Cēsu badmintons kvartas zīmē

Labākie. Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti” badmintona meistarsacīkstēs vīriešu vienspēlēs čempiona titulu izcīnīja Antons Tkačenko, sudraba godalga Dzintaram Bujānam, bronza - Intaram Grimzam.

Katra gada nogalē notiek Cēsu novada un sporta kluba “Saulrīti” badmintona meistarsacīkšu medaļu sadales spēles. 2017.gads no citiem atšķīrās vien ar to, ka šādas regulāras sacensības notika jau divdesmit piekto gadu pēc kārtas. Aizsākums meklējams 1992.gadā bijušā sporta nama “Saulrīti” laukumos, kad sacentās Cēsu dzīvojamo kvartālu iedzīvotāji. Tagad meistarsacīkstēs var redzēt arī spēlētājus no Amatas, Pārgaujas un Priekuļu novada. Jau tradicionāli gada uzvarētājus vienspēlēs gaida “Stu­dio Pizza” atvērtās durvis.

Sacensības 8.kārtā (fināls) no citām atšķīrās ar to, ka pirmajā dienā tika dota iespēja izcīnīt labāku starta vietu fināldienas spēlētāju sarakstā vienspēlēs. Šajā dienā vietu sadalījums: sievietēm Elīza Ziediņa, Kristiāna Tīlika, Beatrise Saltuma, Paula Kuz­mane, Kitija Kronberga; vīru grupā Antons Tkačenko, Roberts Beikmanis, Jānis Muižnieks, Jānis Laursons, Dzintars Bujāns, Aivis Romka.

Otrajā dienā risinājās cīņas par pēdējās kārtas godalgotajām vietām un svarīgiem punktiem čempionāta kopvērtējumā. Pēdējā kārtā dāmām labākās: Grieta Jermacāne, Ieva Pakalna, Inga Jaunīte, Inga Miezīte, Beatrise Ivanova, Kristiāna Tīlika; kungiem – Antons Tkačenko, Kriš­jānis Joksts, Viktors Ivanovs, Aivis Romka, Intars Grimza, Dzintars Bujāns.

Sieviešu dubultspēlēs: B. Iva­nova/ I. Pakalna, G. Jermacāne/ K. Tīlika, I. Jaunīte/ I. Miezīte, K. Kronberga/ E. Ziediņa.

Vīru dubultspēlēs: J. Muižnieks/ A. Tkačenko, I. Grimza/ V. Ivanovs, P. Pakalns/ M. Romka, M. Jankovskis/A. Romka.

Jauktās dubultspēlēs: K. Joksts/ G. Jermacāne, Pēteris un Ieva Pakalni, Viktors un Beatrise Iva­novi, M. Jankovskis/ I. Jaunīte, M. Romka/ I. Miezīte, J. Muiž­nieks/ K. Kronberga.

Šī gada meistarsacīkstēs iesaistījās nepilns simts badmintonistu, lai cīnītos par punktiem gan vienspēlēs, gan dubultspēlēs. Saskai­tot izcīnītos punktus, par 2017.g. meistarsacīkšu uzvarētājiem badmintonā sieviešu vienspēlēs kļuva: Inga Jaunīte (Cēsis), Beatrise Ivanova, Elīza Ziediņa(abas no Amatas novada), Kristiāna Tīlika (Cēsis), Elza Buša (Pārgaujas novads), Inga Miezīte(Cēsis).

Vīriešu vienspēlēs: Antons Tkačenko, Dzintars Bujāns, Intars Grimza (visi no Cēsīm), Viktors Ivanovs (Amatas novads), Jānis Muižnieks (Cēsis), Krišjānis Joksts (Amatas novads).

Dubultspēlēs dāmām: I. Jaunīte, I. Miezīte, E. Buša, K. Tīlika, B. Ivanova, G. Lapiņa (Priekuļu novads).

Dubultspēlēs vīriem: J. Muiž­nieks, I. Grimza, M. Jankovskis (Priekuļu novads), V. Ivanovs, Māris Romka (Cēsis), Modris Romka – Laurītis (Priekuļu novads).

Jauktās dubultspēlēs: M. Jan­kov­skis, I. Jaunīte, J. Muižnieks, I. Miezīte, V. Ivanovs, E. Buša.

Vīriešu vienspēlēs Antons Tkačenko triumfēja otro gadu pēc kārtas. Viņš stāsta, ka Cēsu čempionātā startē jau piekto gadu: “Pirmās trīs sezonas nebija veiksmīgas, biju tālu no labāko trijnieka, taču neapstājos, turpināju trenēties, cerot, ka izdosies sniegumu uzlabot. Tā arī notika, uzlabojās rezultāti, pērn izcīnīju čempi­ona titulu, arī šogad izdevās to nosargāt. Taču viegli neklājas, badmintonā ienāk jauni spēlētāji, gūt uzvaras kļūst arvien grūtāk. Tas liek pašam vairāk laika veltīt treniņiem, ja ir vēlme būt apritē. Šajā gadā izdevās, kā būs nākamgad, rādīs laiks, bet labāko trijniekā gribētos vietu nosargāt.”

A. Tkačenko stāsta, ka startē ne tikai Cēsu čempionātā, bet arī citās sacensībās, un tās Latvijā notiek katru nedēļas nogali, atliek tikai izvēlēties: “Ir svarīgi pacīnīties citviet, lai redzētu, kāds kopumā badmintona līmenis valstī, un salīdzināt, ko pats spēju. Jāteic, ka badmintons attīstās, kļūst arvien populārāks.“