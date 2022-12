“Cēsu novada uzņēmēju gada balvas 2022” pasniegtas

Laureāti. “Cēsu novada uzņēmēju gada balvas 2022” saņēmēji un balvu pasniedzēji pēc pasākuma vienojās kopīgā fotogrāfijā. Foto: Indars Krieviņš “Cēsu novada uzņēmēju gada balvas 2022” saņēmēji un balvu pasniedzēji pēc pasākuma vienojās kopīgā fotogrāfijā.

Pirmo reizi Cēsu novadā, godinot vietējos uzņēmējus, tika pasniegts apbalvojums “Cēsu novada labākais darba devējs”. To saņēma “M.E. LAT-LUX”.

Cēsu uzņēmēju forumā tradicionāli pasniedz “Cēsu novada uzņēmēju gada balvas”. Kopš jaunā Cēsu novada izveidošanas balvu pretendentu izraugās visas pašvaldības mērogā.

Jauna nominācija balvu pasniegšanā šogad bija “Labākais darba devējs”, kuru balsojumā noteica iedzīvotāji. Pirmajā kārtā pretendentu varēja ieteikt ikviens, piecus no viņiem nākamajam iedzīvotāju balsojumam izraudzījās komisija, lai noteiktu to vienu, kurš saņems balvu “Cēsu novada labākais darba devējs”.

Labāko piecniekā iekļuva uzņēmumi “Shaman inventions”, “Cēsu gaļas kombināts”, “M.E. LAT-LUX”, “Ewart Woods” un “Cēsu alus”.

Ar lielāko balsu skaitu iedzīvotāju balsojumā balvu nominācijā “Cēsu novada labākais darba devējs” saņēma SIA “M.E. LAT-LUX”.

Pēc balvas saņemšanas sarunā ar “Druvu” uzņēmuma vadītājs Māris Gailis neslēpa, ka balvai ir pavisam īpaša pievienotā vērtība: “Ir liels gods saņemt šo balvu, liels gandarījums. Iepriek­šējos gados uzņēmums apbalvots vairākās nominācijās, bet šī ir īpaša. Tā ir darbinieku pateicība man kā uzņēmuma vadītājam, tas ir viņu novērtējums, droši vien arī sadarbības partneru atzinīgais vērtējums.

Šo balvu uzskatu arī par tādu kā noturības balvu. Jūnijā uzņēmumam palika 30 gadu, ja runājam par kadru mainību – tās vienkārši nav. Tie, kuri sākuši strādāt, strādā, ja kāds darbinieks aiziet pensijā, viņa vietā nāk jaunie pēc tehnikuma beigšanas, un šī kļūst par viņu pastāvīgu darbavietu. Tas mani visvairāk priecē, šī balva ir apliecinājums, ka viņi novērtē šo darbavietu.”

Uz jautājumu, ko nozīmē būt labam darba devējam, M. Gailis norāda, ka to ne vienmēr raksturo laba alga: “Man izdevies izveidot komandu, kurā darbs ir sirdslieta. Redzu, ka darbinieki darbu dara nevis tāpēc, ka par to labi samaksās un tāpēc gatavi nest šo slogu, nē, viņi mīl, ciena savu darbu, viņiem ir motivācija. Esam gājuši cauri dažādām vētrām, pārbaudījumiem, bet esam izturējuši, un cilvēki novērtē šo drošību. Un balva tam ir labākais apliecinājums!”

Vēl var piebilst, ka “M.E. LAT-LUX” šogad saņēmis arī balvu no Valsts ieņēmumu dienesta kā lielākais nodokļu maksātājs Vidz­emē vidējo uzņēmumu grupā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, uzrunājot uzņēmējus, teica paldies visiem. Gan tiem, kuri vada savus uzņēmumus 10, 20 un 30 gadus, gan tiem, kuri sper pirmo soļus.

“Paldies par katru radīto darba vietu, par katru noturēto darba vietu, par katru radīto produktu, par katru investīciju, kas ar jūsu palīdzību atnākusi uz mūsu novadu. Labais vairo labo, un to pierāda tas, ka cilvēki vēlas pārcelties uz mūsu novadu. Tas rada sajūtu, ka ejam pareizā virzienā, un tas liek piepulcēties jaunām ģimenēm, jauniem uzņēmumiem. Mums ir, ar ko lepoties, to no sirds novērtējam,” teica J. Rozenbergs.

Kopumā uzņēmēju gada balvas tika pasniegtas desmit nominācijās. Līgatnē strādājošais uzņēmums SIA “EHI” saņēma balvu nominācijā “Cēsu novada izaugsme”. Tas ir viens no pazīstamākajiem koka karkasa, frēzbaļķu māju un līmēto koka konstrukciju ražotājiem Baltijas valstīs, pērn strādājis ar vairāk nekā 2,5 miljonu eiro lielu apgrozījumu.

Nominācijā “Cēsu novada eksportētājs” balvu saņēma SIA “ALTEHS”, viens no veiksmīgākajiem stikla apstrādes un siltumizolācijas stikla ražošanas uzņēmumiem Vidzemē. Uzņēmu­ma produkciju eksportē uz Skandi­nāviju, Islandi, Apvienoto Ka­ralisti un daudzām Rietum­eiropas valstīm.

