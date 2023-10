Cēsu pils tornī paceļ Latvijas karogu. Kā pirms 35 gadiem

Sarkanbaltsarkanais. Jaunās pils Lademahera tornī Druvis Skulte, Normunds Broks, Imants Timeramanis un Ivars Zukulis simboliski atkal mastā paceļ sarkanbaltsarkano karogu, kas kopš 1988. gada tornī plīvo diendienā. Foto: Kate Tiliņa Jaunās pils Lademahera tornī Druvis Skulte, Normunds Broks, Imants Timeramanis un Ivars Zukulis simboliski atkal mastā paceļ sarkanbaltsarkano karogu, kas kopš 1988. gada tornī plīvo diendienā.

Pieminot dienu, kad pirms 35 gadiem Cēsu Jaunās pils Ladema­hera tornī pacēla sarkanbaltsarkano karogu, tā notikuma dalībnieki, toreizējie Cēsu nodaļas tautfrontieši Druvis Skulte, Normunds Broks, Imants Timeramanis un Cēsu muzeju apvienības direktors Ivars Zukulis pagājušajā svētdienā, 22.oktobrī, atkal pulcējās svinīgā pasākumā un uzvilka karogu mastā.

Arī šogad tāpat kā pirms 35 gadiem sanākušie vispirms ar karogu svinīgi nofotografējās pie Jaunās pils ieejas, lai drīz dotos pa Lademahera torņa kāpnēm un tornī, dziedot valsts himnu, piedzīvotu karoga pacelšanu pār pilsētu. Svi­nīgajā brīdī klāt bija arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu Vēs­tures un mākslas muzeja vadītāja Ināra Bula, novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāja Zane Nei­mane, koklētājs Namejs Kalniņš un, tautas tērpus apvilkuši, deju kolektīva “Raitais solis” jaunieši, kā arī muzeja apmeklētāji. Vairāki pasākuma skatītāji, arī Māris Niklass, izvēlējās svinīgo notikumu vērot no Pils dārza, kā tas notika arī pirms 35 gadiem, kad 1988. gada 22. oktobrī Cēsu Pils dārzā pulcējās vairāki tūkstoši cēsnieku, lai piedzīvotu unikālu brīdi – sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanu pils tornī. Pirms 35 gadiem karoga pacelšanā mastā piedalījās arī Valdis Attāls.

Vēl Ladermahera tornī, uzrunājot svinīgā uzdevuma veicējus, “Druva” jautāja, kā sasaucas tagadējās un tā laika sajūtas. Imants Timeramanis vērtēja, ka šādi notikumi ir kā tilts, kas savieno pagātni ar tagadni. “Savā laikā mēs katrs zīmējām savu ideālo Latviju, kādu to bijām iedomājušies. Lai arī ne viss ir tā, kā iedomāts, bet lielās lietas ir notikušas. Un droši vien citādi nevarēja būt.” Ivars Zukulis secināja, ka visi bijuši klātesoši notikumā, kuram ir mūžības vērtība: “Reizēm sev jājautā, vai tas ir noticis ar mani, vai tas nav sapnis. Man bija gods to piedzīvot pirms 35 gadiem un ir arī šodien. Pateicoties tā laika pārmaiņām, ir iespējamas pārmaiņas arī šodien. Ir prieks par katru dienu, kurā būt un dzīvot, jo viss iet uz priekšu, viss notiek.”

Visi atzina, ka mūsdienās, kad informācijas gūzma ir ārkārtīgi liela, var būt daudz grūtāk koncentrēties ideāliem, nekā tas bija pirms 35 gadiem, kad bija pilnīgi skaidrs – ejam un darām. Normunds Broks teica, ka ir viens no tiem, kurš pagātnē īpaši neskatās, vienmēr uz priekšu: “Ja pasaule mainījās pirms 35 gadiem, tad tagad tas notiek vēl dramatiskāk. Un patiesībā arī tur mums ir jābūt iekšā. Ja mēs to nedarīsim, tad kāds cits to mūsu vietā izdarīs. Esmu gan arī sapratis, ka ir jāpieņem tas, ko nevari mainīt, un jādara tur, kur tas ir iespējams.”

Pēc svinīgā notikuma visi pulcējās Jaunajā pilī, lai omulīgā gaisotnē dalītos atmiņās un sajūtās par šodien notiekošo Latvijā un pasaulē.

Atzīmējot Latvijas Tautas frontes 35.gadadienu un atgādinot par tās nozīmi Latvijas neatkarības atjaunošanā, visa oktobra mēneša garumā Cēsīs norisinājušies Latvijas Tautas frontei veltīti pasākumi: fotoizstāde “Pie pleca plecs” Vienības laukumā, sarunu vakars ar pirmo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju Daini Īvānu un dziesminieci Lāsmu Vasmani – Mašinu Izstāžu namā, dziesminieku koncerts “Ieklausies” koncertzālē “Cē­sis” ar Valda Atāla, Zanes Bērziņas, Melisas Kaškuras un Jura Hirša piedalīšanos.