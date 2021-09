Cēsu Valsts ģimnāzija notur līderpozīcijas

Tituls nosargāts. Draudzīgā aicinājuma fonda pasākumā “Skolu reitings” pirmo vietu par skolas sasniegumiem kopvērtējumā ģimnāzijām pilsētu grupā atkal ieguva Cēsu Valsts ģimnāzija. Pasākumā skolu pārstāvēja direktores vietniece izglītības darbā Ina Gaiķe (no kreisās), direktores vietniece metodiskajā darbā Dace Baltiņa un matemātikas skolotāja Agrita Bartušēvica. Foto: Jānis Gabrāns Draudzīgā aicinājuma fonda pasākumā “Skolu reitings” pirmo vietu par skolas sasniegumiem kopvērtējumā ģimnāzijām pilsētu grupā atkal ieguva Cēsu Valsts ģimnāzija. Pasākumā skolu pārstāvēja direktores vietniece izglītības darbā Ina Gaiķe (no kreisās), direktores vietniece metodiskajā darbā Dace Baltiņa un matemātikas skolotāja Agrita Bartušēvica.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē aizvadīts jau desmitais Draudzīgā aicinājuma fonda rīkotais pasākums “Skolu reitings”. Tajā balvas tiek pasniegtas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem četrās skolu grupās desmit nominācijās.

Pirmo vietu par skolas sasniegumiem kopvērtējumā ģimnāzijām pilsētu grupā atkal ieguva Cēsu Valsts ģimnāzija. Bez šīs galvenās balvas skolai arī apbalvojumi par sasniegumiem mācību priekšmetu mācīšanā nominācijās latviešu valoda un literatūra, kā arī nominācijā matemātika.

Pirmā vieta arī iepriekšējā “Skolu reitingā”, un, kā atzina direktores vietniece izglītības darbā Ina Gaiķe, noturēt to vienmēr ir grūtāk, bet rezultāti rāda, ka arī pandēmijas attālinātajā laikā pedagogi ir ļoti labi strādājuši: “Skolotājiem bija jāsaprot, kā strādāt pa jaunam, un tas nebija viegli. Tāpēc jo lielāks prieks par šo balvu. Īpašs gandarījums bija dzirdēt paldies no kādas vecmāmiņas, kuras mazbērns mācās mūsu skolā. Viņa piedalījās pasākumā un teica, ka mazbērns mācās ļoti labā skolā.”

I. Gaiķe uzsvēra arī audzēkņu motivāciju šajā grūtajā laikā, kad, tikai kopīgi sadarbojoties, var gūt panākumus. “Audzēkņu motivācija ir augsta. Pēc eksāmeniem, kad viņi teica – paldies skolotāj, jūs mums likāt noticēt, ka varēsim, mēs jutām, ka jūs degat par mums -, bija gandarījums,” atzina I.Gaiķe.

Direktores vietniece metodiskajā darbā Dace Baltiņa norādīja, ka reitingi ir svarīgi, ja ne citādi, tad tā ir uzslava skolotājam, kas motivē strādāt: “Tas ir paldies skolotājiem, ļauj arī kolēģiem ieraudzīt, ka pedagogu darbs tiek novērtēts!”

Četras balvas specializēto skolu grupā saņēma arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola. Balva par sasniegumiem mācību priekšmetu mācīšanā nominācijā latviešu valoda un literatūra, bet trīs balvas par izaugsmi mācību priekšmetu mācīšanā un kopvērtējumā nominācijās latviešu valoda un literatūra, matemātika, angļu valoda.

Pasākuma iniciators un galvenais rīkotājs, Draudzīgā aicinājuma fonda valdes priekšsēdētājs Jānis Endele atzina, ka šis ir pēdējais reitinga pasākums, vismaz viņa vadībā. Savā uzrunā viņš teica: “Es vienmēr esmu apbrīnojis tevi, skolotāj! Par to, ka no tā mazā bērna, kurš ienāk pasaulē pavisam nevarīgs, aug, atnāk skolā un nonāk tavās rokās, un tev, skolotāj, ir tā lielā māka, prasme, uzņēmība, lai viņš izveidotos par cilvēku, kurā ir zināšanas, tikumiskās un morāles vērtības. Man ir pārliecība, ka lielum lielākā daļa to izdara ļoti godprātīgi un prasmīgi.”

