Cēsu autokrosisti startē pārliecinoši

Izcili. Cēsnieks Ritvars Kārkliņš Latvijas autokrosa čempionāta trešajā posmā sacensībā “2000 Super” noturēja līderpozīcijas. Foto: Mareks Dainis Cēsnieks Ritvars Kārkliņš Latvijas autokrosa čempionāta trešajā posmā sacensībā “2000 Super” noturēja līderpozīcijas.

Latvijas autokrosa čempionāta trešajā posmā Smiltenē, Tepera trasē, vairākas godalgas izcīnīja Cēsu novada autokrosa sportisti.

Svētdienas sacensībā “2000 Super” klasē iepriekšējo gadu Latvijas čempions Ritvars Kārkliņš no Cēsīm pārtrauca pirmo divu posmu uzvarētāja Edija Oša uzvaras gājienu. Finālbraucienā no starta vadībā izvirzījās E.Ošs, tomēr pēc Džokera apļu kombinācijām R.Kārkliņš nonāca drošā līderpozīcijā, saglabājot to līdz finišam.

“Open 2500” klasē pārliecinošu uzvaru sasniedza cēsnieks Armands A.Plūme. Lai gan pērnajam čempionam šī bija otrā uzvara trijos posmos, A.Plūme tikai šobrīd nonācis kopvērtējuma līderpozīcijās, tas tādēļ, ka tika izlaists otrais posms Vecpilī.

“VAZ Klasika” ieskaitē pirmo pjedestālu – 2.vietu – Latvijas autokrosa čempionātā izcīnīja Mārcis Kārkliņš no Cēsīm.

“Xtreme” bagiju klasē aizraujošā finālā otro uzvaru trijos posmos sasniedza Gatis Geisters no Zaubes. 2017.gada Latvijas čempions aiz sevis atstāja pērnā gada čempionu Miku Neško un igauni Keivo Koivu. Šādi rezultāti nozīmē, ka divus posmus pirms čempionāta beigām G.Geisteram un M.Neško ir vienāds punktu skaits cīņā par Latvijas čempiona titulu.

Smiltenē tika aizvadīts Baltijas kauss un arī Igaunijas čempionāta posms smagajām automašīnām. D12 klasē Baltijas kausa posmā uzvaru sasniedza igaunis Veiko Hirsniks, pārspējot tautieti Andre Motusu un labāko no Latvijas braucējiem šajā posmā cēsnieku Bruno Leimani.