Cēsu novadā ugunsgrēkā izglābti pieci cilvēki

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 25. janvāra plkst. 6.30 līdz 26. janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma trīs izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu, bet vienu uz glābšanas darbiem.

Vakar plkst. 12.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Vaives pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas otrajā stāvā dzīvoklī dega virtuve 12m² platībā. No degošā dzīvokļa balkona, ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, vēl divi cilvēki tika izglābti no trešā stāva balkona, bet vēl divus izglāba, izmantojot glābšanas maskas un izvedot cilvēkus no piedūmotajiem mājokļiem. Plkst. 14.46 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Plkst. 12.35 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Miera ielu Lubānā, kur vienstāva dzīvojamā mājā uz plīts bija piededzis ēdiens. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās.

Vakar Valmieras novada Rūjienā ugunsdzēsēji glābēji no Rūjas upes izcēla bojāgājušu cilvēku, kuru nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

VUGD aizvadītajā diennaktī kopumā saņēma 40 izsaukumus – 19 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet pieci izsaukumi bija maldinājumi.