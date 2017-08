Ceļmalā atrastais divgadnieks aizklīdis vecāku neuzmanības dēļ

Divus gadus vecais bērns Pārgaujas novada Raiskuma pagasta Auciemā aizklīdis vecāku neuzmanības rezultātā, ļaunprātība šajā gadījumā nav konstatēta, aģentūrai LETA atklāja Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Velga Ķeviņa.

“Mēs neviens neesam pasargāti no nelaimes. Paldies Dievam, ka šoreiz viss ir labi beidzies. Paldies cilvēkiem, kas palīdzēja. Labi arī, ka šī informācija ir kļuvusi publiski pieejama. Tas liks cilvēkiem aizdomāties un saprast, ka tik mazā vecumā no bērna faktiski nedrīkst nolaist acis. Turpat bija viens no vecākiem, tur pat bija vecmāmiņa, tas bija tikai viens mirklis, bērns pazuda no acīm un rezultāts ir tāds kāds ir,” skaidroja Ķeviņa.

Vai ģimene, kurā atgadījies minētais starpgadījums, ir bijusi bāriņtiesas redzeslokā, Ķeviņa gan neatklāja.

Jau vēstīts, ka svētdien, 20.augustā, Auciemā, autoceļa Umurga-Cēsis-Līvi nomalē, 1968.gadā dzimusi sieviete atradusi apmēram divus gadus vecu zēnu, kura kājas bija sapinušās pamestā zvejas tīklā.

Tā kā bērns nespējis paskaidrot, kā bija nokļuvis ceļmalā un no kurienes nācis, sieviete puisēnu nogādāja tuvākajā policijas iecirknī. Bērns esot bijis arī izsalcis, tāpēc sieviete viņu pabarojusi.

Pēc bērna nogādāšanas iecirknī policijas darbinieki informāciju par bērnu nodevuši bāriņtiesai, turklāt, sazinoties ar apkaimes iedzīvotājiem, tika mēģināts noskaidrot arī bērna vecākus. Vēlāk policijas iecirknī ieradās bērna māte un vecmāmiņa, kurai bērns bija uzticēts pieskatīšanai, kamēr māte strādājusi. Kamēr vecmāmiņa gatavoja pusdienas, bērns, neviena nemanīts, aizklīdis līdz autoceļam.