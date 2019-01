Cēsīs likumsargi aptur kādu “BMW” vadītāju, kurš ir 1,98 promiļu reibumā

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 25.janvāra līdz 28.janvārim, saņemta informācija par 153 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 23 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 40 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 23 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajās dienās Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēts 31 ceļu satiksmes negadījums, kur divos no gadījumiem ir divi cietušie. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdušies seši transportlīdzekļu vadītāji. Noformēti 203 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 55 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

25.janvārī Kocēnu novada Dikļu pagastā, autoceļa Dikļi – Ozolmuiža 49.kilometrā, automašīnas “Citroen” vadītāja iekļuva sadursmē ar pretim braucošo “Opel”. Sadursme radās “Citroen” vadītajai uzsākot bremzēšanu, kā rezultātā transportlīdzeklis tika sanests pretējā braukšanas joslā, kur notika sadursme ar pretim braucošo automašīnu. Negadījuma vietā ieradās mediķi, taču abas vadītājas no tālākas hospitalizācijas atteicās.

26.janvārī Madonā notika ceļu satiksmes negadījums, kur “Toyota Corolla” vadītājs ietriecās kokā. Situācija radās transportlīdzeklim saslīdot uz slidenā ceļa seguma, kā rezultātā automašīna nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnā blakus esošais pasažieris, kurš nogādāts medicīnas iestādē. Policija turpina skaidrot notikušo.

26.janvārī pulksten 23:10 Naukšēnu novadā, autoceļa Naukšēni – Omuļi 1.kilometrā, automašīnas “BMW” vadītājs sēdās pie stūres, būdams alkohola reibumā. Policija konstatēja, ka vīrietis braucis bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī minimālā alkohola koncentrācija izelpā bija 1,89 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

27.janvārī pulksten 7:29 Cēsīs likumsargi par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā apturēja kādu “BMW” vadītāju. Vīrietim tika konstatēts 1,98 promiļu reibums, kā arī papildus veicot automašīnas apskati, tika atrasta nereģistrēta gāzes pistole un teleskopiskais steks. Konstatēts, ka gāzes pistole piederēja transportlīdzekļa vadītājam, kurš to nebija reģistrējis likuma noteiktajā kārtībā. Ierocis tika konfiscēts. Ziņots, ka automašīnā atradās vēl trīs pasažieri.

Par ieroču aprites noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 35 līdz 350 EUR, konfiscējot ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas. Savukārt par ieroča pārvadāšanu alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, uzliek naudas sodu no 140 līdz 350 EUR vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.

27.janvārī pulksten 7:29 Cēsīs, Raiņa un Noliktavas ielu krustojumā, “BMW” vadītājs pārvietojās smagā alkohola reibumā. Vīrietim tika konstatēts 2,22 promiļu reibums. Savukārt 27.janvārī pulksten 12:16 Kocēnu novada Dikļu pagastā, automašīnas “Audi” vadītājs uzbrauca virsū informācijas stendam, bojājot to, un aizbraucot no notikuma vietas neziņojot par to likuma noteiktajā kārtībā. Notikumā nav cietušu personu. Pēc tam minētais transportlīdzekļa vadītājs tika atrasts lietojam alkoholu (0,81 promile) pēc ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas. Abiem vadītājiem noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

28,janvārī pulksten 2:46 Rūjienā kāda persona ar akmeni izsitusi tirdzniecības veikala durvju stiklu. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus un materiālos zaudējumus.