Nominācijā “Cēsu novada vēstnesis” balvu saņēma Aivars Zvirbulis par viņa iecerēto un attīstīto Amatciema projektu, kas pazīstams visā Latvijā. Savā uzrunā A. Zvirbulis atcerējās, kā nonācis līdz šim projektam: “Pirms tam man bija Cēsu tipogrāfija ar 500 darbiniekiem, strādājām diennakts režīmā septiņas dienas nedēļā. Biju lepns, domāju, ka darām ko tādu, ko neviens cits nedara, bet 2000.gadā bankrotēju. Tad sapratu, ka esmu vēl jauns čalis, man ir tikai 50 gadi un varu uzsākt ko jaunu. Tad nolēmu, ka vairs nestrādāšu diennaktīm, bet turpmāko dzīvi veltīšu sev, darīšu to, kas man patīk, un galvenais, darīšu to, kas būs paliekošs. Radīju Amatciemu, kur varēju baudīt dabu un dzīvot sev!”

Nominācijā “Cēsu novada inovācija” balvu saņēma uzņēmums “BioLana”, kuram ir ražotne Zaubē. Tur no aitu vilnas ražo unikālu un Latvijā nebijušu produktu – bioloģisko mēslojumu augiem, kā arī jaunu augu aizsardzības produktu gliemju atbaidīšanai.

Kristers Briedis no “Purmaļu” saimniecības Stalbes pagastā saņēma balvu nominācijā “Cēsu novada jaunietis – uzņēmējs”. Saņemot apbalvojumu, viņš teica paldies savai ģimenei, kas jau vairākās paaudzēs nodarbojas ar kāpostu skābēšanu, galveno uzsvaru liekot uz kvalitāti, kas arī nosakot to, ka produktam ir liels pieprasījums. Pavisam nesen arī “Druva” rakstīja par šī jaunieša biznesu.

Nominācijā “Cēsu novada pārsteigums” balvu saņēma“Rakši”, kas ir viens no zināmākajiem brīvdabas ZOO parkiem Latvijā, bet nominācijā “Cēsu novada radošums” -ģimenes uzņēmums no Cēsīm, kas radošo darbību uzsāka pandēmijas laikā un īsā laikā kļuva par pieprasītu kultūrvietu. Balvu saņēma “Dukuru mākslas rančo”. Edijs Dukurs atzina, ka šis bijis tiešām liels pandēmijas laika izaicinājums: “Paņēmām pilnīgi degradētu vietu, ko divu gadu laikā esam pacēluši liedz vietai, kur notiek izpirkti koncerti. Mums likās, ka ir pienākums to darīt. Šī ir vieta ar senu vēsturi, ēkai 165 gadi. Gribējām saglabāt vēsturi, tādēļ atbildība liela. Esam visu laiku bijuši kultūrā, mākslā, ir prieks pie sevis uzaicināt kolēģus – māksliniekus, muzikantus. Vēl lielāks prieks, ka cēsnieki atbalsta mūs ar savu klātbūtni izstādēs, koncertos, citās aktivitātēs. Tas dod sajūtu, ka arī šāds piedāvājums ir vajadzīgs.”

Nominācijā “Cēsu novada sociāli atbildīgākais uzņēmums” balvu saņēma AS “Draugiem group”, kuri ar katru gadu arvien vairāk dod ieguldījumu pilsētas attīstībā. Te var atgādināt, ko savulaik intervijā teica viens no uzņēmums līdzīpašniekiem Agris Tamanis – viņa pienākums ir dot pilsētai atpakaļ, jo tā viņā ieguldīja, kad viņš te mācījās.

Pirmo reizi tika pasniegta arī balva nominācijā “Cēsu novada gada lauksaimnieks”. To ieguva zemnieku saimniecība “Veckurmji” no Vecpiebalgas pagasta, kurā īstenots apjomīgs modernizācijas projekts. Ieguldot gandrīz trīs miljonus eiro, uzbūvēta fermu vairāk nekā 600 slaucamo govju turēšanai.

Laureāti saņēma īpaši darinātas balvas, ko no Lodes tumšā māla gatavojis keramiķis, ilggadējs mākslas pedagogs Imants Klīdzējs. Balvas veidošanā saglabātas tik zināmā Lodes ķieģeļa proporcijas 1:1, bet katra balva darināta individuāli.

Jau ierasti pasākumā tika pasniegtas arī divas specbalvas. Cēsu uzņēmēju klubs pasniedza balvu “Ilgdzīvotājs biznesā”, šogad to saņēma Piensaimnieku kooperatīvs “Straupe”, kas nākamgad svinēs pastāvēšanas 30 gadadienu. Saņemot balvu, valdes priekšsēdētājs Imants Balodis atzina, ka galvenais rādītājs, kas palīdzējis viņiem noturēties, ir produkcijas kvalitāte: “Ja gribas ilgi pastāvēt biznesā, tas ir pirmais bauslis – noturēt kvalitātes līmeni. Ar godpilnu, cieņpilnu attieksmi pret klientiem, darbiniekiem, un būt sargtornī par pašu ražoto produkciju.”

Savu balvu pasniedza arī finanšu institūcija “Altum”. Par mērķtiecīgu uzņēmējdarbības attīstību un energoefektīvu domāšanu to saņēma “Balticfloc”.