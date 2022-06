Cēsu novada tirgotājus aicina gatavoties depozīta sistēmas pārejas perioda noslēgumam

SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” (DIO) atgādina, ka no 2022. g. 1. februāra līdz 31. jūlijam ir noteikts depozīta sistēmas pārejas periods, kura laikā veikalu plauktos var atrasties gan ar Latvijas depozīta zīmi marķēti, gan nemarķēti produkti. Savukārt no 1. augusta tirgot drīkstēs tikai tos dzērienu iepakojumus, kas ir marķēti ar Latvijas depozīta zīmi un ir reģistrēti depozīta sistēmas iepakojumu Reģistrā. Savukārt produktus bez depozīta zīmes tirgot būs aizliegts.

“Cēsu novadā šobrīd darbojas kopumā 63 depozīta punkti, kuros iedzīvotāji var nodot tukšos depozīta iepakojumus. Taču tāpat ir vairāki tirgotāji, kuriem likums nenosaka obligātu depozīta iepakojumu pieņemšanu no galalietotāja, – neskatoties uz to, pilnīgi visiem tirgotājiem ir jāievēro pārejas perioda prasības un no 1. augusta jāpārtrauc nemarķētās produkcijas tirgošana. Ņemot vērā, ka līdz pārejas perioda noslēgumam palikuši mazāk nekā divi mēneši, aicinām tirgotājus laicīgi plānot dzērienu apriti un jau šobrīd pārtraukt iepirkt jaunus dzērienu apjomus, kas nav marķēti ar depozīta zīmi. Tas palīdzēs izvairīties no situācijas, kad veikali nemarķētos produktus nav paspējuši iztirgot,” komentē SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.

Šobrīd tirdzniecības vietās depozīta produktu īpatsvars svārstās no 80% līdz 95%, savukārt 1. augustā simtprocentīgam pārklājumam jābūt realizētam visos Latvijas veikalos. Lai sasniegtu šo mērķi, lielākie tirgotāji ir laicīgi novirzījuši savu darbību uz tirdzniecības telpās un noliktavās esošo nemarķēto dzērienu iepakojumu izpārdošanu, kā arī no 1. maija pārtraukuši tālāku nemarķēto dzērienu iepakojumu iepirkšanu no piegādātājiem.

Depozīta sistēmas operators atgādina, ka pirms dzērienu iepakojumu pieņemšanas no piegādātājiem, tirgotājs var pārbaudīt, vai produkts ir piereģistrēts depozīta sistēmas iepakojuma Reģistrā, ievadot iepakojuma svītrkodu īpašā pārbaudes rīkā, kas pieejams https://depozitapunkts.lv/#vai-iepakojums-ieklauts vai arī lejuplādējot pilno depozīta iepakojumu reģistru, kas pieejams šeit.

Uzraugošās institūcijas un depozīta sistēmas operators rūpīgi sekos līdzi situācijai un gadījumā, ja tiks konstatēti pārkāpumi, veiks korektīvas darbības, lai novērstu neatbilstoši marķētu dzērienu iepakojumu izvietošanu veikalu plauktos.

Aktuālā informācija par depozīta sistēmu pieejama mājaslapā www.depozitapunkts.lv, kā arī “Depozīta punkts” Facebook un Instagram kontos.