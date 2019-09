Čempionu tituli arī “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja” orientieristiem

Čempiones. Latvijas čempionātā orientēšanās stafetē spēcīgākajā sieviešu grupā jau ceturto gadu pēc kārtas zelta medaļas “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja” orientieristēm. Šogad uzvarētāju komandā startēja Vieda Lūsa (no kreisās), Sandra Grosberga, Kristīne Bertuka. Foto: no albuma Latvijas čempionātā orientēšanās stafetē spēcīgākajā sieviešu grupā jau ceturto gadu pēc kārtas zelta medaļas “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja” orientieristēm. Šogad uzvarētāju komandā startēja Vieda Lūsa (no kreisās), Sandra Grosberga, Kristīne Bertuka.

“Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja” orientieristi ar visa kaluma medaļām atgriezušies no Krāslavas puses, kur Tartaka mežos risinājās divi Latvijas čempionāti. Vispirms noskaidroja titula ieguvējus vidējā distancē, bet dienu vēlāk – stafetēs.

Latvijas čempionāts vidējā distancē pulcēja pēdējos gados lielāko dalībnieku skaitu – 667 orientieristus no Latvijas, Igau­nijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas.

Dāmām elites grupā pārliecinoši uzvarēja un čempiones titulu aizstāvēja kluba “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja” pārstāve Sandra Grosberga. Viņa otrās vietas ieguvēju, četrkārtējo Latvijas čempioni vidējā distancē Aiju Skrastiņu, kura dzimusi, mācījusies un orientēšanās karjeru sākusi Cēsīs, apsteidza par vairāk nekā septiņām minūtēm. A. Skras­tiņai šī ir ceturtā sudraba medaļa Latvijas čempionātā vidējā distancēs.

Jāatzīmē, ka elites grupā labāko sešniekā vēl divas “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja” orientieristes: Vieda Lūsa ierindojās ceturtajā vietā, Kristīne Bertuka – sestajā.

Vissīvākā cīņa par uzvaru bija vīru elites grupā, kur uz starta stājās 34 dalībnieki. Viņu vidū arī divi “Meridiāns/ CPSS/ Pār­gauja” orientieristi: devīto vietu ieņēma Ainārs Drozds, 15. – Ivars Celiņš.

Joprojām nepārspēta W35 grupā ir Zanda Abzalone, kurai šis bija vismaz piektais čempiones tituls pēc kārtas vidējā distancē.

Vēl vairāki kluba orientieristi tika pie godalgām. M55 grupā otrais Igors Bužs, uzvarētājam zaudējot tikai septiņas sekundes. Trešais šajā grupā Ēriks Ūdris. Sudraba godalgu izcīnīja Kārlis Neimanis M18 grupā un Sabīne Strazdiņa W14 grupā, bet pie bronzas godalgām tika Kristaps Bruners M20 grupā, Dace Rība – Baltiņa W40 grupā un Uldis Alksnis M65 grupā.

W16 grupā ceturtajā vietā Dina Palsa, finišā no medaļas atpaliekot vien trīs sekundes. Vēl labāko sešniekā: Kristīne Brunere (4.vieta W18 grupā), Agris Peipiņš (5.vieta M35 grupā), Lauma Jānelsiņa (5.vieta W12 grupā), Signe Jānelsiņa (6.vieta W21B grupā) un Juris Knēts (6.vieta M50 grupā).

Latvijas čempionāts orientēšanās stafetē pulcēja aptuveni 600 dalībniekus no gandrīz 20 Lat­vijas klubiem. Spēcīgākajā sieviešu grupā jau ceturto gadu pēc kārtas zelta medaļas “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja” komandai, kurā šoreiz startēja Vieda Lūsa, Kris­tīne Bertuka un Sandra Gros­berga. Izvirzījušās vadībā jau no pirmā posma, viņas pārsvaru prata arvien palielināt, finišā tuvākās sekotājas apsteidzot par vairāk nekā astoņām minūtēm.

Kluba otrā komanda, kurā startēja Ilze Buža, Zanda Abzalone un Dace Buža, ieņēma piekto vietu.

Vīriem elites grupā 19 komandu konkurencē cēsnieki – Kristaps Bruners, Kārlis Neimanis, Ainārs Drozds – ieņēma 10. vietu, bet tūlīt aiz viņiem kluba otrā komanda: Dairis Magone, Kaspars Radziņš, Ivars Celiņš.

Čempionu titulu izcīnīja arī M16 grupas puiši: Renārs Šķes­teris, Mārcis Jansons, Matīss Timermanis.

W12 grupā otrajā vietā, no uzvarētajām atpaliekot vien astoņas sekundes, Karlīna Baltiņa. Sanija Alksne, Lauma Jānelsiņa. Kluba otrā komanda – Anna Dzedone, Adriana Krastiņa, Laura Puķīte – ieņēma piekto vietu.

W18 grupā otrajā vietā Leo­nar­da Baltiņa, Dina Palsa, Kris­tīne Brunere. Pieredzējušo vīru grupā M170 trešie: Uldis Alksnis, Juris Kokins, Igors Bužs.

W14 grupā piektās Rūta Dāboliņa, Lote Lamberte, Sabīne Strazdiņa.

Šajā nedēļas nogalē nosacīts klusums, bet nākamajā orientieristi pulcēsies Pārgaujas novadā pie Muižnieku ezera, kur jau 52.reizi notiks tradicionālās sacensības “Cēsu rudens”. Pirmajā dienā dalībnieki sacentīsies garajā distancē, bet svētdien – stafetē.