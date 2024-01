Cēsīs atkal pieejams skapis ar bezmaksas pārtiku

Pārtikas skapis. Pie zupas virtuves “Karotes” Cēsīs, Valmieras ielā 2, novietots pārtikas skapis, lai cilvēki, kuriem trūkst ēdamā, var brīvi bez maksas paņemt nepieciešamo. Foto: Iveta Rozentāle Pie zupas virtuves “Karotes” Cēsīs, Valmieras ielā 2, novietots pārtikas skapis, lai cilvēki, kuriem trūkst ēdamā, var brīvi bez maksas paņemt nepieciešamo.

Cēsīs, Valmieras ielā, pie ieejas zupas virtuvē “Karotes”, novietots skapis, kur iespējams ievietot pārtiku, ko cilvēki, kuriem trūkst ēdamā, var brīvi paņemt bez maksas.

Pārtikas skapis tāpat kā zupas virtuve ir biedrības “Labāka rītdiena” iniciatīva. Biedrības valdes priekšsēdētāja Evija Jēkabsone “Druvai” pastāstīja, ka iecere bijusi jau senāk, bet līdz šim nebija īstenota.

Pirms kāda laika Cēsīs pārtikas skapi ierīkoja biedrība “Be the light”, bet tā piedāvājumu izmantoja arī negodprātīgi cilvēki, kuri uz to devās kā uz veikalu. Biedrība secināja, ka pārtika bieži vien nenonāk līdz tiem, kuriem tā patiesi nepieciešama, un šo darbību pārtrauca.

Valmieras ielā esošais pārtikas skapis ir pieejams visu diennakti, tomēr ne vienmēr tajā ir produkti. Lai tie būtu, par saviem līdzekļiem rūpējas biedrība, kas aicina līdzdarboties iedzīvotājus. Piemēram, iepērkoties veikalā, nopirkt lieku maizes klaipiņu vai citu pārtikas produktu un ievietot to skapī. Pirms svētkiem skapī bija pieejami arī saldumi un piparkūkas noskaņas radīšanai.

Evija Jēkabsone atzīst: “Skapja saturs iztukšojas zibenīgā ātrumā. Bet prieks, ka arī līdzcilvēki vēlas saturu papildināt. Paldies ikvienam, kurš piedalās bezmaksas pārtikas skapja piepildīšanā!”

Ēdienu var paņemt ikviens, kam to vajag, bez izvērtējuma, nosodījuma, pārmetumiem. Biedrība aicina cilvēkus, kuriem pietrūkst līdzekļu pārtikas iegādei, ja noder kāds produkts, kas atrodas šajā skapī, droši to ņemt, par to nemaksājot. Tāpat, ja pašiem kāds produkts ir lieks, taču kādam citam vēl ir derīgs lietošanai, var to ievietot skapī. Nedrīkst ievietot produktus ar beigušos derīguma termiņu, kā arī pārtikā nelietojamus un bojātus produktus.

Darbību turpina arī zupas virtuve. Tā tāpat kā līdz šim atvērta katru darba dienu no divpadsmitiem līdz četrpadsmitiem. Arī tur pēc siltas zupas līdzņemšanai var doties jebkurš, nav nepieciešamas nekādas izziņas. Dienā tiek izdalītas vidēji 160 porcijas.