas un citu pašvaldības iestāžu, tostarp sociālās aprūpes centra pārbaudei. Šos valsts apmaksātos testus pēc pašvaldības pieprasījuma un SPKC dotās “zaļās gaismas” piegādā E.Gulbja laboratorija. Pašvaldības mājaslapā izziņota arī iespēja iedzīvotājiem, kuriem radušās aizdomas par savu veselības stāvokli vai arī bijusi saskarsme ar inficētu personu, pieteikties un veikt šo pārbaudi uz “Covid-19”. Patlaban pašvaldībai izsniegti 500 testi, taču I.Putniņš pieļauj, ka ar to varētu arī nepietikt. Attiecībā uz šo infekcijas izplatīšanās gadījumu publiskajā telpā tiek minēta pirms aptuveni pusotras nedēļas notikusī skolotāju ekskursija. Domes priekšsēdētājs gan mudina sabiedrību nekoncentrēties uz vainīgā meklēšanu. Pēc viņa teiktā, ekskursijas nepieciešamība tikusi iepriekš apspriesta, bet tobrīd apstākļi vēl neliecinājuši par šādu risku. Viņš aicina novadniekus tuvākajās divās nedēļās ievērot maksimālu piesardzību un pēc iespējas neiet sabiedrībā.

Viena no saslimušajām Taurenes kora dziedātājām ir arī Skujenes pamatskolas darbiniece. Izglītības iestādes direktore Anda Lukstiņa apliecināja, ka no divām iespējamām kontaktpersonām vienai jau saņemts negatīvs rezultāts, bet otra kolēģe testu gan nolēmusi neveikt, toties kopš pirmajiem saņemtajiem signāliem ievēro pašizolāciju mājās, viensētā. Tā kā saskarsme ar audzēkņiem un citiem darbiniekiem nav bijusi tuva, tad skola plāno visā valstī noteiktajā kārtībā turpināt darbu arī pēc brīvlaika.

Satraukušies par Vecpiebalgas pusē notiekošo ir arī kaimiņu novadi un to izglītības iestādes. Tā kā Ministru kabineta noteikumi paredz iespēju pāriet uz attālinātajām mācībām arī tad, ja parādās infekcijas uzliesmojums kaimiņos, tad Priekuļu vidusskolas administrācija drošības apsvērumu dēļ lēmusi noteikt mācības mājās vienu nedēļu pēc brīvlaika ne tikai vecāko klašu audzēkņiem (7.-12.klases, visā valstī noteikts plāns), bet arī mazākajiem – 1. līdz 6.klašu skolēniem. Skolas direktore Iveta Apine gan apstiprināja, ka līdz pirmdienas pusdienlaikam iestādē nav saņemtas ziņas par saslimšanas gadījumiem kolektīvā vai audzēkņu vidū. Šādas bažas līdz šim nav apliecinājušās arī Raunas novada vidusskolā. Iestādes direktors Edgars Plētiens stāsta, ka satraukums bijis saistīts ar vienu no pedagogiem, kurš strādā arī Vecpiebalgas novadā, taču, par laimi, pārbaudes rezultāti bijuši negatīvi. Jau ceturtdien pārtraukta skolēnu vešana uz Dzērbenē esošo mūzikas skolu. Raunas vidusskolas direktors visa notikušā iespaidā gan neslēpj neizpratni par datu anonimitātes lomu šajā brīdī. “Vismaz pašvaldību vadītājiem būtu jāzina precīzāki šie dati, lai mēs zinātu, kur reaģēt,” teic E.Plētiens, piemetinot, ka arīdzan par par valstiskajā līmenī pieņemtiem lēmumiem šajā kontekstā skolu vadītāji ir spiesti lasīt masu medijos, nevis tiek informēti tieši.

Nedēļas nogalē par saslimšanas gadījumiem – katrā pa vienam – uzzinājušas arī Cēsu 2.pamatskola, Cēsu 4.pirmsskolas izglītības iestāde un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola. Cēsu 2.pamatskolā pašizolācija uz divām nedēļām noteikta trim klasēm, 4.bērnudārzā – vienas grupiņas bērniem un audzinātājām un noteiktam skolēnu lokam arī pastariņos. Pastariņa sākumskolā noteiktas arī trīs mācību dienas attālinātā režīmā pēc skolēnu brīvlaika – līdz 28.oktobrim.

Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā pēc aizpagājušajā nedēļā konstatētā gadījuma vairāk saslimušo nav, apliecināja iestādes direktors Zigmunds Ozols. Pārgaujas un Līgatnes novados “Covid-19” slimnieki nav saistīti ar izglītības vai citām pašvaldības iestādēm.