Cēsīs notiks pasākums jaunajiem uzņēmējiem Vidzemes reģionā “Starta diena”

26.aprīlī no plkst.10 līdz 13.30 viesnīcā “Tigra” notiks “Altum” un Ekonomikas ministrijas rīkotais bezmaksas pasākums jaunajiem uzņēmējiem Vidzemes reģionā “Starta diena”, informēja “Altum” pārstāve Sandra Eglīte.

Uz pasākumu aicināts ikviens interesents, kuram ir biznesa ideja un vēlme to īstenot, kā arī ikviens uzņēmums vecumā līdz pieciem gadiem, kas meklē izaugsmes iespējas. Pasākuma apmeklētāji varēs iedvesmoties no nozares vadošajiem ekspertiem, uzzināt par valsts atbalstu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai paplašināšanai, kā arī nodibināt noderīgus kontaktus.

Pasākumā varēs uzzināt, kā pārdomāti plānot un finansēt savu ideju, kādas atbalsta iespējas uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai sniedz Vidzemes pašvaldības. Ar Vidzemes pašvaldību atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai un attīstībai iepazīstinās Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve Ina Miķelsone. Digitālā mārketinga aģentūras “Infinitum” dibinātājs Egils Boitmanis stāstīs, kā izmantot digitālos rīkus pārdošanas veicināšanai, savukārt Trikātas Piens līdzīpašnieks Rolands Putniņš dalīsies ar sava uzņēmuma “pārdzimšanas” stāstu.

Seminārā ar uzņēmējdarbības pieredzes stāstiem un padomiem, kas gūti personīgajā pieredzē, dalīsies vairāki pieredzējuši un Latvijā plaši pazīstami Vidzemes reģiona uzņēmēji. Piemēram, Inga Ērgle stāstīs, kā savu hobiju par uzturzinātni pārvērta par darbu, radot musli uzkodu uzņēmumu “InGo”. Savukārt zemnieku saimniecības “Priedītes” saimnieces Zanes Magones stāsts būs ar moto “Dzīvot nevis eksistēt”.

“Ikvienu aktīvu cilvēku, esošo un potenciālo uzņēmēju, aicinu izmantot šo iespēju tikties ar sev līdzīgi domājošiem un pārliecināties, ka savs bizness un atbalsta iespējas tās veicināšanai no valsts puses nav abstrakts jēdziens. Par to ir pārliecinājušies kopumā ap 300 “Starta dienu” apmeklētāju Jēkabpilī, Daugavpilī un Kuldīgā, kas jau guvuši atziņas un nodibinājuši vēl kontaktus, lai būtu soli tuvāk savam biznesam. Uz to aicinu arī vidzemniekus – esiet aktīvi, nāciet uz “Starta dienu” Cēsīs, un, iespējams, kāds no jaunajiem uzņēmējiem drīzumā citos līdzīgos pasākumos dalīsies savā veiksmes stāstā!” aicina Olita Untāla, “Altum” Vidzemes reģiona vadītāja.

Pasākuma apmeklētājus individuāli konsultēs vadošie eksperti no vairāk nekā 10 organizācijām: “Altum”, Valsts ieņēmumu dienesta, Uzņēmumu reģistra, Nodarbinātības valsts aģentūras, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, komercbankām, Vidzemes plānošanas reģiona u.c. Tiem, kuri nepagūs apmeklēt bezmaksas semināru Cēsīs, būs vēl pēdējā iespēja – 31.maijā Rīgā.