Ceļazīmes uz Tokiju izcīnītas

Darbiņš padarīts. Ļoti ceram, ka Tokijas Olimpiskajās spēlēs redzēsim arī šos divus BMX braucējus – Helviju Babri un Vinetu Pētersoni -, kuri savas sportiskās gaitas sākuši mūsu pusē. Foto: no albuma Ļoti ceram, ka Tokijas Olimpiskajās spēlēs redzēsim arī šos divus BMX braucējus – Helviju Babri un Vinetu Pētersoni -, kuri savas sportiskās gaitas sākuši mūsu pusē.

Pasaules kausa BMX superkrosā 3.un 4. posma sacensības, kas aizvadītās nedēļas nogalē notika Kolumbijas galvaspilsētā Bogotā, deva skaidrību, ka Tokijas Olimpiskajām spēlēm kvalificējušies pa vienam Latvijas vīru un dāmu elites sportistam.

Par Vinetas Pētersones ceļazīmi skaidrība bija jau pēc pirmajiem diviem Pasaules kausa posmiem maija sākumā, bet sacensības Bogotā parādīja, ka vīriešu konkurencē Latviju, visticamāk, pārstāvēs Helvijs Babris. Lai arī dažos portālos abi jau minēti kā Latvijas pārstāvji Tokijā, Latvijas Riteņbraukšanas federācijas (LRF) ģenerālsekretārs Toms Markss “Druvai” atzina, ka simtprocentīgi to varēs paziņot vien tad, kad tiks saņemts apstiprinājums no Starptautiskās riteņbraukšanas federācijas (UCI): “Šobrīd oficiāli varam paziņot vien to, ka Latviju Tokijā pārstāvēs pa vienam braucējam gan vīriešu, gan sieviešu sacensībās. Par Vinetu šaubu nav, jo viņa ir vienīgā Latvijas pārstāve elites grupā, bet par vīriem gaidām oficiālo paziņojumu. Jā, Helvijs ar trešo vietu Bogotā ir devis tik vajadzīgo ieguldījumu, lai mums būtu šī ceļazīme, un viņš ir to pelnījis, bet, kā saka, nesaki – hop -, pirms nav pārlēkts. Domāju, tuvākajās dienās būs oficiālā informācija, tad arī varēsim no savas puses to oficiāli izziņot.”

Lai arī Helvijs pārstāv “AKSSC Valmiera/ Valmieras puikas VBSS”, bet Vineta “AKSSC Valmiera/ Silvas ziķeri”, abi savas sportiskās gaitas BMX riteņbraukšanā sākuši Cēsīs, Helvijs pārstāvējis arī Vecpiebalgas BMX klubu.

Kolumbijā H. Babrim īpaši veiksmīgs bija 3.posms. Pirmajā kārtā viņš finišēja otrais, savā astotdaļfinālā guva uzvaru, ceturt­daļfinālā finišēja trešajā vietā un trešais finišēja arī pusfinālā, nodrošinot vietu lielajā finālā. Tajā iekļuva arī Kristens Krīgers, un jāatzīmē, ka šie divi posmi arī izšķīra, kurš būs Latvijas pārstāvis Tokijā.

Diemžēl cīņa starp abiem Latvijas braucējiem nesanāca, jo K. Krīgers pirmajā lēcienā piedzīvoja smagu kritienu, finišu nesasniedzot. T. Markss informēja, ka kritiens bijis samērā veiksmīgs, lūzumu nav, braucējs ticis cauri tikai ar smagiem sasitumiem.

H. Babris izvirzījās trešajā vietā un nosargāja to līdz finiša līnijai. Vērts atzīmēt, ka trešā vieta ir Latvijas BMX augstākais rezultāts Pasaules kausa posmos kopš 2017. gada.

Nākamajā dienā Pasaules kausa 4.posmā tik labi vairs neveicās. Pirmajā kārtā H. Babris finišēja otrais, diemžēl astotdaļfinālā viņam septītā vieta, nākamajai kārtai nekvalificējoties.

Dāmām elites grupā V. Pēter­sone 3.posmā pirmajā kārtā finišēja ceturtā un iekļuva pusfinālā, taču pirmo finālu šajā gadā Pa­saules kausā neizdevās sasniegt. Savā pusfinālā viņa finišēja sestajā vietā, posmā ieņemot 11. vietu.

4.posmā pirmais brauciens neizdevās, kā cerēts, Vineta finišēja sestā, taču pusfinālam viņa kvalificējās pēc uzvaras “pēdējās cerības” braucienā.

Pusfinālā viņai septītā vieta, finālā netika arī šoreiz. Taču vieta Tokijas Olimpiskajās spēlēs ir nodrošināta, mums visiem jācer, ka spēles tomēr notiks. BMX sacensības plānotas 29.un 30.jūlijā, pirmajā dienā ceturtdaļfināli, otrajā – pusfināli un fināli.

Līdz To­kijai sportistiem sacensības nav plānotas, būs treniņnometnes gan Valmierā, gan Eiropas trasēs, tostarp Nīderlandē, kur esot uzbūvēta precīza Tokijas BMX trases kopija.