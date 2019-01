Cēsīs garnadzis septiņas reizes apzadzis vienu un to pašu veikalu

Aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 82 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti septiņi nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 14 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 23 nodarījumi pret īpašumu.

Aizvadītajā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēti 18 ceļu satiksmes negadījumi. Cietušo nav. Pie transportlīdzekļu stūres, alkoholisko dzērienu iespaidā, sēdies viens automašīnas un viens velosipēda vadītājs. Noformēti 47 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 11 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

14.janvārī laika posmā no 00:00 līdz 06:00 Cēsīs no kāda dzīvokļa nozagta nauda. Zaudējumu apmērs – 140 EUR. Par notikušo uzsākts kriminālprocess.

14.janvārī pulksten 10:00 Ērgļos konstatēts, ka kādā dzīvoklī, atlaužot un bojājot tā durvis, noticis zādzības mēģinājums. Materiālie zaudējumi vērtējami 200EUR apmērā. Uzsākts kriminālprocess.

14.janvārī pulksten 17:10 Gulbenē pie tirdzniecības veikala kāds vīrietis uzsāka konfliktu ar veikala apmeklētājiem. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vīrietis huligānisku tieksmju vadīts traucēja sabiedrisko mieru, uzbāžoties cilvēkiem. Persona tika aizturēta un uzsākts kriminālprocess par huligānismu.

14.janvārī saņemti iesniegumi par zādzībām no tirdzniecības veikala Cēsīs, ko paveicis kāds vīrietis. Laika posmā no 13.decembra līdz 14.janvārim garnadzis septiņas reizes apzadzis vienu un to pašu tirdzniecības vietu. Piecas zādzības paveiktas vienas dienas ietvaros. Visos gadījumos no veikala zagti alkoholiski dzērieni, kuru kopsumma ir lielāka par 200 EUR. Par notikušo uzsākts kriminālprocess