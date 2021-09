Cigarešu smēķēšana telpās – joprojām viens no galvenajiem traģisko ugunsnelaimju cēloņiem

Tuvojas tumšie ziemas vakari, kad cilvēki salīdzinoši biežāk tiecas izbaudīt silto mājokļu omulību, iespēju robežās izvairoties no drēgnajiem rudens un ziemas laikapstākļiem. Bet jāņem vērā, ka biežāka mājās būšana komplektā ar tādu netikumu kā smēķēšana slēpj papildu briesmas gan pašam cigarešu patērētājam, gan arī viņa ģimenes locekļiem un kaimiņiem. Cigarešu dūmi ne vien satur kancerogēnas vielas, kas izraisa vēzi un citas smagas saslimšanas, bet nenodzēstas cigaretes ir arī viens no biežākajiem ugunsnelaimju cēloņiem mājokļos.

Kā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) informācija, 2020. gadā ugunsnelaimēs bojāgājušo skaits palielinājās līdz 84 cilvēkiem. Tostarp 55 bija vīrieši un 23 sievietes. Savukārt sešu bojāgājušo personības tā arī neizdevās noskaidrot. 2021. gadā ugunsnelaimēs jau ir gājuši bojā kopumā 70 cilvēki. VUGD priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš uzsver, ka joprojām vērojama tendence, ka biežākais traģisko ugunsnelaimju iemesls ir saistīts ar neuzmanīgu rīcību ar uguni un smēķēšanu telpās. Tādejādi cigaretes turpina nogalināt ne vien ar dūmiem un kaitīgajām vielām, ko tās satur, bet arī izraisot smagas ugunsnelaimes, kurās ik gadu iet bojā gan cilvēki, gan mājdzīvnieki.

Nav tādas lietas kā droša cigarete. Cigaretes degot izdala darvu, tvana gāzi, amonjaku, arsēnu un citas vielas, kas ar dūmiem iekļūst plaušās un izplatās vidē. Šie kaitīgie dūmi bojā veselību gan pašiem smēķētājiem, gan arī viņu tuviniekiem, kuri ir spiesti tos ikdienā ieelpot. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cigarešu smēķēšanu telpās aizliedz arvien vairāk valstu, kuras rūpējas par savu iedzīvotāju veselību. Tomēr dzīvībai bīstamas ir arī aizsmēķētas cigaretes, jo neuzmanīga rīcība ar tām var novest pie ugunsnelaimes ar traģiskām sekām.

Speciālisti smēķētājiem iesaka, cik vien iespējams, izvairīties no smēķēšanas iekštelpās, it īpaši, ja cilvēks jūtas saguris, ir miegains vai lietojis alkoholiskos dzērienus. Lai izvairītos un ugunsnelaimēm, vienmēr jāpārliecinās arī par to, vai cigarete ir pilnībā nodzēsta, un jāizmanto dziļie pelnu trauki.

Visdrošākā dāvana, ko smēķētājs gan sev, gan saviem tuviniekiem var uzdāvināt, ir smēķēšanas atmešana. Kopumā vismaz četri no desmit ikdienas smēķētājiem vēlas smēķēšanu atmest, tomēr tikai retajam tas izdodas ar pirmo reizi. Daļai izdodas šo kaitīgo ieradumu atmest, pakāpeniski samazinot izsmēķēto cigarešu skaitu, citiem tas izdodas pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem un vēl citiem uzreiz pirmajā piegājienā. Vēl citiem cigarešu smēķēšanu izdodas atmest, sākotnēji pārejot uz mazāk kaitīgām bezdūmu alternatīvām. Visos gadījumos būtisks speciālistu ieteikums ir, lai smēķēšana nav gluži vienīgais ieradums, ko maināt atmešanas brīdī, jo šo ieradumu ir nepieciešams aizstāt ar kādu citu, kas uzlabo veselību vai raisa pozitīvas emocijas. Katram tas būs kaut kas savs, bet jebkurā gadījumā tas būs daudz labāk, nekā turpināt smēķēt cigaretes.