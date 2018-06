Cēsīs satiekas draugu pāri

Izstādes tapšanā. Kuratore Lelde Kalmīte un izstādes iekārtotājs Kārlis Kalmīte, būdami profesionāļi izstāžu veidošanas darbā, Cēsu izstāžu telpās šovasar atkal ienāca ar pasaules līmeņa jauninājumiem. Izstādes iekārtošanai seko māksliniece Guna Munheima. Foto: Indars Krieviņš Kuratore Lelde Kalmīte un izstādes iekārtotājs Kārlis Kalmīte, būdami profesionāļi izstāžu veidošanas darbā, Cēsu izstāžu telpās šovasar atkal ienāca ar pasaules līmeņa jauninājumiem. Izstādes iekārtošanai seko māksliniece Guna Munheima.

Latvijā un citviet pasaulē daudzi latviešu mākslinieki šogad sadalījušies pāros. Kādi ir šie pāri, var aplūkot Cēsu izstādē “Māksla nešķir, māksla vieno!” . Šos draugu pārus, kas ikdienā strādā viens no otra tālu, arī pāri trejdeviņām jūrām un kalniem, vienuviet Cēsīs saveduši mākslas darbi.

Nodibinājums ” Pasaules latviešu mākslas centrs” šovasar divās izstāžu zālēs Skolas ielas 6 pagalma namā vērienīgi sarīkojis Latvijas valsts simto gadadienu. Uz to caur saviem mākslas darbiem ieradušies 35 diasporas māk­slinieki, tajā skaitā no Ka­nādas, ASV, Austrālijas un Ei­ropas valstīm. Darbi sūtīti kā dāvinājums Pasaules latviešu mākslas centra kolekcijai Cēsīs. Uz izstādi sūtīti deviņu Kanādā dzīvojošu latviešu mākslinieku darbi, divi “Čikāgas skolas” autoru darbi, Ameriku pārstāv pavisam trīspadsmit mākslinieki. Tālāko ceļu – no Austrālijas – ceļojuši Imanta Tillera, Jāņa Nedēļas un Haralda Norīša darbi, kas tagad skatāmi pāros ar Oļega Tillberga, Lauras Prikules un Džemmas Skulmes mākslu.

Izstāde “Māksla nešķir, māksla vieno!” divās lielās zālēs Cēsīs būs skatāma līdz pat aktīvās izstāžu sezonas beigām. Ārzemēs dzīvojošie latviešu mākslinieki par partneriem Cēsīs aicinājuši kļūt rīdziniekus – Frančesku Kirki, Ievu Iltneri, Alekseju Naumovu, Helēnu Heinrihsoni. No cēsniekiem ielūgts mākslinieks Matiass Jansons.

Ideja, ka māksliniekiem radošajā dzīvē jāveido pāri, pieder latvietei Leldei Kalmītei Čikāgā. Arī viņai ikdiena rit tālu no Latvijas, bet L. Kalmīte nemitīgi tur rūpi par Pasaules latviešu mākslas centru Cēsīs. Viņas ideju izveidot izstādi māksliniekiem – draugiem atbalstījis domubiedrs Mārtiņš Heimrāts Rīgā. Abi izstādi veidojuši kopā, kļūstot par tās kuratoriem, lai gan kā domubiedri ikdienā ir katrs savā pasaules malā. L. Kalmītes iecere īstenojusies ar uzviju. No Amerikas atbraucis, talkā nāca arī Leldes dēls Kārlis, izstāžu iekārtotājs Amerikā ar lielu pieredzi.

“Tagad esam savienoti!” teic izstādes kurators M. Heimrāts, un L. Kalmīte piekrīt. “Pateicoties Cēsu izstādei, starp māksliniekiem radušās jaunas draudzības saites.” Tas noticis piektajā gadā, kopš Cēsu pilsētā darbojas Pasaules latviešu mākslas centrs ar divām elegantām izstāžu zālēm. Lai tādas būtu, ārzemēs dzīvojošo latviešu mākslinieku vairākas dzimtas senās ēkas remontam pirms tam kopā saziedoja aptuveni 150 tūkstošus eiro.