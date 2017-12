Cik daudz naudas izdos, ko dāvinās un ko paši dāvanā nevēlētos saņemt?

Ziemassvētku sezona tirgotājiem jau ir sākusies, un daļa pircēju Latvijā apgalvo, ka par dāvanām jau ir padomājuši. Interneta veikala 220.lv veiktā pircēju aptauja rāda, ka svētku dāvanām latvieši netaupīs: lielākā daļa aptaujāto šogad dāvanām ir nolēmuši izdot no 50 līdz 100 EUR, bet katrs desmitais ir paredzējis tērēt vairāk par 300 EUR. Starp dāvanām, kuras latvieši vēlētos saņemt paši, dominē IT un viedās ierīces, taču ir arī tādas preces, kuras atrodot zem eglītes daudzi būtu vīlušies.

„Tas, ko dāvanā pasniegt tuviniekam, protams, ir atkarīgs no cilvēka vēlmēm un interesēm. Taču šogad esam kļuvuši ziņkārīgi un pircējiem jautājām ne tikai to, kā viņi gatavojas Ziemassvētkiem vai cik daudz naudas plāno izdot dāvanām, bet arī to, kādas dāvanas tie vēlētos saņemt paši. Aptaujas rezultāti atklāja ne tikai šī gada kārotākās dāvanas, bet arī to, kādas dāvanas lielākā daļa iedzīvotāju nevēlētos saņemt”, – stāsta Kristīne Kalēja, 220.lv mārketinga direktore.

Kā vislabākās dāvanas šogad tiek minētas IT un viedās ierīces (tās vēlas saņemt 73 % no visiem aptaujātajiem), sadzīves tehnika (63 %), kā arī kosmētika un parfimērija (63 %). Ievērojama daļa aptaujāto priecātos dāvanā saņemt interjera preces (61 %), apģērbu, aksesuārus vai apavus (58 %). Aptaujātie dāvanās visvairāk nevēlētos saņemt – datorspēles (tās nevēlas saņemt 71 % no visiem aptaujātajiem), darba rīkus vai amatniecības rīkus (61 %) un virtuves piederumus (58 %).

Taisnība, starpība starp tiem, kuri vēlas, un tiem, kuri nevēlas svētkos saņemt virtuves piederumus ir gana neliela, 42 % aptaujāto ļoti vēlētos saņemt šādu dāvanu. Gandrīz līdzvērtīgi sadalās arī vēlme dāvanā saņemt veselīga dzīvesveida vai sporta preces. Kaut arī rūpes par veselību lielākajā daļā vispārīgo aptauju tiek minētas kā dominējošās, šāda tipa dāvanu vēlētos saņemt 51 % respondentu, bet 49 % no respondentiem būtu vīlušies. Interesanti ir tas, ka gandrīz puse no aptaujātajiem (47 %) apgalvo, ka vēlas saņemt netipiskas Ziemassvētku dāvanas, piemēram, mēbeles.

„Cilvēki ir dažādi, tāpēc arī viņu vēlmes ir atšķirīgas. Mēs varam uzskatāmi redzēt, ka viedās ierīces un kosmētika arī šogad būs visgaidītākās dāvanas, tām sekos veselīga dzīves veida preces, kuras, lai gan ir kļuvušas ļoti aktuālas daudziem latviešiem, patiesībā būtiskas ir tikai pusei no tiem. Nesen pēc mūsu iniciatīvas tika veikta aptauja, kurā izjautājot latviešus par viņu nodarbēm, atklājām, ka liela daļa cilvēku brīvo laiku mēdz pavadīt virtuvē un uzpošot māju. Dāvanu vēlmes ļoti labi atspoguļo šo nodarbju statistiku”, – vispārina K.Kalēja.

Izdos 300 EUR

Aptaujas rezultāti rāda, ka lielākā daļa latviešu ne tikai paši gaida dāvanas, kas būtu piemērotas viņu nodarbēm, bet arī paši ir iecienījuši pasniegt šādas dāvanas. Katrs piektais aptaujātais min, ka dāvanas izvēlas pēc tuvāko nodarbēm. Taču lielākā daļa – pat 46 % aptaujāto – apgalvo, ka dāvanas tuvākajiem un ģimenes locekļiem viņi izvēlas pēc tā, kas viņiem šobrīd visvairāk ir nepieciešams, ko tuvinieki paši ir pateikuši vai kā citādāk viņi ir uzzinājuši.

„Dāvanu izvēlē ļoti būtisks ir arī budžets. 15 % aptaujāto neslēpj, ka dāvanas izvēlas nevis pēc apdāvināmā nodarbēm vai vēlmēm, bet pēc esošā budžeta. Aptauja atklāja, ka šogad ievērojama pircēju daļa Ziemassvētkiem līdzekļus netaupīs. Lielākā daļa (38 %) dāvanām ir paredzējuši izdot no 50 EUR līdz 100 EUR. Bet katrs desmitais ir sagatavojies tērēt 300 EUR un vairāk”, – stāsta K.Kalēja.

Salīdzinot ar pagājušajā gadā veikto aptauju, šogad ir samazinājies to cilvēku skaits, kuri apgalvo, ka svētkiem izdos līdz 50 EUR. Pērn tā apgalvoja katrs trešais, bet šogad – katrs ceturtais aptaujas dalībnieks. No 51 līdz 100 EUR šogad atvēlējuši par dažiem procentuālajiem punktiem vairāk cilvēku. Ceturtdaļa aptaujāto šogad apgalvo, ka dāvanām ir paredzējuši tērēt 100 – 200 EUR, pērn šādu budžetu plānoja ap 20 % respondentu.

Plāno savlaicīgi

Pienākusī Ziemassvētku sezona ir tik tikko sākusies, taču pēdējos gados „220.lv” pircēji ar vien drosmīgāk apgalvo, ka svētkiem gatavojas un dāvanas meklē savlaicīgi. Šogad vairāk nekā puse (53 %) aptaujāto ir pārliecināti, ka dāvanas pirks savlaicīgi (pērn tā apgalvoja tikai ceturtdaļa, 26 %). Dāvanas visu decembri meklēt ir paredzējis gandrīz katrs piektais (18 %) aptaujas dalībnieks, bet pagājušogad šādu cilvēku bija divreiz vairāk – 40 %.

Statistika par tiem, kuri dāvanas meklē pēdējās dienās vai pat pēdējās stundās, ir tikpat kā nemainīga. Šogad tāpat kā pērn, nesteigties un nopirkt kaut ko ceļā uz svētkiem plāno katrs septītais aptaujas dalībnieks. Interesanti ir tas, ka 13 % aptaujāto min, ka savlaicīgi un pirmās dāvanas tie sagādā tikai bērniem, bet tikai pēc tam tie nesteidzīgi gādā dāvanas ģimenes locekļiem un tuvākajiem.

„To, ka iedzīvotāji šogad jau laikus ir parūpējušies par daļu no dāvanām, rāda arī mūsu statistika. Tradicionālajā “Melnās piektdienas” dienā „220.lv” fiksēja apmeklētāju un pārdošanas rekordus. Ir uzskatāmi redzams, ka daudzi klienti meklēja preces ne tikai sev, bet arī dāvanas tuvākajiem. Rotaļlietu pārdošanas apjomi tajā dienā pieauga dubulti. Pārdošanu vēsture rāda, ka īstais dāvanu bums ir tikai priekšā un sasniegs savu maksimumu 2 nedēļas pirms Ziemassvētkiem”, – stāsta K.Kalēja.

Aptaujā piedalījās 1946 respondenti. Aptauja tika veikta no oktobra līdz novembrim.