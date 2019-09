Cēsniekiem rūp Cīrulīšu apkaimes attīstība

Vēl augstāk. Jau nākamgad Cīruļkalna virsotnē sliesies 22 metrus augsts skatu tornis, kas ļaus izbaudīt apkaimes krāšņumu. Foto: Indars Krieviņš Jau nākamgad Cīruļkalna virsotnē sliesies 22 metrus augsts skatu tornis, kas ļaus izbaudīt apkaimes krāšņumu.

Kā attīstīsies Cīrulīši, viena no Cēsu apkaimēm, kas tuva Gaujai, par to izvērtās saruna īslaicīgajā birojā “Misija: Gauja” , kurā novada pašvaldība uz sarunu bija aicinājusi iedzīvotājus.

Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs Atis Egliņš – Eglītis stāstīja, kas tiek darīts, lai šai teritorijai iegūtu kūrorta statusu, kas tai kādreiz bijis, un tajā atgrieztu dzīvību. Viens no objektiem, kas to īpaši veicinātu, būs ieplānotais Kosmosa centrs. Zinātkāres centra “ZINOO” vadītājs Ansis Rez­galis atzina, ka tā būs būve ar lielu potenciālu: “Mēs to saredzam kā konkurētspējīgu Tartu “AHAA” centram, lai gan Cēsīs būs cita tēma. Izvēlējāmies kosmosu, tā ir vilinoša tēma, caur kuru var runāt par daudz un dažādām jomām no vēstures faktiem līdz modernajām tehnoloģijām.”

Pašvaldība izsludinājusi atkārtotu konkursu par šī izziņas centra projektēšanu un būvniecību, pieteikumus gaida līdz oktobra beigām. Optimistiskā versijā janvārī varētu noslēgt līgumu un nākamā gada nogalē sākt reālus darbus. Zinot, kā valstī sokas ar daudzmiljonu iepirkumiem, grūti izdarīt konkrētas prognozes.

Taču jau nākamgad Cīrulīšus rotās kāds objekts, kas veicinās cilvēku plūsmu. Pašvaldības projektu vadītāja Inta Ādamsone pastāstīja, ka Cīruļkalna virsotnē tiks uzbūvēts skatu tornis, kas ļaus pārredzēt apkārtni: “Projekts top ar Latvijas – Krievijas partnerattiecību programmas līdzdalību, tajā iesaistītas divas Latvijas un divas Krievijas pašvaldības. Teh­niskais projekts jau izstrādāts, ziemā veiksim iepirkumu, lai nākamajā pavasarī sāktu būvēt. Slēpotājiem tornis netraucēs, tam varēs staigāt pa apakšu. Tornis paredzēts 22 metru augsts, uz jumta atradīsies saules paneļi, kas nodrošinās elektrību torņa izgaismošanai diennakts tumšajā laikā. Blakus esošās ēkas pirmajā stāvā tiks ierīkota zaļā klase, kur notiks dabas un vides nodarbības, kā arī būs redzami visu projektā iesaistīto partneru pētījumi. Taču galvenais, cilvēki varēs no torņa vērot skaistās ainavas.”

Kaut uz sarunu nebija ieradies daudz klausītāju (vairāki desmiti gan sekoja tiešraidei feisbukā), jautājumu netrūka. Tika jautāts par Cīrulīšu teritorijā esošo ēku likteni – bijušo viesnīcu, arodskolas dienesta viesnīcas ēku, peldbaseinu, klubu. A. Egliņš – Eglītis sniedza viņa rīcībā esošo informāciju, jo ne visi objekti pieder paš­valdībai. Stāstot par bijušo viesnīcas ēku, viņš norādīja, ka tur plānots attīstīt pansionātu, jo pēc šiem pakalpojumiem pieprasījums tikai aug. Savukārt dienesta viesnīcas ēkai, ko tautas valodā turpina saukt par kopmītnēm, tiek meklēts uzņēmējs, kurš vēlētos attīstīt SPA viesnīcu, jo ir skaidrs, ka līdz ar Kosmosa centra attīstību būs paaugstināts pieprasījums pēc naktsmītnēm.

Peldbaseina kādreizējās ēkas īpašnieki atzinuši, ka neredz iespēju atjaunot šo funkciju, viņiem neesot konkrēta nākotnes redzējuma par šo vietu. Līdzīgi arī ar kluba celtnes likteni. Turpinās darbs pie tā, lai varētu apvienoties “Ozolkalns” un “Žagarkalns”, kas ļautu izveidot Baltijā lielāko slēpošanas kompleksu.

“Tiek strādāts pie dabas taku uzlabošanas, paplašināšanas. Ir vēlme izveidot savienojumu ar Zva­nu klintīm, bet tur vajag Gaujas nacionālā parka atļauju. Kopumā šajā teritorijā taku netrūkst, trūkst informatīvo norāžu, un iespēju robežās tiek strādāts pie to uzstādīšanas,” teica I. Ādamsone.

Kāds no klātesošajiem, aktīva dzīves veida piekritējs, norādīja, ka Cīrulīšu apkaimē ir ļoti labs reljefs, lai savāktu pietiekami daudz vertikālos metrus pat vienkāršās pastaigās. Bet vēl daudz darba, lai takas sakoptu, lai izveidotu iespējami garākus pastaigu maršrutus.

“Šobrīd tiek pētītas iespējas, kur varētu veidot jaunas tūrisma un velo takas, un šis jautājums noteikti tiks aktualizēts,” norādīja I. Ādamsone.

“Druva” jau rakstīja, ka īslaicīgais birojs “Misija: Gauja”, kas darbojas Rīgas ielā, izveidots, lai iesaistītu iedzīvotājus Gaujas un tās apkaimes attīstībā. Birojs “Mi­sija: Gauja” ir viena no aktivitātēm Cēsu novada pašvaldības īstenotajā projektā “Augmented Urbans”, kurā akcents likts uz zaļo teritoriju plānošanu, kā arī jaunu tehnoloģiju izmantošanu, lai uzrunātu iespējami plašāku cilvēku loku. Iecere jau radusi cēsnieku atsaucību, pirmajā darbības nedēļā tajā iegriezušies gandrīz simts apmeklētāji, gan interesējoties par pašvaldības iecerēm, gan paužot viedokli, kā saredz Gaujas pie Cēsīm apkaimes attīstību.

Pašvaldības galvenā teritorijas plānotāja Evija Taurene uzsver, ka Gauja ir nozīmīga pilsētas daļa, kas nedaudz atstāta novārtā. Ne visi viesi, kuri atbrauc uz Cēsīm, nonāk pie Gaujas. “Tāpēc svarīgi domāt par Gaujas aktivizēšanu, parādot Gauju kā galamērķi. Pro­tams, vasarā upe ir ļoti iecienīta laivotāju, plostotāju vidū, bet tā ir skaista visu gadu,” saka E.Tau­rene.

Birojs darbosies vēl visu nedēļu, šovakar tajā notiks atmiņu vakars “Cīrulīšu kūrorts un Gau­jaslīči”.