Cēsu iedzīvotājus aicina ziedot brilles labdarībai

Foto: Publicitātes

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” un optikas saloni „Metropole” aicina iedzīvotājus labdarībai atdāvāt brilles, ko paši vairs nenēsā, bet kādam līdzcilvēkam tās ļoti varētu noderēt. Ideju par briļļu ziedošanu atbalsta arī Latvijā zināmi cilvēki, tostarp cēsinieki – Cēsu uzņēmējs Uldis Kvants un autosportists Māris Egle.

Šobrīd optikas salonā „Metropole” Jāņa Poruka ielā 19 (t/c „Solo”) var apskatīt ceļojošo briļļu izstādi, kurā ir brilles, ko atdāvājuši „Latvijas Televīzijas” raidījumu vadītāji Uģis Joksts un Gusts Kikusts, zīmola „SLOW” dizainere Elīna Štobe, autožurnālists Normunds Avotiņš, TV un radio personības Māris Grigalis un Maija Rozīte-Krištopane, aktieri Juris Strenga un Zane Dombrovska, radio „SWH” komercdirektors Filips Rubenis, garīdznieks un rakstnieks Juris Rubenis, dziedātājs Ivo Fomins un autosportists Māris Egle.

Šī ir jau piektā reize, kad optikas saloni „Metropole” un biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” rīko pasākumu „Palīdzi ieraudzīt – ziedo brilles līdzcilvēkiem!”. Iepriekšējos gados cilvēku atsaucība, ziedojot brilles, bija ļoti liela – kopā savākts vairāk nekā 5000 briļļu pāru, un lielākā daļa no tiem ieguva otro elpu un nonāca pie jaunā īpašnieka.

Kā novērojis optikas salonu „Metropole” līdzīpašnieks Jānis Kossovičs, mūsdienās daudziem optisko vai saulesbriļļu lietotājiem plauktā putekļus krāj kādas brilles, kas vairs netiek lietotas. Visbiežāk tāpēc, ka ir nopirkts modernāks ietvars vai saulesbrilles, vai arī redzes korekcija ir mainījusies. Tajā pašā laikā Latvijā ir daudz cilvēku, kam brilles ir vajadzīgas, taču nevar tās atļauties.

„Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju ieskatīties skapja plauktu attālākajos stūros, atvilktnēs un automašīnas cimdu nodalījumā – tur noteikti atradīsies kāds labs un vēl lietojams briļļu pāris, kas ļoti noderēs kādam no mūsu līdzcilvēkiem. Piemēram, saulesbrilles. Ir cilvēki, kuriem to ir ļoti daudz, pie katra tērpa citas. Tajā pašā laikā ir cilvēki, kam nav nevienas un viņiem tās ir nepieciešamas nevis skaistumam un stilam, bet gan dažādu acu slimību dēļ. Piemēram, senioriem pēc acu operācijām (kataraktas u.c.), kad acis no saules un dienas gaismas jāsargā īpaši uzmanīgi. Tagad ir iespēja dot savām brillēm otru dzīvi, kāds tās ļoti gaida,” saka Jānis Kossovičs.

Lai arī brilles nav tik ierasta lieta kā, piemēram, apģērbs un apavi, ko cilvēki visbiežāk atdāvā labdarībai, tās noteikti atradīs savu jauno īpašnieku. Optikas „Metropole” optiķis pārbaudīs katru briļļu pāri, novērsīs nelielu defektu, piemēram, ja briļļu kājiņa ir viegli deformēta vai ietvaram izkritusi skrūve, un tālāk „Latvijas Sarkanais Krusts” parūpēsies, lai brilles nonāk pie jaunā īpašnieka, kam tiešām vajadzīgas.

“Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” palīdz cilvēkiem, kuri ir mazāk aizsargāti un nespēj nodrošināt sevi ar ikdienā nepieciešamo – apģērbu, apaviem, sadzīvē vajadzīgām lietām. Tāpat LSK iedzīvotājiem piedāvā vairākus bezmaksas veselības veicināšanas pakalpojumus un ar prieku iesaistās dažādās kampaņās ikdienas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Ticam, ka kampaņa “Palīdzi ieraudzīt – ziedo brilles līdzcilvēkiem” nesīs daudz laba, un cilvēki, kuriem ir grūtības iegādāties brilles, tās tomēr saņems. Kopā varam palīdzēt!” saka biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” prezidents Viktors Jaksons.

Brilles šovasar var ziedot jebkurā optikas salonā „Metropole” visā Latvijā – Rīgā, Ogrē, Olainē, Rēzeknē, Daugavpilī, Tukumā, Preiļos, Kauguros, Jēkabpilī, Jelgavā, Siguldā, Ventspilī, Liepājā, Ludzā, Cēsīs, Alūksnē, Ķekavā, Salaspilī, Dobelē, Ādažos, Saldū un Krāslavā.