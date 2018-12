Četras riepas varēs nodot bez maksas

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “ZAAO” atkal paziņojis, ka no iedzīvotājiem bez maksas pieņems automašīnu riepas. Vairākus gadus šāda iespēja bija, bet šajā pavasarī pakalpojums vairs nebija pieejams, ja cilvēki vēlējās nodot nolietotās riepas “ZAOO” laukumā, nācās maksāt divarpus eiro par vienu riepu. Tobrīd izskanēja komentāri, ka tad jau daudzi izvēlēsies izmest riepas grāvmalā.

Tagad situācija atkal atrisinājusies pozitīvi. “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane informē, ka uzņēmumam izdevies piesaistīt stratēģisku sadarbības partneri otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu realizācijai, tāpēc no nākamā gada janvāra, kas tūlīt jau klāt, privātpersonas četras nolietotas automašīnu riepas gadā (diametrā līdz 140 cm) EKO laukumos varēs nodot bez maksas.

“Šī iespēja attiecas tikai uz privātpersonām, juridiskajām personām ir cita sistēma riepu nodošanā. Bez maksas no privātpersonām tiks pieņemts arī logu stikls un visa veida nolietota sadzīves elektrotehnika. Līdz šim no elektrotehnikas par maksu tika pieņemti televizori, tagad arī tos varēs nodot bez maksas. Maksa par kāda segmenta otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu pieņemšanu tiek ieviesta brīdī, kad mums nav iespēja tos realizēt. Kur veidot uzkrājumus, nav, bet, ja pārstrādes uzņēmumi prasa piemaksāt, mums par to jāprasa nauda no klienta. Tagad noslēgts ilgtermiņa līgums, ceram, ka šī iespēja būs vairākus gadus,” stāsta Z. Leimane.

Atgādinām, ka “ZAAO” darbības reģionā ir 20 EKO laukumi, tai skaitā Cēsīs, Jaunpie­balgā, Raunā, kā arī Līgatnes, Pārgaujas un Vecpiebalgas novadā. Apkopotie dati liecina, ka iedzīvotāji arvien vairāk izvēlas pārstrādei derīgus materiālus nodot EKO laukumos. Šī gada 11 mēnešos tos apmeklējuši vairāk nekā 62 500 klienti, par 3000 klientiem vairāk nekā šajā laika periodā pērn. Visap­meklētākie ir EKO laukumi Valmierā, Cēsīs, Saulkrastos un Limbažos. Visbiežāk uz EKO laukumiem iedzīvotāji nogādā papīra, polietilēna un stikla iepakojumu.