Čempionāta medaļas sadalītas

Labākie. V10 grupā abās dienās viss goda pjedestāls CPSS puišiem, uzvarēja Gustavs Bērziņš, otrajā vietā Artūrs Zaķis, trešajā – Rūdolfs Šķēle. Foto: no CC Ski Latvija albuma V10 grupā abās dienās viss goda pjedestāls CPSS puišiem, uzvarēja Gustavs Bērziņš, otrajā vietā Artūrs Zaķis, trešajā – Rūdolfs Šķēle.

Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas – biatlona kompleksā aizvadītās nedēļas nogalē notika FIS sacensības un Latvijas čempionāts rollerslēpošanā, kopumā pulcējot vairāk nekā 200 dalībnieku.

Pirmajā dienā sportisti sacentās klasikā, otrajā – brīvajā stilā. Sieviešu konkurencē abas dienas uzvaru svinēja Latvijas labākā biatloniste Baiba Bendika, parādot, ka ir labā formā, gatavojoties nākamajai sezonai. Lai arī klasiskais solis nav biatlonistes ierastais, viņa tuvāko sekotāju spēja apsteigt par 24 sekundēm, bet ierastajā slidsolī uzvara nāca vēl pārliecinošāk – ar 49 sekunžu pārsvaru.

Sieviešu konkurencē FIS ieskaitē startēja arī Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēknes Estere Volfa un Elza Bleidele, kuras šajā grupā bija jaunākās dalībnieces, bet apliecināja, ka var cīnīties godam, klasiskajā stilā ieņemot attiecīgi ceturto un piekto vietu. Dienu vēlāk E. Bleidele ieņēma 5.vietu, E. Volfa – sesto.

Vīriešu konkurencē cēsnieks Ivo Caune klasikā ieņēma desmito vietu, spējot par trim sekundēm apsteigt Ilmāru Brici, kuram 11.vieta. Otrajā dienā I. Caune nestartēja, bet I. Bricis uzrādīja sesto ātrāko laiku, tā parādot, ka arī savos gados var cīnīties ar krietni jaunākiem konkurentiem.

Ja FIS ieskaitē kopīgā grupā rēķināja pieaugušos, juniorus un U18 grupu, Latvijas čempionātā godalgas pasniedza atsevišķi, tā klasikā V grupā bronzas medaļu izcīnīja I. Caune, bet aiz viņa I. Bricis.

Kā ierasts, sevi labi parādīja Cēsu Sporta skolas audzēkņi, tiekot uz goda pjedestāla daudzās vecuma grupās. Distancē, kas jāveic klasikā, S18 grupā uzvarēja E. Volfa, otrā – E. Bleidele, bet 6. – Ieva Vaļska.

V16 grupā 2.vietā Ričards Lošins, 4. Rūdis Bišers, 5. Ernests Jekimovs, bet S16 grupā labākā no CPSS Elizabete Slotiņa, kurai 5.vieta.

S14 grupā uzvarēja Stella Bleidele, par 0,1 sekundi apsteidzot savu komandas biedreni Amēliju Zaķi. Piektajā vietā Letīcija Skride. V14 grupā otrajā vietā Rūdolfs Raudziņš, par kuru ātrāks bija siguldietis Bruno Bilans.

S12 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla, kuru aizņēma Madonas BJSS audzēknes, Annija Krieviņa, divas sekundes atpaliekot no trešās vietas. V12 grupā pirmās divas vietas Siguldas Sporta skolas sportistiem, bet trešajā vietā Ernests Skride.

V10 grupā pirmās piecas vietas mājniekiem, uzvarēja Gustavs Bērziņš, otrajā vietā Artūrs Zaķis, trešajā – Rūdolfs Šķēle, aiz viņiem Kristers Baškers un Otto Gaiss.

S10 grupā uzvarēja madoniete Dārta Ruļuka, aiz viņas CPSS jaunās sportistes: Zane Salmiņa, Nellija Puriņa, Sendija Dūmiņa, Annija Brokāne, Elza Krastiņa.

