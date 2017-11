Cēsīs atjaunos Cīrulīšu un Kovārņu ielu

Cēsīs Cīrulīšu un Kovārņu ielu pārbūves darbi izmaksās 991 759 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja informācija. Paredzēts, ka darbi notiks Cīrulīšu ielā no Pētera ielas līdz Kovārņu ielai un Kovārņu ielā no Cīrulīšu ielas līdz Līgatnes ielai. To laikā ielas tiks ieklāts asfaltbetons un izveidoti bruģēti gājēju un velosipēdistu celiņi.

No pieciem pretendentiem tiesības veikt šos darbus publiskā iepirkuma konkursā ieguva SIA “8CBR”.

Būvprojektu izstrādājis SIA “Ceļu Komforts”.