Cēsīs veic sarežģītas operācijas

Ginekologs Eduards Ošiņš sadarbībā ar Vidzemes mazinvazīvās ķirurģijas dienas centru, kas darbojas Cēsu klīnikā, ginekoloģēm Jolantu Krauzi un Aigu Rotbergu divu dienu laikā veica četras augsta līmeņa un grūtības pakāpes ginekoloģiskas operācijas, kas daudzām Latvijas sievietēm sniedz aktuālu veselības problēmu mūsdienīgus risinājumus.

Dziļās endometriozes laparoskopiskās operācijas, kurās Cēsu ginekoloģes darbojās E.Ošiņa vadībā, ir vienas no sarežģītākajām ginekoloģijas endoskopiskajā ķirurģijā. E.Ošiņš Latvijā ir šo operāciju pionieris, patlaban viņš strādā Francijā. Organizējot mācību operācijas Cēsīs, tika atlasīti trīs sarežģīti gadījumi, jo dziļās endometriozes ķirurģisko ārstēšanu veic tikai vienu reizi un tai jābūt ļoti labai. “Mums pašiem nav tik lielas pieredzes dziļās endometriozes ārstēšanā, jo Latvijā šīs operācijas veic samērā maz,” saka. J. Krau­ze.

Lielākoties Latvijā ārsti cīnās ar endometriozes simptomiem – ārstē sāpes, izmanto hormonu terapiju, bet specifiskas terapijas, kas ārstē endometriozi, nav. “Pacientei, kurai patlaban tiek veikta operācija, ir konstatēta dziļā endometrioze smagā pakāpē, perēkļi ieauguši zarnu sieniņā. Operācijas laikā viņai tiks izņemti endometriozes perēkļi, bet slimību pilnībā izārstēt nevaram. Ja runājam par endometriozām cistām, tādas operācijas mediķiem jau kļuvušas par ierastu praksi, bet šādu dziļo endometriozes operāciju Latvijā ir ļoti maz, tāpēc gadās, ka pacientei pēc palīdzības jāvēršas ārvalstīs. Tomēr, pateicoties šādai pieredzes apmaiņai, ceram, ka mūsu prasmes pilnveidosies un mēs paši drīz spēsim palīdzēt savām pacientēm,” saka ginekoloģe.

Endometrioze ir pastāvējusi cauri gadu desmitiem, tās attīstības gaita vēl līdz galam nav izpētīta, ir tikai dažas hipotēzes, kā tā rodas. Statistika liecina, ka katra desmitā sieviete pasaulē reproduktīvā vecumā cieš no šīs saslimšanas. Runājot par sieviešu veselību, tā ir viena no mūsdienu aktuālākajām problēmām arī Latvijā. Ginekoloģe J. Krauze skaidro, ka smaga endometrioze rada neauglību un nopietni ietekmē sievietes dzīves kvalitāti – spēcīga menstruālā asiņošana un sāpes izsūc spēkus, nereti veicinot arī depresiju. Pateicoties tehnoloģijām, mediķiem radusies iespēja to atklāt un apārstēt.

Ķirurģiskā ārstēšana dziļās endometriozes gadījumā ir ļoti sarežģīta, jo slimība bojā blakus orgānus, bet endometriozes perēkli ir jāizoperē pilnībā.

“Vienkāršā populārā valodā sakot, tā ir dzemdes gļotādas ieaugšana ārpusdzemdes dobumā. Tā var ieaugt zarnās, urīnpūslī, vēderplēvē. Galvenās sūdzības, ar kādām sievietes vēršas pie ārsta, ir sāpes un auglības problēmas. Joprojām ir daudz neatklātu gadījumu, jo endometrioze var noritēt arī bez sāpēm. Bieži sievietes domā, ka pēc bērniņa piedzimšanas sāpes pāries. Atsevišķos gadījumos tā tik tiešām notiek, bet risks pastāv tajā, ka grūtniecība var arī neiestāties,” saka J. Krauze, piebilstot, ka daļa sieviešu spēj ar endometriozi sadzīvot, tajā gadījumā ķirurģiska iejaukšanās nav nepieciešama. Jāoperē tikai tad, ja simptomi ir nopietni.

Mediķi stāsta, ka pēc šādas operācijas sievietes pašsajūta manāmi uzlabojas, sāpes mazinās un atveseļošanās process ir īss – sieviete var doties mājās jau nākamajā dienā.

E.Ošiņa vadībā ginekoloģes J.Krauze un A.Rotberga veica arī dzemdes kakla noslīdējuma operāciju, arī šajā operācijā praktizēja jaunu metodi -ar tīkliņa implantu tika stiprināta iegurņa pamatne. Dzemdes noslīdējums skar daudzas sievietes pirms un menopauzes vecumā. Ārsti joprojām nav atraduši vienotu labāko metodi, kā to ārstēt – pieejas ir atšķirīgas. Dzemdes noslīdējuma laparoskopiska korekcija ar tīkliņa implantu ir viena no jaunākajām un modernākajām metodēm, kuru ginekoloģes apguvušas Vācijā.

Cēsu klīnikā ir nepieciešamais tehniskais nodrošinājums attiecīgo operāciju veikšanai, kā arī ārsti, kas sertificēti šajā jomā, tāpēc sadarbībā ar vadošiem speciālistiem tika izmeklēti vissarežģītākie gadījumi mācību operācijām, lai sniegtu palīdzību pacientēm un nākotnē ārsti varētu ne vien paši strādāt visaugstākajā līmenī, bet, iespējams, līdzīgā veidā dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem.