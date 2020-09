Cēsu basketbols uz jauna viļņa

Veiksmīgs sākums. Cēsu Sporta skolas 2005.gadā dzimušo zēnu komanda treneru Vladimira Kiseļova un Mārtiņa Mīlberga vadībā sezonas sākumā veiksmīgi startējusi divos turnīros, izcīnot pirmo un trešo vietu. Foto: no albuma Cēsu Sporta skolas 2005.gadā dzimušo zēnu komanda treneru Vladimira Kiseļova un Mārtiņa Mīlberga vadībā sezonas sākumā veiksmīgi startējusi divos turnīros, izcīnot pirmo un trešo vietu.

Ar spēli Krāslavā starp komandām BK “Krāslava” un BK “Cēsis/ Cēsu Sporta skola” šodien sāksies Latvijas kausa izcīņa basketbolā.

Tas ir zīmīgs notikums, jo, pirmkārt, kausa formāts nav bijis kopš 1994.gada. Otrkārt, tas tiek ievadīts tieši ar šo spēli, tātad arī Cēsu komanda savā ziņā izdara ierakstu sava kluba un Latvijas basketbola vēsturē. Uzvarētājs tiks noteikts divu spēļu summā, atbildes spēle 24.septembrī Cēsīs. Šī dueļa uzvarētājs otrajā kārtā tiksies ar Limbažu komandu no Nacionālās līgas.

Jauns treneris, jauns spēles stils

2018.gadā tika nodibināta biedrība “Sporta klubs Cēsu basketbols”, lai atgūtu šī sporta veida popularitāti Cēsīs. Biedrība pārņēma ne tikai pieaugušo komandu, bet lielu uzmanību pievērš arī jauniešu basketbolam.

Pieaugušo komanda BK “Cēsis/ Cēsu Sporta skola” arī šogad startēs pēc spēka trešajā līgā, kam dots nosaukums “Reģionālā līga”. Biedrības dibinātājs Dzintars Berkolts stāsta, ka starpsezonā galvenā trenera postenī Viktoru Brizgalovu nomainījis Vladimirs Kiseļovs. Tāpat kā iepriekš otrais treneris būs Mārtiņš Mīlbergs, komandas menedžeris Reinis Rudzītis, bet fizioterapeits – Uldis Sproģis.

“Paldies Viktoram Brizgalovam par darbu iepriekšējās sezonās, bez viņa pienesuma mēs nebūtu tik tālu, cik esam šobrīd. Viņš izveidoja komandas kodolu, spēlētāji turpina darboties arī jaunajā modelī. Komanda gatavošanos sāka augusta pirmajās nedēļās, pamats ielikts, tālāk viss atkarīgs no pašiem,” saka Dz. Berkolts.

Pirmā pārbaude būs tieši Kausa izcīņas spēles, kurās atbilstoši nolikumam iespējams pieteikt divus spēlētājus no komandām, kas nepiedalās Kausa izcīņā. Cēs­nieki vienojušies, ka no Val­mieras komandas palīdzēs Rū­dolfs Rudmiezis, bet no LU Didzis Mališevs, kuri basketbola gaitas sākuši Cēsīs.

Tāpat kā iepriekš, arī šajā sezonā komandu BK “Cēsis/ Cēsu Sporta skola” veido cēsnieki, piesaistīti tikai divi spēlētāji no Valmieras, lai pastiprinātu dažas pozīcijas. Kopumā komandā vairāk nekā 20 spēlētāju, tātad cīņa par vietu sastāvā liela, trenerim būs jāizvēlas, kurš pelnījis vietu pamatsastāvā.

