Ceturtdaļgadsimts veltīts attīstībai

Savu 25.gadadienu ar labi padarīta darba apziņu atzīmēja atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA“ZAAO”. Svētku pasākumu ievadīja vairāku objektu svinīga atklāšana.

Pēdējo divu gadu laikā paveikts šķietami neiespējamais, plānoto 12 objektu vietā uzbūvēti 14, pauda “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis, sakot paldies “ZAAO” komandai. “Ļoti centāmies, lai uz jubileju pabeigtu visus infra­struktūras objektus, un šajā dienā visi tiek atklāti. Lepoja­mies ar sasniegto, vienlaicīgi arī saprotam, ka apstāties nevaram, jo pasaule mainās. Mums jāizmanto šis laiks un iespējas, lai sasniegtu aizvien augstāku efektivitāti. Kamēr ticēsim paši sev, savai komandai, saviem sadarbības partneriem, tikmēr būsim, darīsim un attīstīsimies, lai nodrošinātu ilgtspējīgu vidi nākamajām paaudzēm,” sacīja G.Kukainis.

Pats nozīmīgākais jaunais objekts ir bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca. Kā zināms, atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem Latvijā no 2024. gada jāsāk šķirot bioloģiski noārdāmie atkritumi, tas ir galvenais iemesls, kāpēc tapa šī rūpnīca. Angārā, kurā jau atradās sadzīves atkritumu priekšapstrādes centrs, uzstādītas jaudīgākas, modernākas iekārtas no Vācijas. Tur nošķiros bioloģiskos atkritumus, kas pēc masas un tilpuma aizņem 30 – 40 procentus no nešķiroto atkritumu daudzuma. Pēc tam tos uzkrās glabātavā, kad būs pietiekams apjoms, tie nonāks kompostēšanas tunelī, kur īpašos apstākļos atkritumi pārtaps kompostā. Rūpnīcas jauda plānota 20 854 tonnas gadā, tiek radītas 15 jaunas darba vietas.

G. Kukainis, runājot par jaunajiem objektiem, atzīmē arī ceturtās atkritumu krātuves izbūvi, kas ir lielākā no esošajām, nedaudz vairāk kā četru hektāru platībā. Ne mazāk nozīmīga arī jaunā reversās osmozes iekārtu būvniecība.

Pēc svinīgās lentes griešanas svētku viesi devās uz vēl vienu jaunuzcelto objektu, ko poligona “Daibe” teritorijā re­alizēja Cēsu novada pašvaldība. Piesaistot Eiropas Savienī­bas finansējumu, uzbūvēta ražošanas ēka 795,3 kvadrātmetru platībā, laukums un piebraucamais ceļš ražošanas teritorijai. Ēka ekspluatācijā nodota dienu pirms jubilejas pasākuma, un, kā norādīja pašvaldībā, jau tuvākajā laikā tiks izsludināta pieteikšanās izsolei, lai objektu nodotu komersantam, kurš gribēs darboties atkritumu otrreizējās pārstrādes biznesā.

Par godu “ZAAO” jubilejai šī telpa bija pārvērsta par mājīgu svētku zāli. Gints Kukainis uzrunā teica paldies tiem, kuri pirms 25 gadiem, dibinot paš­valdību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu “ZAAO”, bija ļoti gudri, tālredzīgi. “Viņi spēja savest kopā aptuveni 90 pašvaldības, lai vienotos par kopīgu domu, kopīgu uzņēmumu, kopīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu,” sacīja G.Kukainis, uzsverot pirmā un ilggadējā “ZAAO” vadītāja Aivara Sirmā ieguldījumu. “Nekas no tā, kas ir šodien, nebūtu, ja no pirmās dienas pie uzņēmuma vadības nebūtu Aivars Sirmais. Viņa mērķtiecība, iekšējais nemiers, vēlme aizvien meklēt, kā var labāk, iedvesmoja ikvienu kolektīvā. Uzņēmumā nebaidās no izaicinājumiem, ikviens gatavs paveikt vissarežģītākos uzdevumus, vajadzības gadījumā viņi var uzburt tādus sapņus, par kuriem nākotnē varēs priecāties! Un ne tikai uzburt, bet tos arī realizēt!”

Aivars Sirmais, kurš valdes priekšsēdētāja amatā bija līdz 2020.gada 1.janvārim, atskatoties uz paveikto, atzina, ka šajā laikā, kas paskrējis ļoti ātri, izdevies izveidot labu sistēmu un tā joprojām turpina attīstīties: “25 gadu laikā Ziemeļvid­zemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā izveidota moderna, reģionāla atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Pa­kal­po­jums pieejams gan pilsētās, gan lauku viensētās. Panākts, ka reģionā labi funkcionē izlietotā iepakojuma dalītās vākšanas sistēma, lielu ieguldījumu resursu atguvē nodrošina sazarotais EKO laukumu tīkls. Izveidots aprites ekonomikas centrs “Daibe”, kas tiek attīstīts un modernizēts, ejot kopsolī un dažkārt pat apsteidzot nozares prasības gan nacionālā, gan Eiropas Savie­nības līmenī. Patiesībā paveikts ļoti daudz.”

Kā jau svētku reizē, netrūka apsveicēju, viņu vidū arī “ZAAO” akcionāri – Vidzemes pašvaldības. G. Kukainis īpaši uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar Cēsu novada pašvaldību, īpaši būvvaldi, ar kuru nākas risināt daudzus infrastruktūras attīstības jautājumus.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs uzteica Aivara Sirmā un Ginta Kukaiņa spēju izbraukāt pie saviem akcionāriem, saviem novadiem, iedzīvotājiem, lai stāstītu, skaidrotu, un aptaujas rāda, ka iedzīvotāju apmierinātība ar “ZAAO” pakalpojumiem tiešām ir ļoti augsta: “Mēs novada pašvaldībā priecājamies, ka jūs tik aktīvi darbojaties, radāt un būvējat, esam gatavi turpmākai sadarbībai!”

Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks atgādināja, ka Pašvaldību likumā pašvaldībām noteiktas 22 autonomās funkcijas un atkritumu apsaimniekošana ir pirmajā punktā: “Es kopā ar “ZAAO” esmu bijis 24,5 gadus, un šajā laikā šī funkcija galvassāpes radījusi vismazāk. Paldies uzņēmumam, kas burtiski ne no kā pratis izveidot Latvijā modernāko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu!”