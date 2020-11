Cik bieži dezinficē iepirkuma ratiņu un groziņu rokturus

“Druvas” lasītāji interesējas, kā tirgotāji īsteno jaunos nosacījumus, ka pircējus bez aizsargmaskas veikalā nedrīkst ielaist un apkalpot.

Priekuļu iedzīvotāja novērojusi, ka vienā no Priekuļu “top!” veikaliem joprojām tiek apkalpoti arī pircēji bez maskām un viņiem pat netiek aizrādīts. Tāpat radies jautājums, cik bieži tiek dezinficēti iepirkuma groziņu un ratu rokturi, ar kuriem katrs pircējs saskaras. Viena no “top!” apmeklētājām Viestura ielā Cēsīs konstatējusi, ka tajā vairs nav iepirkuma ratiņu, tikai groziņi, kaut tiek ieteikts lietot tieši ratus, jo tā labāk var ievērot nepieciešamo distanci starp pircējiem.

Veikalu tīklu “top!” un “Labais” mārketinga direktore un valdes locekle Ilze Priedīte “Druvai” skaidro, ka Viestura ielas veikalā iepirkumu ratiņi bija novecojuši, veikalu tīkls konkrētajai tirdzniecības vietai pasūtījis jaunus iepirkumu ratiņus, tie atkal būs pieejami.

Skaidrojot situāciju par sejas masku lietošanu, Ilze Priedīte teic: “Veikalu tīkls “top!” iestājas par epidemioloģiskās drošības pasākumiem “Covid-19” infekcijas izplatības ierobežošanai. Visa sabiedrība šobrīd adaptējas jaunajā situācijā. Jāsaprot, ka ne visos mazākajos veikalos ir apsargi, kas spēj kontrolēt, kā pircēji ievēro drošības pasākumus. Jāapzi­nās, ka mēdz gadīties arī agresīvi noskaņoti veikala apmeklētāji, tādā gadījumā prioritāte ir veikala darbinieku drošība. Pie veikalu “top!” ieejas durvīm ir izvietoti plakāti, ka aizliegts ienākt bez sejas aizsargmaskām, iekšējā radio sistēmā pircēji tiek informēti par drošības pasākumiem. Veikalu tīkls “top!” lūdz sabiedrību būt atbildīgai un ievērot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, un uzņemties atbildību par šo normu pārkāpšanu.”

Tirdzniecības tīkla “Rimi” vecākā sabiedrisko attiecību speci­āliste Elīna Šakirova skaidro, ka veikala apsardzei un darbiniekiem ir tiesības lūgt apmeklētājus ievērot epidemioloģiskās drošības prasības: “Joprojām būtiski ir lietot arī dezinfekcijas līdzekļus, ievērot divu metru distanci no citiem pircējiem un darbiniekiem, pēc iespējas veikalu apmeklēt laikā, kad ir mazāka cilvēku plūsma. Pie ieejas visos “Rimi” veikalos ir izvietota informācija, kurā norādīts pieļaujamais pircēju skaits katrā veikalā vienlaicīgi, nodrošinot katram vismaz 10 kvadrātmetrus no publiski pieejamās telpas. Papildus norādēm ir samazināts arī iepirkumu grozu un ratu skaits, lai tas atbilstu pieļaujamam pircēju skaitam. Ja pie veikala ieejas nav pieejami brīvi iepirkumu grozi vai rati, nākamie pircēji veikalā netiek ielaisti.”

“Maxima” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule teic, ka arī “Maxima” veikalos izvietoti papildu informatīvie materi­āli, kā arī apsardzes uzmanība virzīta uz to, lai ievērotu valdības noteikto aizliegumu apkalpot klientus bez sejas aizsegiem, kā arī masku pareizu nēsāšanu – aizsedzot gan muti, gan arī degunu: “Rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, “Maxima” atgādina, ka darbiniekiem ir pienākums neapkalpot apmeklētājus bez sejas aizsarga, kā arī lūdz pircējus – aiciniet līdzcilvēkus nēsāt maskas.”

Savukārt iepirkuma grozu un ratu rokturu dezinfekcija veikalos noris atšķirīgi. “top!” veikalos atbilstoši dezinfekcijas plānam tā jāveic vismaz reizi divās stundās. Arī “Rimi” veikalos tiek pievērsta pastiprināta uzmanība higi­ēnas un dezinfekcijas pasākumu ievērošanai. Elīna Šakirova informē: “Iepirkumu groziņu un ratiņu tīrīšanu veikalos nodrošina profesionālas tīrīšanas kompānijas. Lai rūpētos par drošu vidi ik dienu, grozu un ratu tīrīšana veikalā tiek veikta katru rītu un dezinfekcija tiek nodrošināta arī vairākkārt dienas gaitā. Iepirkumu groziņi, rati un kases zonas virsmas tiek tīrītas gan ar mazgājošu tīrīšanas līdzekli, gan dezinficējošu tīrīšanas līdzekli. Savukārt, ja kādā situācijā tie ir nosmērēti, tīrīšana tiek veikta nekavējoties. Tāpat papildu apkope un tīrīšana tiek veikta reizi nedēļā tīrīšanai paredzētās telpās pie mūsu sadarbības partnera.” Savukārt veikala “Ma­xima” pārstāve Liene Dupate-Ugule teic, ka pēc SPKC norādījumiem rati un groziņi tiek dezinficēti reizi dienā.