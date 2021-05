Cels un pārbūvēs, izmantojot iespējas

Vecpiebalgas novada paš­valdība, izmantojot “Covid-19” seku novēršanai pieejamo valsts finansējumu un iespēju aizņemties Valsts kasē, vēlas īstenot divus investīciju projektus Vecpiebalgas pagasta labiekārtošanai.

“Jau šīgada budžetā bijām paredzējuši līdzekļus stadiona celtniecības pabeigšanai. Tā kā radās iespēja ņemt aizņēmumu Valsts kasē, to arī izdarījām. Lai stadionu pabeigtu, nepieciešami nepilni simts tūkstoši eiro, 85 procentus summas aizņemamies. Līdz ar to ir nauda citiem darbiem,” stāsta Vecpiebalgas pašvaldības vadītājs Indriķis Putniņš.

Tā kā Ministru kabinets pieņēma noteikumus, ka pašvaldību augstas gatavības investīciju projekti var saņemt 85 procentu valsts līdzfinansējumu, sagatavots projekta pieteikums, izsludināts iepirkums par nepilniem sešsimt tūkstošiem eiro Vecpiebalgas pagasta Alauksta ielas pārbūvei 0,545 kilometru garumā. Ar pašvaldības ieceri, kā to paredz likums, iepazīstināta topošā Cēsu novada apvienotā finanšu komiteja, kas nākamnedēļ pieņems lēmumu. Alauksta ielas pārbūve iekļauta arī novada investīciju plānā.

“Tie abi bija augstas gatavības projekti. Ja ielas pārbūvei nesaņemsim valsts līdzfinansējumu, lemsim par kredītu Valsts kasē,” stāsta novada vadītājs un uzsver, ka abi projekti ir nozīmīgi iedzīvotājiem.