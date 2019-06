Cēsu čempionāts kļūst arvien populārāks

Sīva cīņa. Cēsu atklātā futbola čempionāta spēlē esošie čempioni SK “Spēks” tikai pašā spēles izskaņā spēja izraut uzvaru pret FK “Sigulda”. Foto: no albuma Cēsu atklātā futbola čempionāta spēlē esošie čempioni SK “Spēks” tikai pašā spēles izskaņā spēja izraut uzvaru pret FK “Sigulda”.

Aizvadītas pirmās sešas spēles Cēsu atklātajā futbola 7:7 čempionātā. Turnīrs notiek jau ceturto gadu, katru vasaru komandu skaits audzis, no sešām pirmajā vasarā līdz 14 komandām šajā.

Arvien vairāk iesaistās arī komandas no citām pilsētām, novadiem, šogad turnīrā startēs komandas no Cēsīm, Raunas, Priekuļiem, Siguldas, Limba­žiem, arī sešas komandas no Valmieras. Kā stāsta turnīra rīkotājs Mārtiņš Jarohovičs, Cēsu čempionāta ietvaros tiks izspēlēts arī Valmieras čempionāts.

“Ceru, ka mums izdosies labs un kvalitatīvs turnīrs, kas nu jau kļuvis par lielāko Vidzemē. Priecē, ka aug spēlētāju interese par šo čempionātu. Laukumā redzam spēlētājus, kuri kādu laiku sēdējuši mājās un futbolu uzspēlējuši tikai sporta svētkos. Augot turnīram, izaugusi arī komanda, kas to rīko. Ja pirmos divus gadus visu galvenokārt darīju viens, tagad esam trīs četri cilvēki. Šogad pats arī vairs netiesāšu spēles, esam piesaistījuši kvalificētākus tiesnešus, kas arī palīdzēs celt kopējo turnīra kvalitāti. Jo kvalitatīvāks būs turnīrs, jo tas vairāk sekmēs futbolistu izaugsmi,” stāsta M. Jarohovičs.

Tieši čempionāta kvalitāte ir tas, kas piesaista komandas, spēlētājus. M. Jarohovičs, redzot komandu skaita pieaugumu, jau sāk domāt, kā būt turpmāk, ja šī tendence turpināsies. Ņemot vērā lielo komandu skaitu, šajā sezonā komandas izspēlēs apļa turnīru, katra ar katru tiekoties vienu reizi, tās ir 13 spēles katrai komandai. Iepriekšējos gados tika spēlēti divi apļi.

“Ja komandu skaits vēl augs, iespējams, sasniedzot divus desmitus, būs jādomā par kādu dalījumu. Esmu par to, lai arī turpmāk augtu kvalitāte, veidotos sadarbība starp novadiem, pilsētām, komandām, klubiem. Kā šādas sadarbības apliecinājums ir tas, ka mūsu čempionāta ietvaros tiks noskaidrota arī Valmieras labākā komanda 7:7 futbolā,” norāda M. Jarohovičs.

Var atzīmēt, ka iespēju uzspēlēt arvien vairāk novērtē arī florbolisti. Ja pērn futbola čempionātā startēja Cēsu florbola komanda “Lekrings”, šogad savus spēkus mēģinās arī FBK “Valmiera” florbolisti. Tā teikt, gaidāms mikroduelis, lai noskaidrotu, kuri labāki futbola laukumā. Kalendārā redzams, ka abu savstarpējā spēle būs 7.augustā.

Spēles katru trešdienu notiks Cēsu stadionā, vienā vakarā uz diviem laukumiem izspēlējot sešas spēles. Ņemot vērā, ka daudz Valmieras komandu, panākts risinājums, ka savstarpējās spēles tās izspēlēs Valmieras olimpiskā centra futbola laukumā.

Komentējot Valmieras komandu skaita pieaugumu, M. Jarohovičs norāda, ka daudzus gadus futbols Valmierā bijis augstākā līmenī nekā Cēsīs, tāpēc arī tur futbolistu vairāk, un viņi cenšas izmantot iespēju uzspēlēt.

Pirmajās sešās spēlēs bija gan pārliecinošas uzvaras, gan sīvāka cīkstēšanās. Pagājušā gada, kā arī ziemas sezonas čempioni SK “Spēks” no Valmieras tikai ar 3:2 pārspēja FK “Sigulda”. Valmie­rieši spēja atspēlēties no 0:2, uzvaras vārtus gūstot pamatlaika priekšpēdējā minūtē. Vai SK “Spēks” spēs nosargāt čempionu titulu, redzēsim 30.augustā, kad Cēsu stadionā notiks pēdējās čempionāta spēles.

Uzvaru izcīnīja arī pagājušās vasaras vicečempioni “Rauna”, ar 6:0 pārspējot komandu “Eglītes mežs”.

Valmieras simboliskā izlase ar 2:1 pieveica komandu “Au­ciems”, “FC Lapegle” ar 4:2 FK “Valmiera”, “Vaivīte” ar 4:0 atstāja sausā komandu “Valmiermuiža un Jāņi”, bet pārliecinošāko uzvaru izcīnīja “Sanart”, kas ar 10:0 sagrāva “Lekrings” florbolistus.

Jau rīt nākamās spēles, no kurām trīs tiks aizvadītas Cēsīs, trīs – Valmierā.