Distancē, kurā jārollero brīvajā stilā, jaunākajās vecuma grupās vietu sadalījums nemainīgs. V10 grupā uz goda pjedestāla atkal G. Bērziņš, A. Zaķis, R. Šķēle, aiz viņiem K. Baškers, O. Gaiss. Arī S10 grupā rezultāti gandrīz identiski tiem, kā dalībnieces finišēja klasikā. Atkal uzvarēja madoniete D. Ruļuka, aiz viņas Z. Salmiņa, N. Puriņa, S. Dūmiņa, bet. 6.vietā E. Krastiņa.

S12 grupā 4.vietā A. Krieviņa, bet V12 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla E. Skride, kuram līdz medaļai pietrūka 0,7 sekundes.

S14 grupā otrā A. Zaķe, ceturtā S. Bleidele, bet V14 grupā arī šajā distancē R. Raudziņam otrā vieta.

S16 grupā 5. E. Slotiņa, bet V16 grupā trešais R. Lošins, 5. R. Bišers.

S18 grupā uzvarēja E. Bleidele, otrā E. Volfa.

Cēsu Sporta skolas trenere Ilze Cekule stāsta, ka šī vasara, atšķirībā no ziemas, ir sacensībām bagāta, savu sportisko līmeni jau pārbaudījuši rollerslēpotāji, bet nākamās nedēļas nogalē to darīs biatlonisti, un arī šīs sacensības notiks pašu mājās.

“Ziemā bija sniegs, bet tik ļoti iztrūka sacensību, tad vismaz vasarā to var izbaudīt. Bērniem sacensības ļoti vajadzīgas, tās dod tik svarīgo motivāciju trenēties. Citādāk, ja ilgstoši notiek tikai treniņi, bērni vairs īsti neredz, kam gatavoties. Izmantojam katru iespēju,” norāda trenere.

Ja skolās bērniem turpinās brīvlaiks, sporta skolā vasara ir treniņiem un sacensībām piepildīta, un atpūtai tiek atvēlēts pavisam nedaudz. Arī treneriem izdodas vien pa kādai nedēļai paņemt atpūtai, jo ir jāizmanto iespēja. Bērniem arī šajā nedēļā iedota atelpa, bet pēc tam vairāk tādas iespējas nebūšot. Kopā vien pāris nedēļas vasarā bez treniņiem.

Šajā vasarā nācies pielāgoties arī laika apstākļiem, un karstajā laikā treniņi sākušies jau astoņos deviņos no rīta, kamēr vēl diena nav iekarsusi. Arī Latvijas čempionāts abas dienas sākās jau deviņos, lai līdz plkst.12 visi būtu distances veikuši.

Latvijas čempionāts bija iespēja beidzot redzēt spēku samēru, vai treniņu darbs devis cerēto rezultātu. I. Cekule saka: “Iespēju robežās mūsu audzēkņi startē Mārtiņa Niklasa rīkotajā treniņseriālā, kas tiešām bija labs treniņš Latvijas čempionātam. Varu teikt, ka esam apmierināti ar mūsu audzēkņu veikumu. Prieks, ka arī visjaunākajiem bija iespēja startēt, kaut sākumā, šķiet, bija domāts, ka varēs tikai no U12 grupas. Pēc tam atļāva arī vismazākajiem, un tas ir pareizs solis, jo šajās grupās dalībnieku daudz, arī viņiem gribas izjust sacensību atmosfēru.”

Sacensības Cēsu Olimpiskā centra kompleksā turpinās. Trešdien, 28.jūlijā, ieplānots treniņseriāla “Rollertour 2021” 5., priekšpēdējais, posms, bet nedēļas nogalē, 31.jūlijā, 1.augustā, Cēsu Olim­piskajā centrā notiks Latvijas čempionāta biatlonā 1.posma sacensības. Pirmajā dienā individuālā distance uz rolleriem, otrajā – krosa sprints.