Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem plāno izveidot futbola laukumu

Foto: Publicitātes

Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, kurā uzturas jaunieši vecumā no 14 līdz 21 gadam, 2019. gada laikā plānots izveidot futbola laukumu. Idejas iniciators ir Latvijas Futbola Federācijas prezidenta amata kandidāts Kaspars Gorkšs, bet tās īstenošanai nepieciešams gan Tieslietu ministrijas, gan Cēsu pašvaldības un UEFA Fonda atbalsts.

Latvijas tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs klātienē tikās ar bijušo Latvijas futbola izlases ilggadējo kapteini un Latvijas Futbola federācijas prezidenta amata kandidātu Kasparu Gorkšu, vienojoties par sadarbību šī projekta ietvaros. Tas paredz jauna mākslīgā seguma futbola laukuma izveidi, pielāgojot arī tā uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūru. Tādējādi ieslodzītajiem ne tikai tiek dota iespēja socializēties un nodarboties ar sportu, bet arī būs iespēja apgūt prasmes, kas saistītas ar šādu infrastruktūras objektu uzturēšanu, kas jauniešiem palīdzēs integrēties sabiedrībā un darba vidē pēc iestādes pamešanas.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs: “Šis ir lielisks piemērs, kā mūsu sabiedrības izcilākās personības spēj palīdzēt tiem, kuriem dzīves sākuma posms bijis smags. Cēsu nepilngadīgo audzināšanas iestādē uzturas gados jauni vīrieši, kuriem dzīve vēl pat nav īsti sākusies. Socializēšanās un dažādas aktivitātes ieslodzījuma vietā ir svarīgs posms ieslodzīto resocializācijas procesa ietvaros, jo recidīva gadījumu īpatsvars mūsu valstī diemžēl ir ļoti augsts. Šo iniciatīvu atbalstīsim un ceram, ka tā kalpos kā labs un motivējošs sabiedrības iesaistes piemērs arī citiem.”

Ideja par futbola laukuma izveidi LFF prezidenta amata kandidātam Kasparam Gorkšam radusies pēc vairākkārtējas viesošanās pie Cēsu Audzināšanas iestādes jauniešiem. Reizi nedēļā pie jaunajiem vīriešiem devies futbola treneris, ik pa brīdim uzaicinot arī slavenus sportistus. Redzot, ar kādu degsmi puikas nododas futbola spēlei neatbilstošos apstākļos, K. Gorkšam radusies doma par kārtīga futbola laukuma izveidi.

Kaspars Gorkšs: “Ciemojoties Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, varēju novērot, ka jauno čaļu gaidītākais notikums dienā ir tieši futbola nodarbības. Viņi ļoti lepojas ar saviem sasniegumiem sportā, viņu istabas rotā diplomi no dažādiem sporta sasniegumiem. Ja pirmajā reizē viņi bija kūtri un ne visi gribēja piedalīties, tad ar katru reizi spēlēt gribētāju skaits palielinājās un aizvien vairāk ieslodzīto iesaistījās futbola spēlēšanā. Esmu informēts, ka LR Tieslietu ministrija jau īsteno vairākus Eiropas Sociālā Fonda projektus, kuri paver iespēju Latvijai pārņemt mūsdienīgu, Eiropas standartiem atbilstošu praksi darbā ar esošajiem un bijušajiem ieslodzītajiem. Viena no privilēģijām, mācoties UEFA mācību programmās, ir papildu iespēju apzināšana, kas palīdzētu piesaistīt finanses dažādiem ar futbolu saistītiem sociāliem projektiem. Futbols jau sen ir pārstājis būt tikai sporta veids, tikai spēle. Futbols ir lielisks veids, kā pievērst uzmanību un risināt aktuālas mūsdienu problēmas. Futbols – tā ir saskarsme, darbs komandā, komunikācija. Lietas, kuras var ļoti noderēt bijušajiem ieslodzītajiem integrācijai sabiedrībā un darba tirgū. Ja futbols palīdzētu kaut vienam no viņiem nostāties uz pareizā ceļa, tas ir to vērts.”

Šobrīd projekts paredz mākslīgā seguma futbola laukuma izveidi 2019. gada laikā. Lai to paveiktu, “K. Gorkša fonds futbolam” sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Cēsu pašvaldību 2018. gada augustā plāno iesniegt projektu finansējuma iegūšanai no UEFA Fonda, kura viens no darbības mērķiem ir dažādu sociāli nozīmīgu projektu īstenošana ar bijušo futbolistu līdzdalību.