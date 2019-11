Cīkstoņi tukšā nepaliek

Kura kuru. Kārtējo cīņu sāk Cēsu kluba pārstāve Zane Kukuškina (no kreisās), kura sacensību noslēgumā kāpa uz goda pjedestāla trešā pakāpiena. Foto: no albuma Kārtējo cīņu sāk Cēsu kluba pārstāve Zane Kukuškina (no kreisās), kura sacensību noslēgumā kāpa uz goda pjedestāla trešā pakāpiena.

Divas spraigas nedēļas nogales aizvadījuši kluba “Paula Budovska Latvijas centrālais cīņas klubs/ Cēsis” jaunie cīkstoņi.

Oktobra pēdējā sestdienā Cēsu 2.pamatskolā risinājās Igaunijā populāro cīņas sporta sacensību “Nublust Nabiks” IV posms, kurā cēsnieki vienmēr piedalījušies ar panākumiem. Pēc zināma pārtraukuma Cēsu klubs atkal uzņēmās viena posma sarīkošanu. Treneris Andis Ruicis atzīst: “Ikvienas starptautiskas sacensības dod pieredzi jaunajiem cīkstoņiem.”

Cīņas notika uz trim paklājiem, tajās piedalījās 178 dalībnieki no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Zēnu konkurencē bija pārstāvēti 20 klubi, meiteņu konkurencē – 12. Kā jau vienmēr jauniešu sacensībās zālē valdīja spilgtas emocijas, prieks par uzvarām mijās ar zaudējuma rūgtumu. Nācās pat vērot, kā dažs pavisam jauns cīkstonis ar asarām acīs teica trenerim – es eju prom, es nevienu nevaru uzvarēt! Tad trenerim nācās atrast motivācijas vārdus, lai uzmundrinātu, iedrošinātu, jo tikai caur zaudējumu pieredzi iespējama izaugsme.

No Cēsu kluba startēja piecas meitenes un 15 zēni. Klubu vērtējumā meitenes – ceturtās, tikai par vienu punktu atpaliekot no trešās vietas, bet puišiem kopvērtējumā sestā vieta. Treneris Andis Ruicis atzīst, ka vienmēr gribas labāk, jo mērķis ir goda pjedestāls un, ja vien iespējams, – tā augstākais pakāpiens.

Individuālajā vērtējumā vismaz vienam cīkstonim šo mērķi izdevās sasniegt, un pirmo vietu svara kategorijā līdz 32 kg izcīnīja Rihards Rošs. Trešajā vietā šajā svara kategorijā Jānis Ruicis. Svara kategorijā līdz 23 kg otro vietu izcīnīja Juris Ruicis, trešo – Patriks Piliksers. Svara kategorijā līdz 29 kg piektajā vietā Kristiāns Baltus.

Arī pārējie cīnījās ar atdevi, bet labāko piecniekā nespēja iekļūt.

Meitenēm svara kategorijā 54 kg bronzas medaļu izcīnīja Zane Kukuškina, 5.vietā – Klinta Ko­kareviča. Svara kategorijā 62+ kg trešajā vietā Vanesa Elter­mane, bet 5.vietu svaru kategorijā līdz 33 kg ieguva Samanta Eltermane.

A.Ruicis norāda, ka šādi mači ļoti vajadzīgi, jo tajos parādās sportistu vājās vietas: “Bija kluba cīkstoņi, kam arī vajadzēja būt starp vadošajiem, bet, iespējams, viņi paviršāk izturējās pret kādu cīņu. Piemēram, cīkstonis ir it kā drošā vadībā, bet atliek nedaudz atslābināties, jo pašam jau liekas, ka cīņa uzvarēta, bet pretinieks to uzreiz izmanto, un rezultātā tīrs zaudējums. Cīņas sportā maksimāli jācīnās līdz fināla signālam. Pat pasaules čempionātā gadījies, kad divas pēdējās sekundes visu sagriež kājām gaisā. Jaunajiem jāiemācās, ka jācīnās līdz galam.

Ieguvums no katrām sacensībām ir milzīgs, jo tā ir vienīgā reāla sparinga iespēja. Klubā savā starpā cīnīties ir citādi, jo katrs katru zina. Sacensībās, it īpaši starptautiskās, pretī nāk dažādi cīkstoņi ar dažādu cīņas stilu un tehniku, un tas dod iespēju mācīties un kāpt uz augšu.”

Aizvadītās nedēļas nogalē Rīgā notika 21 starptautiskās Paula Budovska piemiņas sacensības, kurās startēja desmit jaunie cēsnieki. Kopumā sacensībās piedalījās 230 cīkstoņi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Uzvaru visvieglākā svara kategorijā līdz 19 kg izcīnīja Kristaps Suncelis. Trijiem cīkstoņiem piektās vietas: Tomasam Liepiņam (svara kategorijā 34 kg), Patrikam Pilikse­ram (21kg) un Jurim Ruicim (24 kg).

Divas kluba pārstāves Kitija Lāce un Estere Sudraba pildīja laika tiesnešu pienākumus, kas arī ir izaicinājums un pieredze.

Paula Budovska piemiņas sacensībās startēja arī pieaugušie, tādējādi jaunajiem bija iespēja vērot viņu cīņas, smeļoties papildu pieredzi.

Novembra otrajā pusē Cēsu kluba cīkstoņi dosies uz sacensībām Helsinkos.