Cieš paša izraisītā avārijā un aizbēg no slimnīcas

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, laika posmā no 10. līdz 13.novembrim, saņemta informācija par 221 gadījumu, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 25 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 51 nodarījums pret sabiedrisko kārtību un 45 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 31 ceļu satiksmes negadījums. Vienā no negadījumiem saņemta informācija par vienu bojā gājušo, savukārt piecos negadījumos reģistrēti pieci cietušie. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies deviņi vadītāji. Noformēti 252 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 116 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

10.novembrī pulksten 18:40 Beverīnas novadā, Kauguru pagastā, autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši 11. kilometrā, pie pagrieziena uz karjeru, 1968.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Volkswagen Golf”, nogriezās pa kreisi, nedodot galveno ceļu pretim braucošajai automašīnai “BMW”, kuru vadīja 1996.gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “BMW” pasažiere – 1997.gadā dzimusi meitene, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

10.novembrī pulksten 22:40 Madonas novadā, Vestienas pagastā, autoceļa Bērzaune – Vestiena – Ērgļi 18. kilometrā, 1982.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Ssang Yong ”, uzbrauca 1992.gadā dzimušam vīrietim, kurš bez atstarojošiem elementiem uz apģērba, sēdēja uz ceļa braucamās daļas. 1992.gadā dzimušais no gūtajām traumām notikuma vietā mira. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

10.novembrī pulksten 17 Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, uz autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 65. kilometrā, 1998.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Nissan”, izraisīja sadursmi ar Lietuvas Republikas automašīnu “Renault” sakabē ar piekabi, kuru vadīja Lietuvas pilsonis – 1977.gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Nissan” vadītāja, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Automašīnas pasažieri no medicīniskās palīdzības atteicās. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

11.novembrī pulksten 1:45 Valmierā, Limbažu ielā, 1974.gadā dzimis vīrietis, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā, vadīja automašīnu “Fiat”. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,28 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Vēl 11.novembrī pulksten 12:03 Rūjienā, pa zaļo zonu paralēli Stacijas ielai, 1942.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Mazda”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca krūmos. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

11.novembrī pulksten 15:30 Alojas novadā, Staiceles pagastā, Staicelē, Audēju ielā, 1970.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volvo”, krustojumā ar autoceļu Ainaži – Matīši 29. kilometrā, nepalaida pa galveno ceļu braucošo automašīnu “Scania”, kuru vadīja 1960.gadā dzimis vīrietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “Volvo” vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē, taču vīrietis no slimnīcas aizbēga. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Vakar, 12.novembrī, pulksten 13:30 Cēsīs, Raunas ielā, 1941.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Subaru Legacy”, notrieca 1959.gadā dzimuši sievieti, kura šķērsoja ceļu tam neparedzētā vietā. Cietusī nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Dzīvībai briesmas nedraud. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

12.novembrī pulksten 0:04 Priekuļu novadā, Priekuļos, Selekcijas ielā, 2000.gadā dzimis puisis, bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, vadīja automašīnu “Mazda”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,72 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.