Cēsīs atklās 112 zvanu centru, kas ir solis pretī modernizētai operatīvo dienestu resursu vadības sistēmai

Trešdien, 28.septembrī, plkst. 10.30 Ata Kronvalda ielā Cēsīs svinīgi tiks atklāts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) 112 Cēsu zvanu centrs. Šis zvanu centrs ir viens no ERAF “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” projekta realizācijas atbalsta posmiem.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā piedalīsies iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, VUGD priekšnieka pienākumu izpildītājs ģenerālis Intars Zitāns, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktore Ramona Innusa, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieka vietnieks Intars Ločmelis, Valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis Andris Vārna, Ministru prezidenta parlamentārā sekretāre Evika Siliņa, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, kā arī citu iekšlietu dienestu pārstāvji.

“Notiekot jebkāda veida negadījumam, svarīgas ir sekundes, tāpēc nepārtraukti uzlabojam sava sniegtā pakalpojuma kvalitāti, lai iegūtu papildus sekundes. Tehnoloģiski vienā brīdī sapratām, ka bez būtiskiem uzlabojumiem un uz 112 zvanu centra saņemto zvanu apstrādes sistēmas izmaiņām, sekundes iegūt vairs nav iespējams. Tāpēc izvērtējot citu valstu pieredzi, jau vairākus gadus atpakaļ tika pieņemt lēmums virzīties uz vienotas kontaktu centra platformas īstenošanu, kas paātrinātu un uzlabot sabiedrībai sniedzamo operatīvo dienestu pakalpojumu pieejamību, kā arī nodrošināt vienota zvanu kontaktu centra funkcionalitāti valstī. Šobrīd esam gatavi atklāt pirmo no trīs jaunajiem zvanu centriem, kas atradīsies Cēsīs. Paralēli notiek aktīvs darbs pie jaunās sistēmas testēšanas,” skaidro VUGD priekšnieka pienākumu izpildītājs Intars Zitāns.

Līdz šim katrā no operatīvajiem dienestiem saņemto zvanu pieņemšana un apstrāde atšķīrās. Ieviešot vienotā kontaktu centra platformu būtiski tiks mainīta zvanu saņemšanas un resursu vadības struktūra, bet tieši – Latvijā tiks ieviests divu līmeņu 112 ārkārtas palīdzības izsaukumu apstrādes modelis. Pirmais līmenis ir 112 kontaktu centrs, kurā ienāks visi iedzīvotāju ziņojumi – zvani, ecall, īsziņas. Savukārt, otrais līmenis ir resursu vadības centri, kas tiks izveidoti katrā no dienestiem – VUGD, Valsts policijā (VP) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), un atradīsies atsevišķi viens no otra.

Kā skaidro VUGD Operatīvās vadības pārvaldes Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas priekšnieks Hermanis Plisko: „Kontaktu centra dispečeri saņems iedzīvotāju ziņojumus un apstrādās saņemto informāciju, atsijājot tos, kur nav nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība. Tālāk ar jaunās vienotas operatīvo dienestu resursu vadības sistēmas palīdzību vienlaicīgi informācija par ziņojumiem, kuros nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, tiks nodota visiem notikumā iesaistāmajiem operatīvajiem dienestiem. Tātad viens būtisks laika resursa ietaupījums – dispečeri vairs nezvanīs, piemēram, NMPD dispečeriem, lai informētu par ugunsgrēku un resursu nepieciešamību notikuma vietā. Visi iesaistītie operatīvie dienesti vienlaicīgi saņems pamata informāciju par notikumu. Tas novērsīs arī vēl vienu problēmu – iedzīvotāju zvani vairs netiks pāradresēti citam operatīvajam dienestam, ja, piemēram, nepieciešama tikai VP palīdzība un tiks novērsts, ka zvana pāradresācijas laikā pārtrūkst savienojums un kavējas palīdzības saņemšana.” Pēc informācijas saņemšanas par notikumu, katra operatīvā dienesta resursu vadības centrs izsūtīs uz notikumu sava dienesta resursus un piesaistīs citus, ja tie būs nepieciešami u.c. Vienotā operatīvo dienestu resursu vadības sistēma nodrošinās arī ātru savstarpējo informācijas apmaiņu par notikumu un resursu vadību – tiešsaistes režīmā visi iesaistītie operatīvie dienesti varēs sekot līdzi notikumu attīstībai.

VUGD 112 Cēsu zvanu centra atklāšana ir tikai pirmais solis ceļā uz mūsdienīgu zvanu saņemšanas un apstrādes kārtību. Šobrīd notiek sistēmas testēšana, darbinieku apmācība un turpmākajos mēnešos tiks atklātas arī pārējās zvanu centru telpas, kurās šobrīd notiek remonta un pielāgošanas darbi. Cēsu zvanu centra pielāgošanas darbus telpās veica Valsts nekustamo īpašumu komanda.

Paredzams, ka Latvijā pilnīga pāreja uz jauno sistēmu notiks 2023.gadā. Šajā projektā piedalās VUGD, VP, Valsts Robežsardze, NMPD un Iekšlietu ministrijas informācijas centrs.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā aicināti piedalīties arī mediju pārstāvji!