Apsveikumu pasākuma dalībniekiem bija atsūtījis arī Latvijas eksprezidents Valdis Zatlers, un tajā bija šādi vārdi: “Kā katru gadu, arī šajā reizē es vēlos šo notikumu svinēt. Svinēt zināšanas, sasniegumus un labos darbus. Novērtēt tos, kuri mūs mācījuši, motivējuši, un tos, kuri izbūvējuši ceļus, pa kuriem mums iet. Svinēt iespēju dot atpakaļ tiem, kas kādreiz devuši mums, ieraudzīt un novērtēt tos, kas balstījuši mūs un mūsu darbus un sējuši augsni, kas ļautu darbiem un sapņiem tikt dzīviem.

Šodien mēs svinēsim arī jūs, Endeles kungs. Par jūsu neizmērojamo ieguldījumu, nesavtību, pašaizliedzību un apņēmību. Ilgus gadus jūs esat bijis fonda stūrakmens, rādījis ceļu un turējis tik brīnišķīgu Latvijas mantojumu dzīvu.”

Pasākuma gaitā daudzi sveicēji aicināja J. Endeli pārdomāt un rast iespēju turpināt “Skolu reitingu”.

“Jums vajadzētu atrast savā komandā kādu, kurš turpina šo reitingu, jo tas ir notikums skolām, pedagogiem, pašvaldībai. Šis pasākums vienmēr liek atskatīties uz paveikto, padomāt par nākotni,” teica Valmieras Valsts ģimnāzijas bijušais direktors Jānis Zemļickis.

Cēsniece Ilona Kazaka uzsvēra, ka katra cilvēka dzīvē ir cilvēki, kuri ļoti lielā mērā spēj ietekmēt likteni: “Man viens no tādiem bija Jānis Endele. Tieši viņš pirms daudziem gadiem mani jaunu un ļoti bailīgu, tādu, kas teica, ka nekad nestrādās skolā, pierunāja to darīt. Kopā ar viņu desmit gadus nostrādāju Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Tad kādu brīdi pamēģināju strādāt biznesā, un tagad atkal ar lielu prieku un patīkamu izaicinājuma sajūtu atkal esmu nolēmusi startēt pedagoģijā, strādāšu Līgatnē, Jauno līderu vidusskolā.”

Viņa vēlēja visiem klātesošajiem būt kā ūdenim, jo tā ir vienīgā viela uz pasaules, kam iespējami četri agregātstāvokļi: šķidrs, ciets, gāzveida un plazmas veida: “Esiet kā ūdens, bez kura nav iespējama dzīvība, esiet plūstoši, mainīgi, pārsteidziet sevi un pārsteidziet apkārtējos!”

Bijusī Izglītības un zinātnes ministre, akadēmiķe Baiba Rivža uzsvēra, ka olimpiskajā gadā īpaši lasījusi, ko čempioni saka intervijās, un tur izkristalizējušās trīs lietas, kas atteicas uz ikvienu: “Pirmā – īsts čempions pieceļas arī tad, kad tas teorētiski nav iespējams. Otrā – nebaidies no zaudējuma, jo neatlaidība katru zaudējumu var pārvērst uzvarā. Trešā – viens praktisks solis, viena praktiska darbība ir vērtīgāka par desmit labiem nodomiem.”

Cita bijusī ministre, LZA Senāta priekšsēdētāja Tatjana Koķe aicināja nelauzīt galvu, vajag vai nevajag reitingus: “Mēs taču redzam, ka visās dzīves jomās, arī izglītībā, reitingu nozīme arvien pieaug. Galvenais orientēties uz to, ka mēs patiešām objektīvi vērtējam savus audzēkņus, un vēl svarīgāk, ka vērtēšanu izmantojam kā mācīšanās iespēju.