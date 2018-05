Čempiona tituls nosargāts

Vecpiebalgas šautriņu mešanas čempionātā uzvarētāja noskaidrošana notika deviņās kārtās, un kopumā čempionātā kādā no kārtām piedalījās 78 dalībnieki, kas ir rekordskaits aizvadītajās septiņās sezonās.

Pēdējā kārtā pie mērķiem stājās 20 dalībnieki, to vidū septiņas dāmas. Turnīra rīkotājs Ilgvars Lācis stāsta, ka galvenie pretendenti uz uz­varu kopvērtējumā bija ieradušies, izņemot Oskaru Kuzmanu, kurš devies uz ārzemēm, tāpēc nepiedalījās pēdējos divos posmos, lai gan bija pretendents uz uzvaru kopvērtējumā: “Prombūtne liedza Oskaram iegūt čempiona titulu Vecpiebalgā, to savā labā spēja izmantot Aivars Šutka, triumfējot otro gadu pēc kārtas. Interesanti, ka Aivaram visas sezonas garumā tā arī neizdevās kādā no kārtām izcīnīt uzvaru, bet ar stabilu snie­gumu viņš spēja uzvarēt kopvērtējumā. Viņam palīdzēja arī citu līderu nepiedalīšanās visās kārtās.”

Kā jau ierasts, vispirms notika spēles apakšgrupās, kam sekoja izslēgšanas cīņas, lai noskaidrotu vietu sadalījumu. Par pēdējās kārtas uzvarētāju kļuva kārsavietis Laimonis Naglis, otrais Aivars Šutka, bet trešajā vietā Sarmīte Lavrentjeva. Labāko sešniekā vēl iekļuva Gunārs Ozoliņš, Andris Mednis un Zeltīte Strade.

Kopvērtējumā tika skaitītas asto­ņas labākās kārtas, un ar 181 punktu par čempionu otro gadu pēc kārtas kļuva A.Šutka no Viļā­niem. Otrajā vietā mājinieks O. Kuz­mans ar 164 punktiem, bet trešais Laimonis Naglis, kuram 162 punkti. Dāmu konkurencē triumfēja Ma­rija Ružāne, otrajā vietā Ave­lī­na Lāce, trešā Zeltīte Strade. Se­zo­nas labākais debitants – Andis Lau­va.

I.Lācis, lūgts novērtēt aizvadīto sezonu, atzīst, ka Vecpiebalgas čem­pionāts guvis ievērību, pulcējot dalībniekus no tuvām un tālām vietām, viņu vidū arī Latvijas labākie dartisti: “Atbrauca Žanis Buk­lovskis, kādreizējais Latvijas Darts organziācijas vadītājs, domājot, ka te būs labs treniņš, taču bija pārsteigts par augsto līmeni, kas esot kā Latvijas reitinga sacensībās. Jo vienmēr ir kādi no valsts labākajiem dartistiem, tā teikt, kom­pānija diezgan ņipra, un uzvaras nenāk viegli. No dažiem gan dzirdēts, ka te pārāk stipri dalībnieki, ko lai te dara vienkāršs dartists, bet, manuprāt, tieši spēcīga konkurence ļauj augt. Tad var redzēt to līmeni, uz ko tiekties, un tas ir labāk, nekā vārīties savā sulā.”