V. Kiseļovs stāsta, ka viņam ir vēlme izveidot skatāmu basketbolu, mēģinot ieviest komandā metodes un spēles stilu, ko redzējis Spānijā, Itālijā: “Svarīgi, lai puišiem prieks spēlēt, lai viņi bauda basketbolu. Viņi strādā ar atdevi, ja ne uz sezonas sākumu, tad pēc neilga laika varēs novērtēt sasniegto. Katrā spēlē cīnīsimies par uzvaru, uzdevums ir iekļūt izslēgšanas turnīrā. Pagai­dām mērķi cīnīties par medaļām esmu nolicis malā, bet, ja vien būs kaut mazākā iespēja, to garām nelaidīsim,” saka treneris un norāda, ka galvenais mērķis ir attīstīt un pilnveidot jaunos basketbolistus. “Protams, viss atkarīgs no pašiem jauniešiem. Viņiem jāsaprot, ka pāreja no jauniešu basketbola uz pieaugušo nav vienkārša, bijis daudz spēlētāju, kuri jaunatnes līgā ir līderi, bet, nonākot pieaugušo komandā, pazūd. Gribam viņus sagatavot nākamajiem līmeņiem, kur jācīnās par vietu komandā,” saka V.Kiseļovs.

Aug jaunā maiņa

Jauniešiem treniņi sākās jūlijā ar nedēļu ilgu vispārējās fiziskās sagatavotības nometni trenera Riharda Parandjuka vadībā. Sa­darbībā ar Latvijas Universitātes basketbola kluba treneriem sekoja nedēļu ilga treniņnometne, bet pēc pauzes labākie jaunie basketbolisti varēja trenēties pie Nikolaja Mazura, vasaras noslēgumā notika kopēja nometne sadarbībā ar Cēsu Sporta skolu.

Pēc piesātinātā sagatavošanās posma jaunie basketbolisti savu varēšanu sekmīgi apliecināja divos turnīros. Valmierā notikušajā “Summercup 2020” 2005.gadā dzimušie izcīnīja 3.vietu, bet 2007. gadā dzimušie – otro. Aiz­vadītās nedēļas nogalē beidzās Latvijas – Igaunijas apvienotās jauniešu līgas sabraukums, kurā 2005.gadā dzimušie izcīnīja pirmo vietu. Pirmās spēles aizvadītas arī Latvijas jaunatnes čempionātā.

Dz. Berkolts norāda, ka ir vēlme, lai gan pieaugušo, gan jauniešu komandas trenētos pēc vienādām vadlīnijām, kas vestu uz kopēju mērķi: “Svarīgi, lai viņi iespējami ilgāk trenētos Cēsīs, lai te redzētu iespējas savai izaugsmei, lai neaizietu uz lielajiem klubiem pēc to pirmā piedāvājuma.”

Divas jaunatnes komandas pieteiktas Eiropas jaunatnes basketbolā līgā, tiek domāts par dalību Baltijas bērnu basketbola līgā, bet šobrīd nav skaidrības, vai un kādā formātā tās notiks. Starp­tautiskos turnīros gatavi startēt arī 2007.gadā dzimušie, šo komandu papildina spēlētāji no Gulbenes un Limbažiem.

V. Kiseļovs uzsver vecāku lomu komandas rezultātos: “Labs piemērs ir 2005.gadā dzimušo komanda. Viņu panākumi balstīti arī tajā, ka ir lieliski vecāki. Sporta skolā strādāju vairāk nekā 40 gadu, tik atbalstošus vecākus redzu pirmo reizi. Viņi brauc līdzi uz turnīriem, man kā trenerim nav jāraizējas, ko ar spēlētājiem darīt brīvajā laikā. Vecāki visu ņem savā pārziņā, man atliek tikai gatavoties spēlēm. Arī par treniņu procesu aktīvi interesējas, visi esam kā viena komanda. Pierādījies, ka tie audzēkņi, kurus aktīvi atbalsta vecāki, interesējas par viņu gaitām sportā, spēj arī kaut ko sasniegt, tikt augstāk.”

Treneris norāda uz vienkāršu formulu, kas var dot rezultātu: “Ja treneris grib strādāt, bet audzēknis nē, kaut kāds rezultāts jau būs. Ja strādāt grib audzēknis, bet treneris negrib, rezultāts būs labāks, bet, ja abi gribēs strādāt ar visu atdevi, rezultāts būs maksimālais, ja klāt vēl vecāku atbalsts – var sasniegt visaugstākos mērķus.”

Ka jauniešu sagatavotība notiek pareizajā virzienā, liecina tas, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma Cēsu Sporta skolas audzēkņi atkal bijuši Latvijas izlases kandidātos un Miks Zviedrāns – viens no viņiem – spēlēja U14 izlasē.