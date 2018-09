Cēsīs no pagalma nozagts motorollers; vada auto bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 58 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti četri nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, desmit nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 16 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti pieci ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies četri vadītāji. Noformēti 97 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 44 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Laika posmā no 11.09.-12.09. notikušas vairākas zādzības. Cēsīs, no kāda pagalma nozagts motorollers. Vecpiebalgas novadā, Taurenes pagastā, kādai dzīvojamai mājai atlauztas durvis, un nozagtas elektroniskās ierīces. Limbažu novadā, Skultes pagastā no dzīvojamās teritorijas nozagts velosipēds un elektriskais zāģis. Apstākļi un materiālie zaudējumi tiek noskaidroti. Visos iepriekšminētajos gadījumos uzsākts kriminālprocess.

12.septembrī, pulksten 09:12, Valmierā kāds vīrietis vadīja automašīnu “VW Golf” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē. Vadītājam tika konstatēts 1,40 promiļu reibums. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

12.septembrī, pulksten 13:10, Strenču novadā, Plāņu pagastā, autoceļa Smiltene-Strenči 16.kilometrā tika saņemts ziņojums par, uz braucamās ceļa daļas nokritušiem, augstsprieguma elektrības vadiem, kuri dzirksteļo un apdraud satiksmes drošību. Izbraucot policijas norīkojumam, vietējās nozīmes ceļš tika īslaicīgi slēgts un labošanas darbu laikā tika uzsākta satiksmes regulēšana. Pulksten 14:35 satiksme tika atjaunota un bojājums novērts.

12.septembrī, pulksten 19:53, Vecpiebalgas novadā, Dzērbenes pagastā, autoceļa Dzērbene-Drusti 1.kilometrā, velosipēda vadītājs pārvietojās pa ceļa braucamo daļu smagā alkohola reibumā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpā – 3,2 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.