Cēsu stadions pavisam drīz uzņems apmeklētājus

Atdzimušo Cēsu stadionu atzinīgi novērtē futbola kluba "Priekuļi" prezidents Andrejs Ivanovs (no kreisās), Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un citi, kuri piedalījās darbu pieņemšanas un nodošanas procesā.

Cēsu stadionā pagājušajā nedēļā satikās visas tā pārbūvē iesaistītās puses – būvnieki, uzraugi, pašvaldība –, lai pārbaudītu paveiktos darbus un parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu. Pušu lēmums bija pozitīvs, to apliecinot ar parakstiem. Vēl dažas dienas, lai pabeigtu nepieciešamos sagatavošanās darbus, un stadions tiks atvērts apmeklētājiem.

Cēsu novada pašvaldības komunālinženieris un stadiona projekta vadītājs Modris Rāviņš atzīst, ka viņam labi padarīta darba sajūta bijusi jau pirms kāda mēneša. Tad visi lielie darbi bija paveikti, atlika vien dažādi sīkumi.

Lai arī nodošanas termiņš nedaudz iekavējās, M. Rāviņš norāda uz kādu pozitīvu tendenci: “Svarīgi piebilst, ka ne tikai iekļāvāmies līguma summā, bet pat izdevās paveikt vairāk, nekā sākotnēji plānots. Tostarp par šo finansējumu izbūvēta gājēju ietve gar Valmieras ielu, kas sākumā projekta summā nebija paredzēta.”

Kopumā stadiona pirmās kārtas izmaksas sasniedza 3,55 miljonus eiro, no minētās summas valsts finansējums bija 1,9 miljoni eiro. Rezultātā tapis moderns, labiekārtots un daudzfunkcionāls stadions, kas piemērots vairākām sporta disciplīnām. Bērnu vajadzībām tapis aktīvās attīstības rotaļu laukums, fizisko aktivitāšu cienītājiem pieejams āra treniņu laukums ar trenažieriem. Šajos laukumos ieklāts īpašs triecienus amortizējošs segums, bērnu laukumam jo īpaši drošs segums. Stadiona teritorijā izbūvētas jaunas pazemes inženierkomunikācijas, ierīkota videonovērošana, uzstādīts nožogojums apkārt teritorijai, veikti labiekārtošanas darbi.

Stadiona apmeklētājiem gan nāksies rēķināties, ka būs jāievēro zināmas prasības. Ja pirms pārbūves sākuma šajā teritorijā nebija nekādu noteikumu, tagad tie būs diezgan strikti.

Lai arī stadiona žogā ierīkoti vairāki vārti, ikdienā būs vaļā tikai vieni, pie “Nestes”. Tas izslēgs caurstaigāšanu maršrutā tirgus – “Maxima”, kas pirms rekonstrukcijas darbu sākuma bija ļoti iecienīts. Tagad nāksies iet apkārt stadionam.

Cēsu novada sporta dzīves koordinatore Rasa Siliņa skaidro, ka pie stadiona ieejas tiks uzstādīti lietošanas noteikumi, kur būs norādītas prasības, kas jāievēro gan stadionā kopumā, gan atsevišķos sektoros: “Svarīgs norādījums attiecībā uz apaviem. Ar augstpapēžu apaviem drīkstēs pārvietoties tikai pa bruģēto celiņu, citur – vien ar sporta vai zempapēžu apaviem. Ar velosipēdiem pa stadiona teritoriju braukt nedrīkstēs, ir izvietotas vairākas velonovietnes, līdz kurām ritenis jāaizstumj. Vismazākie cēsnieki, kuri ieradīsies uz balansa ritenīšiem, varēs braukt kopā ar vecākiem. Pa skriešanas skrejceļu būs aizliegts nūjot, bet domāsim par nūjošanas maršruta izveidi pa bruģētajiem celiņiem.”

Viņa norāda, ka pie āra trenažieru laukuma un bērnu laukuma būs informācija par to izmantošanu, kam tie paredzēti, un aicina apmeklētājus to ievērot. Stadionā uz vietas būs darbinieks, kurš uzraudzīs, palīdzēs, konsultēs, skaidros, ko un kur ļauts darīt. Jāņem vērā, ka stadions nebūs atvērts visu diennakti, plānots, ka darbalaiks būs no septiņiem rītā līdz 22 vakarā, taču tiks vērots iedzīvotāju apmeklējums, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas.

Futbolisti ar nepacietību gaida iespēju tikt uz laukuma, taču viņiem vēl nāksies paciesties līdz pavasarim, jo mākslīgā seguma lietošanā jāievēro noteiktas prasības, lai tas kalpotu iespējami ilgāk.

Stadiona apgaismojums izveidots tā, ka to var saslēgt dažādos veidos, dažādā intensitātē. R. Siliņa norāda, ka maksimālais apgaismojums, ko daudzi cēsnieki pamanīja laikā, kad notika testēšana, tiks slēgts vien gadījumos, ja notiks televīzijas tiešraides vai ieraksti, un gadījumos, ja te notiks virslīgas futbola spēles. Ikdienā apgaismojums būs mazākā režīma, bet pietiekams ikdienas sportošanai.

“Šī ir jauna bāze, un gan apsaimniekotājiem, gan iedzīvotājiem jāmācās to lietot un atbilstoši uzturēt. Sākumā varbūt būs kādas neskaidrības, taču gan jau cēsnieki ātri visu sapratīs, un stadions kalpos veselīga dzīvesveida veicināšanai,” norāda R. Siliņa.

Stadiona atklāšana kā vērienīgs pasākums notiks nākamajā pavasarī. Taču ar to viss nebeidzas. Jau rakstīts, ka ieplānotas arī nākamās kārtas. M. Rāviņš stāsta, ka jau tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums otrajai kārtai, kurā paredzēta tribīņu izbūve ar nepieciešamajām tehniskajām telpām – dušām, tualetēm, ģērbtuvēm, citām. Darbus ieplānots veikt nākamajā vasarā, tie netraucēs stadiona darbībai, jo būvdarbu teritorija tiks nožogota.

Līdz tribīņu izbūvei stadionā tiks izvietotas pārvietojamās tualetes, dežuranta vajadzībām – pārvietojamais vagoniņš.

Nav aizmirsti arī turpmākie soļi: izbūvēt laukumu ar sintētisko segumu un apmalēm, kur vasarā varētu spēlēt florbolu, ziemā – hokeju; kā arī telpas, kur ziemā varētu trenēties vieglatlēti. Vieta šīm būvēm stadiona teritorijā ir paredzēta, pašvaldībai uzdevums atrast tam finansējumu.