Cēsis pirmajā vietā airBaltic balsojumā par mīlētākajām Latvijas pilsētām

Foto: Publicitātes

Godinot valsts simtgadi, Latvijas lidsabiedrība airBaltic vēlas vēl vairāk nest Latvijas vārdu pasaulē, dodot 14 jaunajām Airbus A220-300 lidmašīnām Latvijas mīlētāko pilsētu nosaukumus. airBaltic aicina ikvienu nobalsot par savu iemīļotāko pilsētu. Nedēļu pēc balsojuma uzsākšanas pirmo vietu ar 5 368 balsīm ieņem Cēsis.

Līdz šim kopumā saņemtas 53 000 balsis. Pašlaik populārāko pilsētu sarakstā ierindojas arī Valmiera, Alūksne, Kuldīga un Smiltene. Balsošana norisināsies līdz 21. septembra 10:00, kas nozīmē, ka pilsētu izkārtojums vēl var būtiski mainīties. Balsot iespējams šeit: https://lv100.airbaltic.com/lv.

Ikviens interesents ir aicināts balsot par kādu no 76 Latvijas pilsētām, kas atrodas tuvākos un tālākos valsts nostūros, lai noskaidrotu 14 populārākās un iemīļotākās pilsētas, kas tiks iekļautas Airbus A220-300 vizuālajā noformējumā. Iekāpjot un izkāpjot no lidmašīnām, jaunais dizains vairos ārvalstu tūristu uzmanību par mūsu valsti un jo sevišķi par šīm īpašajām pilsētām.

Airbus A220-300 nodrošina izcilu lidojumu ar tādām priekšrocībām pasažieriem kā platāki sēdekļi, lielāki logi, vairāk vietas rokas bagāžai, pilnveidotas labierīcības un citiem uzlabojumiem. Jaunā lidmašīna ir arī ievērojami klusāka – tās trokšņu līmenis ir līdz pat četrām reizēm mazāks. Turklāt šobrīd tā ir pasaulē videi draudzīgākā komerciālā lidmašīna, jo Airbus A220-300 ir pirmais lidaparāts, kura dzīves cikla ietekmes uz vidi deklarācija ir pilnīgi caurskatāma, palīdzot samazināt CO2 un NOX emisijas attiecīgi par 20% un 50%.

airBaltic nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, piedāvājot ērtus savienojumus no Rīgas uz plašo galamērķu klāstu lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. 2019. gada vasarā airBaltic savam maršrutu tīklam pievienos trīs jaunus galamērķus no Tallinas uz Malagu, Briseli un Kopenhāgenu, kā arī uzsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Štutgarti.

Par airBaltic īsumā:

airBaltic (AIR BALTIC CORPORATION) ir punktuālākā lidsabiedrība pasaulē, kas savieno Baltijas reģionu ar 70 galamērķiem Eiropā, Tuvajos Austrumos un NVS. airBaltic ir akciju sabiedrība, kas dibināta 1995. gadā. Galvenais akcionārs ir Latvijas valsts ar 80.05% akciju, bet Larsam Tūsenam ar viņam pilnībā piederošu SIA Aircraft Leasing 1 pieder aptuveni 20%. airBaltic flotē ir 34 lidmašīnas: vienpadsmit Airbus A220-300, 11 Boeing 737 un 12 Bombardier Q400 NextGen. airBaltic ir saņēmusi vairākus starptautiskus apbalvojumus par izcilību, inovatīviem pakalpojumiem un saviem sasniegumiem, pateicoties veiksmīgai uzņēmējdarbības restrukturizēšanai. 2017. gadā lidsabiedrība saņēma CAPA apbalvojumu kā gada reģionālā lidsabiedrība, bet 2018. gadā airBaltic tika apbalvota ar ATW Tirgus līdera balvu. Papildus tam 2014., 2015., 2016. un 2017. gadā airBaltic sasniedza labākos punktualitātes rādītājus pasaulē.