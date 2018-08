“Cēsis ECO trail”

Nedēļas nogalē, 4.augustā, Cēsīs atkal valdīs sportiskās aktivitātes, risināsies tradicionālais skrējiens “ECO trail”. Jau sākusies distanču marķēšana un citi sagatavošanās darbi. Skrējiena galvenais rīkotājs Vilmārs Zeme norāda, ka piektā reize tomēr ir zināma jubileja, tāpēc piedomāts īpaši: “Šajos gados nostabilizējušās vērtības, kādam jābūt šim skrējienam, proti, ar pietiekami garu, nemainīgu distanci, lai dalībnieki var izbaudīt ainavu: Gaujas krasti, Amatas krasti, meži, klintis, Ozolkalns, Žagarkalns, citas ainaviskas vietas.”

Pērn garākā distance bija 114 km gara, šogad rīkotāji atgriezušies pie pārbaudītām vērtībām – nedaudz īsākas distances, 76 + kilometriem. Kuriem šis pārbaudījums par smagu, startēs 42 km, 16 km vai 2,5 km. Divās īsākajās bez maksas iespēja startēt tiem, kuri skrējuši divos Cēsu skrējienos – “Cēsu pavasaris” un “Jānis, Jānītis”. Būs arī 600m distance vismazākajiem skrējējiem.

Rīkotāji tieši šim jubilejas pasākumam garās distances ātrākajiem sarūpējuši oriģinālu galveno balvu – īpaši izgatavotu Cēsu vējlukturi, kas darināts uzņēmumā “Aivars-K”.

“Varbūt šī balva ieies kā stabila šī skrējiena vērtība un būs arī nākamajos gados. Katram finišējušajam tiks piemiņas medaļas, uz kurām šogad Cēsu viduslaiku pils siluets. Jau pieteikušies skrējēji no 11 vals­tīm, tostarp, Lietuvas, Krievijas, Maltas, Kanādas, Somijas. Taču mani visvairāk priecē, ka skrējienā iesaistās arvien vairāk cēsnieku. Mani vecāki dzīvo Cēsu pusē, tāpēc prieks te rīkot pasākumu. Šajos gados esam ieguvuši atpazīstamību, tas jau ļauj vieglāk darboties, nav vairs jāstāsta, kas mēs esam,” norāda V. Zeme.

“Sportisti to novērtēs,” saka V. Zeme. “Novērtēs arī to, ja piesiesiet suņus, lai neuzbrūk skrējējiem. Katru gadu atgādinām, ka distances marķējumu nevajadzētu raut nost, bet katru gadu kāds to pamanās izdarīt. Trasi arī šogad marķēs Smiltenes orientieristi, kuri uzraudzīs, vai marķējums netiek noplēsts. Ja tomēr pamanāt, ka marķējums noplēsts, zvaniet rīkotājiem.”

Sacensību centrs atradīsies Rožu laukumā, garākajai distancei starts tiks dots piecos no rīta, un laika limits – 13 stundas. Pirms diviem gadiem, kad trases garums bija 81 km, ātrākais skrējējs, cēsnieks Andris Ronimoiss, to veica sešās stundās un 11 minūtēs.

Pārējo distanču skrējēji kopīgi startēs plkst.11, bet vismazākie savu distanci veiks pusstundu pirms tam.

Šogad ir vēl daži jauninājumi. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad nedēļu pirms sacensībām tika rīkota distances sakopšanas talka.

“Katru gadu izeju visu distanci, un vienmēr nākas secināt, ka tajā ir daudz piedrazotu vietu. Sestdien izgājām “kritiskākos” punktus, savācot atkritumus, lai tie dalībniekiem nebojā ainavu. Jāteic, ka zaļā domāšana arvien vairāk ienāk skrējienā. Šogad garajās distancēs dzirdināšanas punktos dalībniekus nenodrošināsim ar vienreizlietojamajām glāzēm. Dalībniekiem pašiem jānodrošinās ar traukiem, no kā dzert, pieredzējušajiem jau tie vienmēr līdzi. Tā varbūt ir ļoti maza daļiņa, ko varam darīt, bet redzam, ka to novērtē arī citu skrējienu rīkotāji. Kad par šo jaunievedumu informējām portālā noskrien.lv, saņēmām atbalstošus komentārus no citu skrējienu organizatoriem, kuri gatavi pārņemt šo iniciatīvu,” stāsta V. Zeme.