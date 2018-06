Cēsīs turpina sērot par traģēdiju Lenču ielā

Foto: Valsts Policija

Pagājušajā nedēļā Cēsīs, Lenču ielā, notikusī traģēdija satricinājusi daudzu cēsnieku prātus un sirdis, ziņai par dramatisko avāriju izskanot arī nacionālā līmenī.

Valsts policija (VP) pagaidām apstiprinājusi avārijas laiku, vietu un faktu, kā arī to, ka nevienam no negadījumā iesaistītajiem jauniešiem nav bijušas transport­līdzekļa vadīšanas tiesības. Kri­mināl­process ir ierosināts, izmeklēšana rit, bet vietējie ļaudis turpina šķetināt notikušo mājās un darba vietās, satiekoties uz ielas, virtuālajā vidē internetā.

“Druva” pirmdien pie traģēdiju pieredzējušā koka ieraudzīja daudz ziedu, vēl nesen aizdegtas sveces, kā arī vareno liepu, ap kuras stumbru apsietas sēru lentes. Kāds, simboliski atvadoties, piespraudis saulesbrilles. Tobrīd notikuma vietā nebija neviena jaunieša, taču Lenču ielas 42. nama vecākā vārdā Dzintra apstiprināja, ka šajās dienās nākuši daudz jauniešu un citu paaudžu pilsētnieku. “Dienu un nakti te bija un vēl vakar vēlu vakarā,” kundze dalījās vērojumos. Jaunieši ilgstoši uzturējušies traģēdijas vietā, pārrunājot visu par un ap notikušo. Savukārt vecākā paaudze klātienē mēģinājusi aptvert traģisko faktu, neizvairoties no domas – ja nu tie būtu bijuši pašu bērni vai mazbērni?

Dzīvokļu nama vecākā apliecināja, ka mājas iemītnieki izturas ar izpratni un neviens nav izteicis iebildumus pret jauniešu pulcēšanos pie ziediem un svecēm arī vēlu naktī. Dzintra parādīja, cik milzīgu maisu ar jau izdegušām svecēm viņa pirmdienas rītā novākusi, vēl vienai šī rajona iedzīvotājai apliecinot – nedēļas nogalē zeme ar svecēm bijusi noklāta līdz pat ietvei.

Zināms, ka viens no diviem bojā gājušajiem jauniešiem ar vecvecākiem dzīvojis kaimiņu mājā. Puiša ģimene pirms vairākiem gadiem pārcēlusies uz Liel­britāniju, lai nodrošinātu iztikšanu. Taču pusaudzis nav varējis iedzīvoties svešajā vidē, līdz ar to ar vecvecāku atbalstu rasts risinājums tomēr turpināt aroda mācības un dzīvot Cēsīs. Pēc Dzintras teiktā izpalīdzīgs un atsaucīgs jaunietis, neatsakot palīdzību kaimiņienei ziemā, kad sniegs jāiztīra. Viņa pastāstīja, ka puiša vecāki tikai pirmdienas rītā varējuši atlidot, lai dotos uz traģēdijas vietu. “Ātrāk nevienu biļeti uz Rīgu nebijis iespējams nopirkt, jo priekšā Jāņi un Dziesmu­svētki,” skaidroja bojāgājušā puiša kaimiņiene.

Savukārt par otro aizsaulē aizgājušo jaunieti zināms, ka viņš dzī­vojis Pērļu ielā un no turienes devies strādāt Lielbritānijā, lai finansiāli atbalstītu šeit palikušo ģimeni. Puisis izmantojis atvaļinājuma dienas un Latvijā līdz traģiskajam iznākumam paspējis būt vien astoņas stundas. Kamēr policija nesniedz oficiālu informāciju par izdzīvojušo, bet ievainoto jaunieti, kas arī bijis naktī avarējušajā mašīnā, zināms vien tas, ka cēsnieks. Pilsētnieki noskaidrojuši, ka atvadīšanās no bojā gājušajiem jauniešiem notiks trešdien un ceturtdien.

Sociālajā tīmeklī Facebook vairāk nekā tūkstotis lietotāju dalījušies ar valsts policijas publikāciju par avāriju un ziņai pievienoti gandrīz 300 privātpersonu komentāri. Trauksmainais notikums un mūsdienu brīvā informācijas plūsma raisījusi intensīvu un pretrunīgu viedokļu apmaiņu, diskusijām pievienojoties arī cietušajiem un pat ar Cēsīm nesaistītiem sabiedrības pārstāvjiem. Tīmekļa vidē daudzi cilvēki ir nesaudzīgi savos izteikumos, vien­laikus jo daudzi “apsauc” ciniskos viedokļus un lūdz to autorus būt iejūtīgākiem.

Arī VP Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže sarunā ar “Druvu” atzina, ka, ik reizi notiekot kam lokāli dramatiskākam, cilvēki mas­veidā izmanto iespēju izteikties un teju stāties izmeklētāju vietā. Iedzīvotāji tiek aicināti neizplatīt spriedumus, pirms oficiālā izmeklēšana nav noslēgusies un visi fakti nav noskaidroti.