Ceļu remontu sezona sākusies

Pie Kaķupītes. Tik vērienīga būvniecība te nenotika arī toreiz, ap 1850. gadu, kad tika uzbūvēta caurteka, kas kalpoja līdz mūsdienām. Foto: Marta Martinsone - Kaša Tik vērienīga būvniecība te nenotika arī toreiz, ap 1850. gadu, kad tika uzbūvēta caurteka, kas kalpoja līdz mūsdienām.

Ziema parādījusi savu spēku un daudzviet pabojājusi jau tā sliktās Latvijas šosejas un lielceļus. Ceļu uzturētāji steidz lāpīt satiksmei bīstamās bedres asfaltā.

Par satiksmei bīstamām jeb avārijas tiek uzskatītas tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 kvadrātmetru (~32 cm x 32 cm) un kuras ir dziļākas par pieciem centimetriem. Drīz sāksies kārtējā bedrīšu lāpīšanas sezona.

Savukārt ceļu būvnieki daudzviet turpina pa ziemu pārtrauktos darbus vai sāk ceļu jaunu posmu pārbūvi.

Tie, kuri brauc pa Vidzemes šoseju, zina, ka pie Kaķukroga SIA “Rīgas tilti” strādā pilnā sparā. Pa mašīnas logu labi redzams veicamo darbu apjoms. Caurtekas pārbūve ir pabeigta, bet turpinās krasta nostiprināšana, kā arī būs nepieciešams izbūvēt ceļa segu virs caurtekas.

Kā liecina VAS “Latvijas ceļi” informācija, darbi jāpabeidz jūlija beigās. To līgumcena ir 862 tūkstoši eiro (ar PVN), ko sedz valsts budžets.

Kaķupītes caurtekas izbūve ir datēta ar 1850. gadu, un tā bija viena no senākajām valsts pārvaldībā esošajām būvēm. Vēsturiskā caurteka 70 cm biezumā bija būvēta no ķieģeļiem. Apsekošanā tika konstatēts, ka, salīdzinot ar 1996. gadā veiktajiem mērījumiem, vecā ķieģeļu caurteka bija nosēdusies par 17 cm un draudēja sagāzties. Pārbūves laikā ir izveidota jauna dzelzsbetona konstrukcija, kurai iekšpusē vienā kārtā ir izklāti ķieģeļi, kas ņemti no vecās caurtekas velves.

Ceļinieku darba zonā ir viens luksofors, remontposma šķērsošanai autovadītājiem jārēķinās ar ne vairāk kā piecām minūtēm.

“Druvas” aptaujātie vaivēnieši, kuriem ikdienā jārēķinās ar luksoforiem, par neērtībām vispār nerunā, bet priecājas, ka darbi notiek, ka vēl kas tiek darīts, lai būtu drošāka braukšana, lai tilts jeb caurteka kalpotu vēl gadiem ilgi.

“Kāda tagad vaina – no Rā­muļiem līdz Kaķukrogam asfalts, tālāk līdz Cēsīm arī. Ja izsitas kāda bedrīte, var taču paciesties, kamēr salabo. Pie “Eglītes”, pie Lazdiņa ezera vajadzētu ko darīt, tur asfalts slikts. Pie Garkalnes bija šosejas remonts, posmu saremontēja, tagad sākuši pie “Sē­nītes”. Ceļus remontē, atjauno, bet ir tik daudz, kas ļoti slikti,” “Druvai” sacīja vaivēnietis An­dris Zvaigzne un uzsvēra, ka pēdējos gados Cēsu, Piebalgas un Līgatnes pusē atjaunotas šosejas, pa kurām prieks braukt.

Drīzumā šosejas pārbūve atsāksies pie Bērzkroga 7,1 kilometra garumā. Darbus veic kompānija no Igaunijas “AS “TREV-2 Grupp”. Plānotās izmaksas 10 520 000 eiro. Darbi jāpabeidz septembra beigās. Jūnijā SIA ”8 CBR” jāpabeidz Raunas tilta pārbūve uz autoceļa Lodes stacija – Jaunrauna – Veselava. CBF SIA ”BINDERS” jūlijā jāpabeidz ceļa Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs astoņu kilometru pārbūve.

Jau uzsākti vērienīgi pārbūves darbi Vidzemes šosejas posmā no Garkalnes līdz Inčukalnam pie “Sēnītes”. Šie remontdarbi ietekmēs katru, kurš no Vidzemes brauks uz Rīgu. “Beidzot! Cik gaidīts, jo pie “Sēnītes” šoseja bija drausmīga. Protams, būs neērtības, varēs dusmoties, ka jāstāv pie luksofora. Bet tas ir tā vērts,” pārdomas izteica cēsnieks Andris Krieviņš, kurš vairākas reizes nedēļā brauc uz Rīgu.

Vidzemes šosejas “Sēnītes” posma kopējais garums ir 13,9 kilometri un vēl 1,65 kilometri uz Valmieras šosejas. Remontdarbi izmaksās teju 38,5 miljonus eiro.

Kā vēsta “Latvijas valsts ceļu” informācija, šis autoceļu būvniecības objekts ir pēdējais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts, kura 65% finansējums ir no Eiropas Savienības budžeta, bet 35% – no valsts budžeta.

Katru gadu valsts autoceļu uzturēšanai un remontdarbiem būtu nepieciešami 636 miljoni eiro. Pagājušajā gadā kopējais finansējums bija vien puse no nepieciešamā – 285 miljoni eiro, ko veidoja ES fondu finansējums 102 miljonu eiro un valsts budžets 183 miljoni eiro.