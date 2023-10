Cēsu novada iedzīvotājus aicina iesaistītes sabiedrības līdzdalības kampaņā

Iedzīvotāji no Cēsu novada aicināti iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā sabiedrības līdzdalības kampaņas “Dari savu pilsētu labāku!” ietvaros, ko organizē zīmols “Mežpils alus”. Ikviens interesents līdz 30. novembrim aicināts iesūtīt savu ideju apkārtnes labiekārtošanai kādā no kategorijām: aktīvās atpūtas iespēju veicināšana, vides pieejamības uzlabošana, atpūtas vietu sakopšana un labiekārtošana, informatīvi izglītojošu vietu izveide vai labiekārtošana vai cits, un pretendēt uz finansējumu idejas īstenošanas. Kampaņa norisinās jau otro gadu.

Šogad uzvarētājus noteiks gan žūrijas komisija, gan atklātais balsojums mājaslapā mezpilsalus.lv. Izvērtējot žūrijas vērtējumu un mājaslapas balsojumu tiks izvēlēti vismaz trīs labākie projekti, kuru iesniedzēji (kampaņas uzvarētāji) balvā saņems finansējumu projektu īstenošanai. Kopējais balvu fonds šobrīd ir 20 000 eiro, taču tas tiks papildināts – 1 cents no katra pārdotā “Mežpils” produkta laikā no 1. oktobra līdz 30. novembrim tiks novirzīts labāko projektu finansēšanai, tāpēc kopējais balvu fons tikai pieaugs.

“Pirmajā kampaņas gadā saņēmām necerēti lielu pieteikumu skaitu, turklāt, idejas tika iesūtītas no visas Latvijas. Esam gandarīti par Latvijas iedzīvotāju vēlmi līdzdarboties, lai mūsu valsts kļūtu vēl zaļāka, skaistāka un sakoptāka, tāpēc kampaņas otrais gads ir tikai loģisks turpinājums. Iepriekš finansējums ideju īstenošanai aizceļoja uz dažādām Latvijas vietām – atpūtas dārzs Ancenes ciemā, Sarkanais tunelis Sarkandaugavā, Rīgā un viedais soliņš un velo apkopes stacija Gulbenes novadā, tāpēc ļoti ceram, ka arī šogad saņemsim idejas no visas Latvijas, jo šī kampaņa kopumā ir ne tikai solis pretī labākai videi, bet arī apziņai, ka sakopta Latvija ir mūsu visu kopējā atbildība,” aicina “Mežpils alus” zīmola vadītāja Ieva Anita Rieksta.

“Esam gandarīti, ka mūsu projekts bija viens no uzvarētājiem sabiedrības līdzdalības kampaņā un ieguvām finansējumu idejas īstenošanai. Daudzviet pasaulē šādas stacijas un soliņi jau pastāvēja un veiksmīgi darbojās, un beidzot tāds ir arī Gulbenes novadā. Nav noslēpums, ka jaunieši ikdienā bieži izvēlas pārvietoties ar velosipēdu vai kādu no uzlādējamiem transporta līdzekļiem, tāpēc šī vieta ne tikai pievērš uzmanību zaļajiem pārvietošanās veidiem, bet arī kalpo kā pamudinājums biežāk apmeklēt bibliotēku,” stāsta Gulbenes novada bibliotēkas direktore Sabīne Jefimova, kuras iesūtītā ideja bija viena no pērnā gada kampaņas uzvarētājiem.

Kampaņā “Dari savu pilsētu labāku!” var piedalīties ikviena fiziska persona vai juridiska persona, kuras darbības mērķis nav peļņas gūšana. Izvēlētajai pieteiktā projekta īstenošanas vietai jābūt publiski pieejamai. Konkursam pieteiktos projektus izvērtēs neatkarīga organizatoru izveidota žūrijas komisija, kā arī publiskā balsojuma dalībnieki. Divu projektu finansējumu līdz 10 000 eiro apmērā (ieskaitot PVN) garantē organizatori, bet trešā projekta finansējumu noteiks produktu pārdošanas kampaņas rezultāti. Kampaņas organizatori norāda, ka gadījumā, ka produktu pārdošanas akcijas rezultātā tiks sasniegta summa, kas pārsniedz 10 000 eiro, tiks uzskatīta iespēja to novirzīt vēl kādam no iesniegtajiem projektiem.

Lai piedalītos kampaņā, projekta pieteicējiem līdz 2023. gada 30. novembrim jāaizpilda pieteikuma anketa. Kampaņas rezultāti un uzvarētāji tiks publicēti 2024. gada 18. janvārī. Plašāka informācija, kampaņas nolikums un pieteikuma anketa atrodama mājaslapā www.mezpilsalus.lv