Cēsu pilsētvidē ienāk šaha spēle

Šahs brīvā dabā. Nedēļas nogalē Cēsīs, Maija parkā, valdīja šahs. Vairākās teltīs dažādu paaudžu un līmeņu šahisti sēdās pie galdiņiem, lai noskaidrotu labākos. Foto: Jānis Gabrāns Nedēļas nogalē Cēsīs, Maija parkā, valdīja šahs. Vairākās teltīs dažādu paaudžu un līmeņu šahisti sēdās pie galdiņiem, lai noskaidrotu labākos.

Turpinās otrais šaha festivāls “Cēsis”, šaha entuziastiem iespējams piedalīties astoņos turnīros dažādās pilsētas vietās. Nedēļas nogalē šahisti pie rūtotajiem galdiņiem sēdās Maija parkā, Izstāžu namā, bet šajās dienās spēles notiek koncertzālē “Cēsis”.

Pērn aizsāktā tradīcija turpinās, un, kā stāsta šaha festivāla vadītājs Jānis Vingris, šajās dienās Cēsīs ieradušies daudzi desmiti dažādu paaudžu un līmeņa šahisti no 15 valstīm: “Festivālā piedalās šahisti no Spānijas, Indijas, Horvātijas, Luksembur­gas, Itālijas, Zviedrijas un citām valstīm, un no visiem esam saņēmuši tikai pozitīvas atsauksmes par šo konceptu. Spēlētāju vidū arī desmit lielmeistari, kas ir labs rādītājs, jo pasaulē kopumā viņu ir apmēram tūkstotis. Lielmeis­tars – tā ir augstākā pakāpe šahā, viņu dalība turnīros, festivālos vienmēr piesaista arī citus spēlētājus, cerībā, ka izloze varētu savest pie viena galdiņa ar kādu no lielmeistariem.”

Festivāls sākās ar “Draugiem Group” rapida un blica divcīņas turnīru Maija parkā, bet Izstāžu namā notika “Go Girl!” turnīrs jaunajām šahistēm līdz 18 gadu vecumam. Turpat Maija parkā risinājās komandu sacensības zviedru šahā, bet šajās dienās koncertzālē rit klasiskās laika kontroles turnīrs un klasifikācijas turnīri iesācējiem, IV un III sporta klasēm. Festivāla balvu fonds -5000 eiro.

J. Vingris informē, ka interese par šaha festivālu liela, rapidā piedalījās 120 dalībnieki, blicā ap 100, Zviedru šahā 26 komandas, katrā divi šahisti. Klasikas turnīrā piedalās 90 spēlētāji, bet trijos kvalifikācijas turnīros 25 – 35 katrā.

Uz norādi, ka kuplais dalībnieku skaits liecina, ka šahs nav aizmirsts, J. Vingris saka, ka šahs patiesībā ir masveidīgākais sporta veids Latvijā, varbūt tas neizskan tik publiski, turklāt daļa spēlētāju nebrauc uz turnīriem, bet spēlē internetā: “Mūsu vēlme ir šos internetā spēlējošos piesaistīt reāliem turnīriem, un vairāki no viņiem piedalās mūsu šaha festivālā. Jā, šaha turnīri neizskan publiski, jo spēlētāji sabrauc kādā skolas sporta zālē, visu dienu spēlē, vakarā aizbrauc mājās, un neviens īsti nezina, kas tur notika. Tāpēc ar Cēsu festivālu gribam šahu iznest ārā, lai jebkurš garāmgājējs var piestāt, paskatīties un varbūt pat uzspēlēt.”

Tradīcija turpināsies, attīstīsies, piedāvājot vēl plašāku klāstu. Viena no nākotnes iecerēm festivāla ietvaros sarīkot turnīru, kur meistari varētu sasniegt nākamo – augstāko – līmeni. Lai meistars kļūtu par lielmeistaru, viņam jāspēlē turnīrā, kur piedalās jau šahisti ar lielmeistara titulu, daļa no viņiem jāuzvar, lai iegūtu vajadzīgos punktus. Tā, izpildot vairākas noteiktās normas, var kļūt par lielmeistaru.

“Latvijā pagaidām ir tikai viens tāds turnīra, to sarežģīti noorganizēt, jo tas ir laikietilpīgs, ilgst vismaz nedēļu, pat vairāk. Tas būtu nākamais solis mūsu festivāla attīstībā,” saka J. Vingris.